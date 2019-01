VIDEO Serbia: A opta săptămnă de proteste contra regimului Vucic Peste 10.000 de persoane au participal la un marș prin Belgrad în cadrul unui protest contra președintelui Aleksandar Vucic și a Partidului Progresist Sârb, cerând libertate pentru mass-media ca precondiție pentru alegeri libere și corecte, transmite Reuters.



La protestul organizat de Alianța pentru Sebia – un conglomerat format din 30 de partide și organizații de opoziție – au purtat pancarde pe care scrie &"A început&" și &"Vucic hoțul&". Mișcarea este în a opta saptamâna consecutiva de proteste.



&"Vucic a spus, recent, ca nu va…

Sursa articol: hotnews.ro

