Internazionale Milano si Juventus Torino au terminat la egalitate, 1-1, in derby-ul etapei a 34-a a campionatului de fotbal al Italiei, disputat sambata seara pe stadionul San Siro din Milano. Inter a deschis scorul rapid, in minutul 7, prin belgianul Radja Nainggolan, Juve restabilind egalitatea in repriza secunda, prin starul portughez Cristiano Ronaldo, aflat la cel de-al 600-lea gol din cariera sa la nivel de club si al 20-lea in actuala editie din Serie A. Juve si-a asigurat inca de saptamana trecuta cel de-al optulea sau titlu consecutiv de campioana a Italiei, avand un avans de 21 puncte…