Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Real Madrid a invins, duminica seara, pe teren propriu, cu scorul de 6-3, echipa Girona, intr-un meci din etapa a XXIX-a a campionatului Spaniei, in care Cristiano Ronaldo a marcat patru goluri si a pasat decisiv la reusita lui Lucas Vasquez, informeaza news.ro.Ronaldo a inscris in…

- Odata cu lansarea noilor sale ghete Nike Mercurial Superfly, Cristiano Ronaldo (33 de ani), starul lui Real Madrid, a oferit un interviu pentru celebra companie americana in care a vorbit despre inceputurile sale fotbalistice, dar si despre momentul in care si-a dat seama ca poate deveni un jucator…

- Leo Messi a mai depașit o bariera in Liga Campionilor. Doar Cristiano Ronaldo il intrece. Atacantul argentinian Lionel Messi, autorul unei duble pentru FC Barcelona in partida cu Chelsea Londra (3-0), disputata miercuri seara, a devenit al doilea fotbalist din istorie care atinge bariera de 100 de goluri…

- Atacantul argentinian Lionel Messi, autorul unei duble pentru FC Barcelona in partida cu Chelsea Londra (3-0), disputata miercuri seara, a devenit al doilea fotbalist din istorie care atinge bariera de 100 de goluri marcate in Liga Campionilor, dupa rivalul sau de la Real Madrid, portughezul Cristiano…

- La patru zile dupa ce a fost eliminata de Real Madrid in optimile Champions League, PSG s-a distrat pe teren propriu cu Metz, ultima clasata din Ligue 1, impunandu-se cu 5-0 (etapa a XXIX-a). Echipa lui Unai Emery a facut spectacol in prima repriza, reusind sa inscrie de patru ori.

- Cristiano Ronaldo a reusit o dubla pentru Real Madrid in meciul cu Eibar (2-1), sambata, in etapa a 28-a a Campionatului de fotbal al Spaniei, consolidandu-si astfel pozitia a treia in clasament. Ronaldo a deschis scorul in minutul 34, Eibar reusind sa egaleze in minutul 50 prin Ivan Ramis. Golul victoriei…

- Cristiano Ronaldo (33 de ani) a fost într-o forma de zile mari, iar Real Madrid s-a impus cu 2-1 în meciul din deplasare contra lui PSG, din Liga Campionilor, calificându-se în sferturile de finala ale competiției.

- Real Madrid, detinatoarea trofeului, s-a calificat, marti, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe Paris Saint-Germain cu scorul de 2-1, in deplasare, in mansa secunda a optimilor de finala. Real, care a castigat ultimele doua editii ale competitiei, se impusese…

- Seara cu rezultate nebune in optimile Ligii Campionilor. Miliardarii de la Paris St. Germain au fost umiliti de Real Madrid si au ratat calificarea in sferturile competitiei in ciuda unor transferuri de sute de milioane de euro. Madrilenii au castigat si returul dupa ce s-au impus cu 3-1 pe Santiago…

- Real Madrid nu a avut emoții pe Santiago Bernabeu in partida cu Getafe. "Galacticii" s-au impus cu scorul de 3-1 și au un moral bun inaintea partidei returi din optimile de finala ale Ligii Campionilor cu PSG.

- A 9-a "dubla" a lui Ronaldo in aceasta stagiune in toate competițiile. Și atacantul in varsta de 33 de ani are 301 de reușite in LaLiga! Vezi AICI VIDEO de la meci! In vara lui 2009, Real a platit 94 de milioane de euro pentru el, dar Cristiano merita fiecare cent. ...

- Real Madrid, campioana en titre a Spaniei, a fost invinsa la limita, cu 1-0, pe terenul formatiei Espanyol Barcelona, intr-o partida din cadrul etapei a 26-a a campionatului de fotbal al Spaniei, disputata marti seara. Fara starul Cristiano Ronaldo, menajat de antrenorul Zinedine Zidane,…

- Real Madrid s-a impus clar in fața celor de la Deportivo La Coruna, 4-0, intr-un meci din etapa a 25-a din Spania. Cristiano Ronaldo a fost eroul madrilenilor. Real Madrid a inceput tare meciul și a avut multe ocazii in debut, dar nu a reușit sa marcheze. In ultimul minut al primei parți, Cristiano…

- Real Madrid a devenit, duminica seara, prima echipa care ajunge la 6.000 de goluri marcate in istoria Primera Division. La patru zile dupa victoria cu Paris Saint Germain, "galacticii" au fost implicati intr-un meci nebun, castigat cu 5-3 pe terenul lui Betis Sevilla.

- Real Madrid a inscris 10 goluri in ultimele doua etape din Primera Division, ultima "isprava" fiind un succes cu 5-3 pe terenul celor de la Betis. Cel putin din punct de vedere ofensiv, echipa lui Zidane pare sa-si fi regasit pofta de a marca.

- Cristiano Ronaldo, 116 goluri in Liga Campionilor la fotbal. Are mai multe goluri decat Monaco, Roma, PSV, Benfica… Incredibile sunt cifrele portughezului de la Real Madrid, care lupta in fiecare zi cu recordurile. Lusitanul de 32 de ani are mai multe goluri decat 117 cluburi dintre cele 137 care au…

- Dupa golurile din meciul Real Madrid - PSG 3-1, Cristiano Ronaldo i-a facut semn pe teren președintelui Florentino Perez sa-i dea mai mulți bani. Cristiano Ronaldo continua sa fie suparat pentru ca Real Madrid nu-i prelungește contractul și nu ii marește salariul. Portughezul, care caștiga acum 21 de…

- Presedintele clubului Paris Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi, a declarat, miercuri seara, ca suta la suta atacantul brazilian Neymar va ramane la gruparea pariziana si sezonul viitor."Suta la suta Neymar va ramane la PSG si sezonul viitor", a declarat Al Khelaifi dupa meciul cu Real Madrid,…

- Cristiano Ronaldo a devenit ieri primul fotbalist din lume care a inscris o suta de goluri in Liga Campionilor pentru un singur club, Real Madrid. Echipa sa a invins-o greu pe Paris Saint-Germain, cu scorul de 3-1, pe ''Santiago Bernabeu'', intr-un meci din prima mansa a optimilor de finala ale Ligii…

- Cristiano Ronaldo a stabilit un nou record in meciul Real Madrid - PSG. Lusitanul, castigator a cinci Baloane de Aur, a marcat golul cu numarul 100 pentru formatia de pe Santiago Bernabeu in Liga Campionilor, devenind primul jucator din istoria competitiei care reuseste acest lucru.

- Dupa "dubla" cu PSG, scor final 3-1, Cristiano Ronaldo a intrat in istoria Ligii Campionilor: este primul jucator care reușește peste 100 de goluri cu același club! Starul portughez are 101 goluri pentru Real Madrid in cea mai importanta competiție europeana, in 95 de meciuri. 14 au fost din penalty.…

- Real Madrid a facut un pas mare spre calificarea in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Echipa pregatita de Zinedine Zidane a invins pe Santiago Bernabeu formația franceza PSG cu scorul de 3-1. Partida retur se va juca pe 6 martie la Paris.

- Real Madrid a invins-o greu pe Paris Saint-Germain, cu scorul de 3-1, miercuri seara, pe ''Santiago Bernabeu'', intr-un meci din prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal. PSG a deschis scorul la Madrid prin Adrien Rabiot (33), dar campioana en titre…

- REAL MADRID PSG. Meciurile dintre Real Madrid si PSG sunt de genul care pot marca un sezon intreg. Vom juca in fata unei mari echipe cu jucatori excelenti, pe care ii respectam mult. Dar noi am demonstrat ca avem un grup foarte puternic, unit cu multa experienta in aceasta competitie", a declarat…

- Starul lui Real Madrid, Cristiano Ronaldo, l-a invitat in casa sa din Madrid pe campionul mondial la fotbal-freestyle, Andrew Henderson. Portughezul l-a provocat la un duel pe britanic, insa a avut ghinion.

- HC Vaslui a fost aproape de un rezultat mare in fața campioanei, Dinamo, insa s-a pierdut pe final, pierzand la doua goluri diferența, scor 28-30. HC Vaslui a facut un meci bun, insa a fost lipsita de neșansa, pe final, pierzand cu scorul de 28-30. Campioana a inceput mai bine meciul și conducea cu…

- Internaționalul portughez Cristiano Ronaldo este foarte aproape sa iși prelungeasca actuala ințelegere cu Real Madrid. Potrivit publicației spaniole ABC, conducerea campioanei Spaniei i-a pregatit lui Ronaldo un nou contract, iar portughezul ar fi acceptat deja propunerea. ...

- Atacantul lui Paris Saint-Germain, Neymar (25 ani), a vorbit despre dubla cu Real Madrid din optimile Champions League. Prima manșa este programata in 14 februarie, pe "Santiago Bernabeu". Neymar il vede pe Cristiano Ronaldo ca pe un model, insa iși dorește ca PSG sa elimine echipa lui Zinedine Zidane.…

- Dupa ce a fost eliminata de Leganes in sferturile Cupei Spaniei, Real Madrid a reusit o victorie clara pe terenul Valenciei, scor 4-1, intr-un meci din etapa a XXI-a a campionatului Spaniei. Cristiano Ronaldo a stabilit scorul primei reprize, dupa ce a transformat doua lovituri de la 11 metri.

- Duminica trecuta, pe "Bernabeu", Andone a fost o deziluzie. Lupta cu adversari invizibili, doua ratari imense, un "galben" ce se putea transforma in eliminare dupa proteste și o infrangere de ținut minte: 1-7 cu Real Madrid. Poate cel mai slab meci al sezonului pentru Florin. Duel caștigat cu portarul…

- Fanii din intreaga lume s-au intrebat cum arata fața lui Cristiano Ronaldo dupa accidentarea suferita in meciul Real Madrid – Deportivo La Coruna 7-1. Starul portughez a aparut la antrenamentul galacticilor cu ochiul stang tumefiat și cu un plasture peste taietura provocata de crampoanele unui adversar. …

- Cristiano Ronaldo a fost accidentat de Schar in meciul cu Deportivo la Coruna, 7-1, in momentul in care a inscris golul sau cu numarul doi. Real Madrid a publicat imagini din vestiar cu Ronaldo primind ingrijiri, acesta avand nevoie de mai multe puncte de sutura pentru a inchide rana destul de adanca.…

- Imaginea zilei este oferita de superstarul Real Madrid, Cristiano Ronaldo! Jucatorul a ajuns ținta glumelor pe Internet, dupa ce a cerut un telefon mobil pentru a vedea cat de tare a fost ”șifonat” dupa ce a incasat o lovitura. Duminica seara, Cristiano a fost ranit la nivelul feței in partida echipei…

- Starul lui Real Madrid, Cristiano Ronaldo a marcat doua goluri in meciul jucat de "galactici" pe teren propriu cu Deportivo la Coruna. Echipa pregatita de Zinedine Zidane s-a impus cu un scor zdrobitor de 7-1, insa finalul partidei a fost unul cu ghinion pentru Ronaldo, portughezul a parasit terenul,…

- Scorurile pe sferturi au fost: 19-17, 19-16, 11-32, 21-21. Primele doua sferturi au fost extrem de echilibrate, Universitatea a intrat la pauza cu un avantaj de cinci puncte (38-33). Reveniți de la pauza sibieni au apasat pe accelerație, iar Universitatea s-a vazut în repetate rânduri…

- Clubul de fotbal Real Madrid este pregatit sa-l transfere pe atacantul argentinian Mauro Icardi (Inter Milano) si sa achite clauza de reziliere de 110 milioane euro, sustine ziarul italian Corriere dello Sport. Icardi, 24 ani, este unul dintre cei mai in forma atacanti din acest sezon…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo doreste sa se desparta la finalul acestui sezon de Real Madrid, simtindu-se tradat de presedintele clubului spaniol de fotbal, Florentino Perez, care nu si-a indeplinit promisiunea de a-i oferi un nou contract, informeaza cotidianul AS. Viitoarea destinatie…

- In iulie 2017, James Rodriguez, 26 de ani, a divorțat de voleibalista Daniela Ospina, sora portarului de la Arsenal. La inceput de 2018, starul columbian al lui Bayern are oficial o noua iubita. S-a indragostit de manechinul Helga Lovekaty, 25 de ani, o rusoaica fierbinte din Sankt Petersburg cu care…

- Real Madrid s-a calificat in sferturile Cupei Regelui, dar a dezamagit crunt, uitand sa caștige pe "Bernabeu". Ședința de-un ceas ținuta de Zidane n-a dat roade. "N-am mai avut benzina", explica antrenorul, care-a folosit echipa a doua. Titularii au capotat la Vigo duminica, insa nici rezervele nu o…

- Real Madrid a terminat la egalitate, scor 2-2 (1-1), partida disputata, miercuri, pe teren propriu, cu divizionara secunda Numancia, in mansa a doua a optimilor de finala ale Cupei Spaniei. Madrilenii s-a calificat in sferturi, datorita victoriei obtinute in prima mansa, scor 3-0.Miercuri,…

- Atacantul echipei Real Madrid, Cristiano Ronaldo (32 de ani), s-a fotografiat alaturi de trofeele individuale, in orasul natal Funchal, si a marturisit ca in perioada copilariei nu se astepta sa cucereasca atatea titluri.

- Francezii de la L'Equipe au realizat echipa ideala a anului 2017, din care fac parte 4 jucatori de la Real Madrid, campioana Europei. Madrilenii domina echipa primul "11", fiind reprezentați de Cristiano Ronaldo, Marcelo, Sergio Ramos și Luka Modrici. PSG are și ea trei fotbaliști: Neymar, Edinson Cavani…

- Francezii de la L'Equipe au realizat echipa ideala a anului 2017 din care fac parte 4 jucatori de la Real Madrid, campioana Europei. Madrilenii domina echipa ideala, fiind reprezentați de Cristiano Ronaldo, Marcelo, Sergio Ramos și Luka Modrici. PSG are și ea trei fotbaliști: Neymar, Cavani și Dani…

- Ziaristii britanici leaga aceasta decizie de o posibila revenire a starului portughez in Premier League. Manchester United viseaza sa-l readuca pe cvintuplul castigator al "Balonului de Aur", care a afirmat in mai multe randuri insa ca vrea sa-si incheie cariera la Real Madrid. Presa spaniola a scris…

- Kylian Mbappe a acordat un interviu publicației spaniole Marca, in care a afirmat ca a ales Paris Saint-Germain deoarece este echipa din orașul sau natal, iar Real Madrid reprezinta pentru el doar trecutul. Tanarul atacant de 19 ani al echipei lui Unai Emery a explicat alegerea din vara, cand s-a transferat…

- Harry Kane a devenit cel mai bun marcator al Europei in 2017! Cu cele trei goluri marcate in meciul Tottenham – Southampton (5-2), atacantul britanic l-a depașit pe Leo Messi in acest clasament. Cel mai bun marcator al Europei in 2017: Harry Kane (Tottenham/ Anglia) 56 de goluri / 50 de meciuri Leo…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo, victima unei accidentari la pulpa piciorului in weekend-ul trecut, a reluat vineri antrenamentele cu restul lotului echipei Real Madrid, care il va recupera pe jucatorul sau vedeta pentru "El Clasico" de sambata cu FC Barcelona, din campionatul de fotbal al…

- Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo nu va construi niciun spital pediatric in Chile si nu are nicio legatura cu omul de afaceri care a difuzat aceasta "stire falsa", au anuntat marti, in Portugalia, surse din cadrul biroului de presa al jucatorului, citate de agentia EFE. Capitanul…