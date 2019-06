Stiri pe aceeasi tema

- Filialele Bacau și Vrancea ale Asociației Nevazatorilor din Romania și Ateneul Popular „Mr. Ghe. Pastia” Focșani, in colaborare, gazduiesc sambata, 29 iunie 2019, de la ora 17.00, pe scena Ateneului Popular ”Mr. Ghe. Pastia” din Focșani, un spectacol de teatru inedit in urbea noastra. Spectacolul are…

- Zeci de elevi vranceni au participat, ieri, la campania de informare „Informare acasa! Siguranta in lume!“, care s-a desfașurat in sala mare a Ateneului Popular „Maior Ghe. Pastia”. Este a treia ediție a acestei campanii de informare derulate in ultimii ani pentru a veni in sprijinul tinerilor care…

- Joi, la Focșani, in sala de spectacole a Ateneului Popular „Maior Gh. Pastia”, a avut loc ceremonia de deschidere a fazei naționale a Olimpiadei de Limba și Literatura Rromani. „Imi revine placuta sarcina de a ura bun venit la Focșani participanților la faza naționala a Olimpiadei de Limba și Literatura…

- Teatrul Municipal „Maior Gh. Pastia” din Focsani a fost vineri, 12 aprilie, gazda Cercului pedagogic al cadrelor didactice din invatamantul special si special integrat, in cadrul caruia s-a desfasurat faza judeteana a concursului de dans „Impreuna pentru viitor”, sub egida Strategiei Nationale de Actiune…

- Sarbatoarea de Florii de anul acesta este cel mai potrivit moment ca Orchestra de camera UNIREA Focsani si Corul PASTORALA sa va ofere, impreuna, pe scena Ateneului Popular „Mr. Gh. Pastia”, un concert cu tematica pascala, „… si gura mea va vesti lauda Ta”, Va invitam, asadar, duminica, 21 aprilie…

- Secția de Obstetrica-Ginecologie a Spitalului Județean de Urgența „Sfantul Pantelimon” Focșani are de joi un nou medic șef de secție. Originara din Bacau, medic primar Ioana Rodica Ifrim a venit prin concurs la Spitalul Județean, din luna februarie a acestui an. A terminat Facultatea de medicina la…