- Senatorul PSD, Serban Nicolae, si-a anuntat, in sedinta Comitetului Executiv de joi, dorinta de a candida la Președinția Romaniei. Referitor la prezidențiabil, Codrin Ștefanescu a anunțat ca Olguța Vasilescu, Liviu Pleșoianu, Eugen Teodorovici, Șerban Nicolae și Gabriela Firea sunt printre numele vehiculate…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca intalnirea ambasadorului roman cu oficialii Ministerului de Externe ungar nu a fost refuzata de partea romana, care a propus ca aceasta sa aiba loc in cursul zilei de luni, 1o iunie.Referitor la declarația secretarului de stat din MAECE ungar/comunicatul…

- Politistii din Bacau fac, joi, cinci perchezitii in judet si in Harghita, la persoane suspectate de lovire sau alte violente, distrugere si furt, fapte comise in zona Valea Uzului. ​De asemenea, politistii au pus in executare patru mandate de aducere, suspectii fiind dusi la sediul Politiei Harghita,…

- Camera Deputatilor a adoptat, ieri, proiectul legislativ initiat de Liviu Dragnea si Serban Nicolae care prevede ca Banca Nationala a Romaniei (BNR) sa repatrieze 91,5% din aurul depozitat de Romania in strainatate, potrivit Mediafax. Proiectul a fost adoptat cu 165 voturi „pentru”, 90 de voturi „impotriva…

- Deputies have passed on Wednesday 165 to 90 and 3 abstentions the bill initiated by Social-Democrats Liviu Dragnea and Serban Nicolae on the National Bank of Romania (BNR, central bank, ed. n.)'s status focused on the limitation of Romania's gold reserves abroad.The opposition's National Liberal…

