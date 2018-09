Serena Williams (37 de ani, 16 WTA) a incarcat pe Instagram un clip video prin anunța ca se alatura luptei impotriva cancerului la san. "In luna prevenirii cancerului la san am inregistrat o versiune a hitului «I Touch Myself», prin care incerc sa le reamintesc femeilor din intreaga lume sa iși faca regulat controale. ...