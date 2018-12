Stiri pe aceeasi tema

- Andreea si Bogdan Ghiceanu au fost concurenti la "Insula Iubirii" in primul sezon al emisiunii. In urma cu cateva luni blondina dadea vestea ca este insarcinata si iata ca visul lor s-a implinit, recent si-au strans copilul in brate. "Te iubesc", a scris Andreea, fosta concurenta la "Insula…

- Chiar daca cei care fac parte din echipa show-ului i-au avertizat pe concurenti si pe ispite sa respecte obligatiile contractului, lucrurile nu au stat așa intotdeauna. Andi și Hanne au comis-o, moment in care sunetustul emisiunii le-au atras atenția ca nu este bine ce fac. Intr-una dintre editiile…

- Dupa ce Gabi de la "Insula Iubirii" a fost deconspirat de gesturile sale ca spera la o impacare cu Andreea, fosta lui iubita, iata ca nici aceasta nu se lasa mai prejos si pare ca-i da de inteles acestuia ca si-ar dori sa formeze din nou un cuplu.

- Cea mai noua concurenta de pe "Insula Iubirii", Andreea, a vorbit despre impresiile pe care le-a avut de la nunta ei "de proba" cu ispita George. Femeia a lasat, insa, sa se intrevada scopul ascuns al acestei scene. Deși poate ca pare naiva in ochii altor concurente, in timpul honeymoon-ului cu Gabi,…

- Un Bonfire a facut lumina aseara, la ”Insula Iubirii”, pentru Hanne, Mirela, Cati si Andreea si, chiar daca reactiile lor au fost cat se poate de diferite, acestea au descoperit ca au un punct in comun.

- Un nou cuplu ajunge pe ”Insula Iubirii”, in aceasta seara, de la ora 20.00, la Antena 1! Dupa doi ani și jumatate impreuna, Andreea și Gabriel decid ca relația lor trebuie sa treaca testul de foc.