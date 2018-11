Stiri pe aceeasi tema

- Jessie J nu și-a pierdut speranța ca intr-o buna zi va deveni mama. Cantareata – care are o relație cu Channing Tatum – a dezvaluit recent ca, in urma cu patru ani, medicii i-au spus ca nu va putea sa ramana insarcinata niciodata, insa, dupa ce a refuzat sa faca histerectomie, a inceput sa aiba […]

- Actorul american Channing Tatum are o relație cu cantareața britanica Jessie J, potrivit zvonurilor aparute in presa de peste ocean. Actorul in varsta de 38 de ani – care s-a desparțit de soția sa, Jenna Dewan, la inceputul acestui an – a inceput de puțina vreme sa se intalneasca cu artista. „Totul…

- Valentina Pelinel si Cristi Borcea traiesc, in sfarsit, marea bucurie a vietii lor. Dupa perioada grea din spatele gratiilor, Cristi Borcea se poate bucura de libertate si de liniste in sanul familiei. Cristi Borcea si Valentina Pelinel sunt o familie normala, merg in parc, se plimba, se distreaza si…

- O insoțitoare de zbor a fost ceruta in casatorie, in avion, insa deznodamantul a fost trist, deși a spus DA. Tanara era insoțitoare de zbor a companiei China Eastern Airlines și a ajuns in presa internaționala, in luna mai, dupa ce iubitul ei a cerut-o in casatorie chiar la bordul aeronavei pe care…

- Raluka, una dintre cele mai in voga artiste ale momentului, vorbește despre stilul ei de viața, dar și despre familie și cariera, duminica, de la ora 15.45, in cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, de la Antena Stars.