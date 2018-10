Stiri pe aceeasi tema

- Mitropolitul Moldovei si Bucovinei IPS Teofan a spus, duminica, in cuvantul rostit dupa Sfanta Liturghie, ca tot ce se petrece la Iasi de Sfanta Parascheva este ca "un balsam peste durerea, tristetea si rana" de la referendumul de saptamana trecuta. ”Vom duce si unii si altii crucea cea grea a consecintelor…

- Oamenii nu mai contenesc sa vina in ajun de sarbatoare si sunt pregatiți sa stea si toata noaptea sa se roage la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva . Vremea ține cu pelerinii de data aceasta. Mai sunt 24 de ore pana la slujba de praznuire. Reporterul Libertatea Andreea Archip este la Iași și transmite…

- Sfanta Cuvioasa Parascheva a trait in prima jumatate a veacului al XI-lea. Prima inva­țatura in limba romana despre viața sfin­­tei o gasim in „Cartea romaneasca de in­va­ța­tura" a Mitropo­litului Varlaam al Moldovei, Iași, 1643. S-a nascut in Epivata (azi Boia­dos), pe țar­mul Marii Mar­mara,…

- Mii de pelerini din Voluntari au plecat la Iași, la moaștele Sfintei Parascheva. Credincioșii au fost duși cu autocare puse la dispoziție de Primaria Voluntari. Aproape 8.000 de credincioși, veniți din țara și din strainatate, au participat, la Iași, la scoaterea in procesiune a raclei cu moaștele Sfintei…

- Cel mai mare pelerinaj religios de la noi din tara, cel de la Iasi a inceput de cateva ore. In aceasta dimineața, racla cu moaștele Sfintei Parascheva a fost scoasa din Catedrala Mitropolitana și pusa pe baldachin in curte.

- Primaria Voluntari a publicat pe Facebook fotografii de la plecarea spre Iasi. Se vede ca oamenii sunt organizati pe grupuri, cu numarul autocarului alocat, astfel incat sa nu se creeze busculade. "In cel de al -13 - lea an consecutiv cu credința, nadejde și dragoste, peste 7.000 de locuitori…

- "Raspunsul este dur, nu prea folosesc asemenea cuvinte, dar e corect: eu sunt crestin, dar nu sunt cretin. Eu sunt crestin-democrat si inseamna ca imi iubesc familia, imi iubesc biserica, imi iubesc autoritatea locala. Astea sunt principiile crestin-democratiei. Dar asta nu inseamna ca nu pot convietui…

- Desi mai este o saptamana pana la sarbatoare Sfintei Parascheva, curtea Mitropoliei Moldovei si Bucovinei este arhiplina cu pelerini sositi din toata tara pentru a se inchina la racla cu moastele Sfintei. Cu o saptamana inainte de praznuirea hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, zeci de autocare si…