Manchester City o infrunta la aceasta ora pe Watford, in etapa cu numarul 6 din Premier League, iar echipa lui Pep Guardiola conduce deja cu 5-0! Vezi AICI clasamentul din Premier LeagueVezi AICI programul etapei #6 din Premier League David Silva a deschis scorul chiar in minutul 1, cetațenii fiind ulterior de neoprit. Alți 4 marcatori - Aguero ('6), Mahrez ('12), Bernardo Silva ('15) și Otamendi ('18) - au facut ca tabela sa arate 5-0 in minutul 18. ...