VIDEO Sfinxul din Bucegi a fost vandalizat: Un turist a fost FILMAT când îl deteriorează Sfinxul din Bucegi a fost vandalizat de un tanar teribilist care a scrijelit pe monument cuvantul 'Vraj', potrivit observator.tv. Un turist l-a filmat pe cel care isi batea joc de monumentul simbol din muntii Bucegi. Imaginile surprinse cu telefonul de turist ii arata pe doi tineri, unul care supravegheaza si altul care scrijeleste pe Sfinx. Barbatul care a filmat a precizat ca a incercat sa ii opreasca pe cei doi si chiar a sunat la numarul unic de urgenta 112, insa niciun echipaj de ordine publica nu a aparut in zona. Citește și: Ștefan Banica Jr. a publicat o poza… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

