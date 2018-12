VIDEO Serbia: Mii de persoane au participat la proteste antiguvernamentale

Stiri pe aceeasi tema

- Mii de sarbi au participat sambata seara la proteste impotriva presedintelui Aleksandar Vucic si a guvernului sau in capitala Belgrad, a informat presa locala, relateaza dpa. Protestatarii au mers prin centrul orasului si s-au oprit langa birouri ale presedintiei si ale televiziunii de stat sarbe RTS,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a cerut o amanare cu cateva saptamani a vizitei de doua zile pe care urma sa o inceapa miercuri in Serbia, a anuntat luni seara presedintele acestei tari, Aleksandar Vucic, dupa o discutie telefonica avuta cu omologul sau francez, transmite agentia Reuters.…

- Serbia nu mai are niciun motiv pentru a avea incredere in misiunea KFOR si in NATO intrucat tot ceea ce acestea au afirmat despre ultimele manevre ale trupelor speciale ale politiei din Kosovo (ROSU) s-a dovedit a fi neadevarat, a declarat vineri presedintele sarb Aleksandar Vucic intr-o intrevedere…

- Președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, ne da o veste grozava: Pe data de 22 noiembrie 2017, cand am preluat președinția euroregiunii DKMT, am declarat ca voi ‘milita’ pe langa autoritațile de la București pentru reluarea discuțiilor in vederea realizarii acestei autostrazi. Iata ca astazi…

- 'Parte integranta a Kosovo', 'proprietate a Serbiei': lacul artificial Gazivode aminteste cat de departe este un acord de normalizare intre Pristina si Belgrad, care ar trece printr-o modificare a frontierelor, noteaza marti France Presse preluata de Agerpres. Sustinuta public de catre Washington…

- 'Parte integranta a Kosovo', 'proprietate a Serbiei': lacul artificial Gazivode aminteste cat de departe este un acord de normalizare intre Pristina si Belgrad, care ar trece printr-o modificare a frontierelor, noteaza marti France Presse. Sustinuta public de catre Washington si cu jumatate…

- Rusia si Serbia organizeaza exercitii aeriene comune in perioada 1-5 octombrie pe teritoriul Republicii Sarbe, la care vor participa avioane de lupta MiG-29 si elicoptere Mi-8, a anuntat luni Ministerul Apararii rus, citat de agentia de presa TASS, aceste aplicatii intervenind la doua zile dupa ce…

- Clubul Karate Traditional Do Jo Kun Eforie a participat, in perioada 14-16 septembrie, la cea de-a 33-a editie a Campionatului European de karate traditional, care a avut loc la Belgrad, in Serbia. La competitia in care au participat 22 de tari, sportivul Laurentiu Ciucu a obtinut doua medalii de bronz…