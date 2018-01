Stiri pe aceeasi tema

- Vremea neobișnuit de calda pentru aceasta perioada a topit gerul Bobotezei. In termometre au fost inregistrate temperaturi ca intr-o zi de primavara. Se anunța insa un an agricol dificil, spun batranii. Gerul tarziu ar putea lasa pomii fara rod iar recolta de grau ar putea fi compromisa. In sudul Romaniei,…

- O furtuna napraznica a maturat Irlanda si Marea Britanie cu rafale de aproape 160 de kilometri pe ora si a adus inundatii de proportii. Furia naturii a ajuns pina in Franta, Germania si Olanda. Vremea extrema aduce necazuri mari si in Statele Unite: 11 oameni au murit in ultima saptamina din cauza gerului…

- Programata inițial pentru vineri, reluarea oficiala a activitații primdivizionarei de fotbal CSM Poli Iași a fost mutata pentru duminica, deoarece majoritatea jucatorilor din strainatate nu ar fi ajuns la reunirea lotului. Singura certitudine de pana acum este sosirea mijlocașului Alexandru Taciuc,…

- Noaptea dintre ani este un lin dar pentru mulți oameni. Artificiile zburda pe cer ca niște pasari care se pregatesc de plecarea in țarile calde, dopul șampaniei aproape sparge geamurile casei, banii stau in buzunar plictisiți ca o superstiție amarata… In sat la noi, de revelion nu prea sunt artificii…

- Ultimele ore din viata lui Ion Creanga, care s-a stins din viața cu puțin timp inainte de miezul nopții de Revelion 1889-1890, au fost povestite de un profesor pensionar, Stefan Draghici, amic de-al scriitorului, dar și de scriitorul George Calinescu. Marele scriitor mostenise de la mama sa epilepsia,…

- E vremea bilanturilor si a planurilor pe 2018. E vremea cand tragem linie, concluzii si privim spre viitor, punem pe hartie rezolutii si sperante. Mai sunt cateva zile din 2017, prea putine ca sa se mai intample ceva cu adevarat important. Asa ca presiunea se muta pe anul viitor. Presiunea si speranta…

- In urmatoarele zile cerul va fi variabil, fara precipitații, iar vantul va sufla din Sud-Vestmoderat. In raionale de nord mercurul din termometre va indica +7..+10°C, in centrul tarii vor fi +10..+12°C, iar la sud meteorologii anunta maxime de +11..+12°C.

- Incep zilele de Craciun care se traduc in mese copioase, toata lumea te imbie cu ceva, nu poți sa refuzi, mai ales ca toate casele sunt pline de bunatați atat de tentante. Nu spun sa va...

- Lunile ianuarie si februarie vor fi caracterizate de o vreme cu temperaturi si precipitatii apropiate de normalul perioadei, in timp ce in prima luna de primavara, temperaturile vor fi mai ridicate in sud-estul tarii si mai coborate in regiunile centrale si nord-estice, dar ploile vor fi excedentare…

- Confruntate cu presiunea PSD in privința legilor Justiției, principalele doua partide de Opoziție au adoptat tactici diferite. PNL a avut o abordare mai clasica, cu luari de cuvant, declarații in grup pe holurile Parlamentului și atacuri la CCR. USR, in schimb, a ales o cale mai turbulenta cu efecte…

- Vremea se racește simțitori, iar iarna iși intra in drepturi. Meteorologii anunța ca in aceasta noapte vom avea pana la -7 grade Ceslsius, iar ziua se vor inregistra pana la minus un grad.

- Temperaturile au scazut semnificativ, astfel ca in zonele cu vant puternic acestea au depasit cu mult pragul de inghet. PROGNOZA METEO MARTI Vremea va fi, in general, inchisa in cursul zilei, cand, vor mai fi precipitații slabe, dar pe arii restranse, predominant sub forma de ninsoare,…

- Meteorologii avertizeaza ca este risc de avalanșa in Munții Bucegi și Fagaraș, la peste 1.800 de metri altitudine. Zapada are aproape un metru la Balea Lac și pe Varful Omu. Riscul producerii de avalanșa in Munții Bucegi și Fagaraș este de trei, adica risc insemnat, la peste 1.800 de metri altitudine.…

- Sambata, in Bucuresti, pe parcursul funeraliilor Regelui Mihai, vremea va fi stabila, spun meteorologii, maximele fiind de 14-15 grade. La ora inmormantarii, la Curtea de Arges sunt sanse de ploaie, spun meteorologii.

- Vreme ca de primavara in zilele urmatoare, cu peste 10 grade in aer la amiaza. Apoi vremea se racește și frigul iși intra in drepturi, cu temperaturi bine sub nivelul inghețului la primele ore ale dimineții. Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie spun ca pana duminica, 17 decembrie,…

- Vremea rece este o adevarata incercare pentru soferi, prea putini fiind dispusi sa iroseasca minute bune pentru a curata gheata de pe parbriz sau sa astepte dezaburirea geamurilor. Cateva trucuri verificate vor face ca lucrurile sa mearga mult mai repede.

- O racheta a fost lansata din Fașia Gaza spre Israel dupa ce Trump a facut anunțul privind Ierusalimul. Proiectilul ar fi fost interceptat de scutul antiracheta din Israel, scrie Haaretz. Sistemul de aparare antiracheta din Israel a interceptat vineri seara o racheta lansata din Fașia Gaza. Orașele Ashkelon…

- Pentru maine meteorologii anunta vreme frumoasa, fara precipitatii. Soarele va iesi de dupa nori, iar vantul va sufla slab la moderat.In nordul Moldovei maximele termice vor oscila intre +5..+8 grade Celsius, in centrul tarii se vor inregistra +6..

- Proprietatile ananasului. Ananasul este un fruct tropical foarte indragit de milioane de oameni. Pulpa sa este carnoasa si suculenta, exteriorul este dur, cu mici solzisori ce pot fi de culoare verde inchis, galben, portocaliu-galben sau rosu atunci cand fructul este foarte copt.

- Mierea cu scorțișoara, turmericul sau cimbrul sunt ingredientele naturale care fac minuni impotriva racelii și nu au efecte secundare.Vremea schimbatoare și rece poate duce probleme de sanatate, iar gripele și racelile pot aparea in orice moment.

- Ceaiurile fac minuni pentru sanatate, asa ca pot fi consumate si ca tratament naturist pentru o larga varietate de afectiuni. Tocmai de aceea, este a doua cea mai consumata bautura din lume, pentru numeroasele sale beneficii si gustul delicios. Nu mai este niciun mister pentru nimeni, ceaiul ajuta la…

- Proteina e o parte foarte importanta a dietei tale. Fara ea, parul, muschii, oasele, pielea ar arata ca niste cartoane sfasiate (presupunand c-ai mai fi vie). E absolut esentiala in controlul foamei.

- Vremea va fi inchisa in acest sfarsit de saptamana, cu maxime cuprinse intre 4 si 13 grade Celsius. Ciclonul „Olaf”, care fi trebuit sa ajunga in Romania in cursul zilei de sambata, din zona scandinava, s-a stins si va fi inlocuit cu Ciclonul „Peter”, spun meteorologii ANM. „Ciclonul Olaf a evoluat…

- "Ne-a relatat despre o zi onomastica a domniei sale, la care au participat persoane din conducerea SRI si persoane politice, despre zile de nastere ale sefului SRI, la vremea respectiva, si prim-adjunctului la vremea respectiva, care se tineau la K2 si la care participau diferite persoane din zona…

- Usturoiul este cel mai puternic antibiotic natural si poate trata hipertensiunea arteriala, reduce nivelul de colesterol, previne infarctul sau ateroscleroza. Afla, insa, ce recomanda experții, scrie realitatea.net.

- Mulți oameni folosesc guma de mestecat pentru a-și improspata respirația, dar și pentru a-și calma nervii, scrie antena3.ro.Puțini sunt cei care știu insa ce efecte poate avea aceasta asupra organismului.- Guma de mestecat fara zahar menține sanatatea dinților tai.

- Usturoiul este cel mai puternic antibiotic natural si poate trata hipertensiunea arteriala, reduce nivelul de colesterol, previne infarctul sau ateroscleroza. Afla, însa, ce recomanda experții!

- Prognoza meteo pe o saptamana. Vremea se raceste in toata tara Vremea incepe, de marti, sa se raceasca, temperaturile continuand sa scada si in cursul zilei de miercuri, in toata tara, iar termometrele nu vor indica mai multe de 14 grade Celsius. „Temperaturile scad, de azi (marti - n.red.),…

- Meteorologi anunta ca vremea se incalzeste in weekend in toata tara, iar temperatura maxima din Capitala va fi de 15 grade. „Se va inregistra o usoara incalzire de la o zi la alta. Se va ajunge, inca de sambata, la temperaturi usor peste cele normale la aceasta data. Vom avea temperaturi…

- Luandu-si ca standard de frumusete femeia Barbie sau barbatul Ken, romanii au ajuns sa dubleze numarul operatiilor estetice in ultimul an. Interventiile chirurgicale au ridicat permanent standardele de frumusete, fixand noi limite in lupta pentru atingerea perfectiunii.

- Consumul regulat de apa cu ghimbir are numeroase beneficii pentru sanatatea organismului. Acest preparat contribuie la eliminarea toxinelor si întarirea sistemului imunitar, mai ales în sezonul rece. De asemenea, infuzia cu ghimbir va contribui la procesul de ardere a grasimilor…

- Meteorologii de la ANM au emis o estimare a valorilor termice medii pentru perioada de prognoza 6 - 19 noiembrie.Astfel, în Transilvania, temperatura aerului nu va avea variații importante în primele 3 zile din interval, apoi va fi în scadere ușoara și treptata. În…

- Meteorologii vin cu vesti bune pentru weekend! Potrivit specialistilor, vremea va fi apropiata de cea normala termic pentru aceasta data. Vineri Vor fi maxime intre 7 grace Celsius in estul ...

- Miercuri, vremea se va mentine rece, desi valorile termice vor fi usor mai ridicate decât cele de marti. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 5 si 14 grade.

- Vremea se va mentine vantoasa, iar procesul de racire va continua, aceasta resimtindu-se in special la valorile din timpul noptii. Vantul va continua sa fie intens in toate regiunile, cu precadere pe parcursul zilei, cand vor fi rafale in general de 55-70 km/h si local 75-85 km/h.

- Cu siguranta ai auzit de meditatie si poate ca ti-a trecut de cateva ori prin minte sa incerci si tu, dar pur si simplu te-ai oprit pentru ca nu erai sigur(a) care sunt beneficiile pe care aceasta ti le poate aduce. As vrea sa iti prezint experienta

- Vremea se inrautațește, iar vantul puternic, lapovița și ninsorile viscolite iși vor face apariția, in special in zonele deluroase și de munte in județele Maramureș, Cluj, Bistrița-Nasaud și Salaj. Potrivit meteorologilor, aceste județe se afla incepand de sambata sub cod galben de fenomene meteo periculoase,…

- "Este prematur sa concluzionam ca situatia din Catalonia reprezinta un risc la adresa stabilitatii financiare", a declarat Draghi, dupa sedinta de politica monetara a BCE. Daca se va desparti de Spania, Catalonia va parasi probabil Uniunea Europeana si zona euro, intrerupand finantarea…

- In perioada 17-20 octombrie 2017, un grup de elevi de la Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu” din Carei, alaturi de trei profesori insotitori si directorul institutiei de invatamant, am participat la prima intalnire de lucru din cadrul proiectului “Hatartalanul” avand ca parteneri elevi și profesori de…

- Sigur mananci des aceasta leguma, dar nu stiai in cate situatii te poate ajuta! Este recomandata pentru potenta, pentru diferite boli ale ficatului, dar si pentru eliminarea toxinelor din sange.

- Regina Elisabeta detine o multime de lucruri. Portofoliul sau, printre care se numara Regent Street, cursele de cai si mai multe hoteluri, ii face de rusine pe cei mai bogati proprietari de terenuri. In plus, are si propriul ei McDonald's. Banbury Gateway Shopping Park din Oxford se afla construit…

- Meteorologii au anuntat cum va evolua vremea in perioada 23 octombrie-5 noiembrie. Conform estimarilor, in primele zile ale intervalului de prognoza vremea va fi mai rece decat in mod normal la aceasta data, astfel incat media regionala a temperaturilor diurne va fi de aproximativ 13 grade. Totodata,…

- MARTI IN TARA Vremea va fi in general inchisa, cu ploi - in cursul zilei, in cea mai mare parte a tarii, iar noaptea in sud-vest si sud si pe arii din ce in ce mai restranse, in restul teritoriului. In prima parte a intervalului, in sudul Banatului, Oltenia, jumatatea de sud-vest…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis avertizari Cod Galben si Cod Portocaliu de ploi abundente si vant puternic, pentru mai multe zone din tara, in perioada 23-24 octombrie. Codul Galben de ploi abundente si intensificari ale vantului (in special la munte) este valabil de luni, 23 octombrie,…

- Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Roman (COSR), Mihai Covaliu, și-a manifestat optimismul ca Simona Halep, nr. 1 mondial al tenisului feminin, se va alatura echipei olimpice a Romaniei la JO 2020 de la Tokyo, cu dorința de a caștiga medalia de aur. Covaliu, prezent la ceremonia…

- Vremea va fi in continuare calda și predominant frumoasa in majoritatea regiunilor țarii. Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla slab pana la moderat. Noaptea innorarile vor cuprinde partea de nord a teritoriului, unde doar izolat vor fi averse și descarcari electrice. Vantul va sufla in…

- Nu doar pulpa bananei aduce beneficii corpului, si coaja acestui fruct are efecte miraculoase, daca stii cum sa o folosesti. Albeste dintii Daca vrei sa ai un zambet imaculat ca cel al starurilor de la Holywood,foloseste coaja unei banane. Tot ce trebuie sa faci este sa iti freci…

- Marti si miercuri, în unele zone ale tarii, temperaturile pot ajunge la 27, chiar 28 de grade Celsius, ca în plina vara. Astazi, în tara, vremea va fi calda. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificari în zona înalta…

- Vremea se va menține calda in sudul si sud-estul țarii, dar in restul teritoriului se va raci usor. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare in Maramures, Transilvania, Moldova, Dobrogea si in nordul Munteniei, unde izolat se vor semnala ploi slabe de scurta durata.

- Potrivit reprezentantilor ISU Vaslui barbatul de 28 de ani, din localitatea Crasnea, schimbase in urma cu putin timp butelia, iar cand a vrut sa aprinda plita, aceasta a explodat din cauza unor defectiuni la ceasul regulator. Explozia a fost urmata de un incendiu, care a fost stins imediat…