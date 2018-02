Stiri pe aceeasi tema

- Procesul de mentinere a unei afaceri in viata se poate rezuma printr-o sintagma foarte simpla: managementul cash flow-ului! Ce inseamna asta? Cat de bine reusim sa gestionam intrarile si iesirile de bani din firma astfel incat sa nu ramanem cu plati neachitate la termen care, in cazul in care se…

- 'Avem trei milioane de tineri in Italia care nu studiaza, nu au loc de munca si nici macar nu incearca sa gaseasca unul. Viata lor arata cam asa: se trezesc la pranz, petrec ore in sir acasa jucandu-se pe calculator, mananca si apoi merg la discoteca', a declarat miercuri fostul premier italian Silvio…

- Sorana Darclee e din nou singura. Artista, care iși serbeaza in curand ziua de naștere, a vorbit despre cum va petrece alaturi de prieteni, dar și ce crede despre barbatul ideal. Dupa ce in vara anului trecut a publicat o imagine in care aparea alaturi de iubitul ei , acum artista a lasat sa se ințeleaga…

- Trei tineri teribilisti si-au pus viata in pericol, urcand pe ruinele unei cladiri abandonate, din Baia Mare. In imaginile surprinse de un baimarean, in cursul zilei de miercuri, si trimise pe adresa redactiei ZiarMM, se vede cum acestia se plimba pe acoperisul cladirii aflate intr-o avansata stare…

- Exista zodii ale caror caracteristici le impiedica sa reziste in relatii de lunga durata. Fie ca sunt intr-o continua cautare a unui partener mai bun, se plictisesc repede sau nu functioneaza bine in echipa, acestea nu reusesc sa reziste intr-un cuplu.

- Achiziția unei mașini nu este de fiecare data o afacere avantajoasa pentru oricine. Mai ales daca noul proprietar nu știe sa-și ingrijeasca automobilul. Pentru o durata de viața mai mare a mașinii, in condiții impecabile, fiecare șofer trebuie sa respecte cateva reguli de mentenanța. Toate acestea trebuie…

- Prezentatoarea de televiziune Oana Cuzino impresioneaza cu look-ul sau oriunde apare. Vedeta și-a dezvaluit cateva dintre secretele de frumusețe. Oana Cuzino, adepta unui stil de viața cat mai sanatos , este una dintre cele mai senzuale apariții de pe micile ecrane. Oana Cuzino, care in anul 2014 se…

- Celebrul prezentator Catalin Maruța implinește pe 27 ianuarie 40 de ani. Vedeta a dezvaluit intr-un interviu mai multe amanunte despre casnicia lui cu Andra, dar și despre presiunea varstei de mijloc.

- Recent, frumoasa actrița Madlina Ghenea a facut cateva dezvaluiri incendiare. Aceasta a povestit ca relația ei cu Matei Stratan nu merge exact așa cum ar trebui și chiar trece printr-o perioada destul de dificila din aceasta cauza.

- Presedintele filialei judetene PNL Hunedoara, deputatul Lucian Heius, a declarat joi, într-o conferinta de presa, ca viitorul guvern condus de Viorica Dancila va fi unul "de lunga durata", parlamentarul liberal apreciind ca premierul desemnat va respecta indicatiile primite de la…

- Are chipul perfect, zambetul perfect și, de cele mai multe ori, viața ei pare perfecta. Cum reușește? Și cum e persoana Andreea Marin cand iese din lumina reflectoarelor? Ne va spune chiar ea, la ”Interviurile Libertatea Live, astazi, la ora 13.00, pe pagina de Facebook Libertatea. Ce-i place și ce…

- In acesta viața, avem de invațat lecția relaționarii, lecția construirii unei relații de prietenie, de colegialitate, de vecinatate, a relației parinți-copii s.a., dar mai ales, cea care ne implinește, ne da incredere in noi și ne motiveaza orice alt fel de relație, și anume lecția unei relații de cuplu.…

- Doctorul Shigeaki Hinohara a trait 105 ani. Acesta a contribuit la sistemul de sanatate din Japonia, atat ca practicant, cat și ca medic. Hinohara a studiat longevitatea și te invața cum sa traiești o viața lunga.

- Americanul Ernest Hemingway, scriitor recompensat cu Premiile Pulitzer și Nobel pentru creații literare precum „Batranul și marea”, „Adio, arme!” sau „Pentru cine bat clopotele”, are o poveste de viața fabuloasa

- Marin Ion, fostul primar al comunei Baneasa, judetul Constanta, s a stins din viata. Colegii liberali au transmis condoleante familiei."Filiala Constanta a Partidului National Liberal a primit cu tristete vestea trecerii in nefiinta a colegului nostru, fostul primar al comunei Baneasa, Marin Ion. Cu…

- La conferința de presa de astazi a PNL Argeș, deputatul Danuț Bica a vorbit despre noul guvern condus de Viorica Dancila propus de alianța PSD-ALDE. ”Ultimii doi premieri au fost demiși de catre partidele din care faceau parte, unul dintre ei chiar prin aceasta premiera mondiala in lumea democratica,…

- Muzeul National de Istorie al Transilvaniei din Cluj si-a redeschis portile luni, 15 ianuarie, dupa o lunga perioada de absenta. Prima activitate: expozitie cu o parte din corespondenta lui Lucian Blaga. In anul Centenarului, conducerea institutiei promite un program plin de expozitii, dezbateri si…

- Dupa ce in urma cu doar o saptamana Andreea Marin și-a șocat fanii cu o fotografie pe Instagram in care purta o masca demna de Star Trek, iata ca ieri aceasta a revenit cu o imagine din timpul unui tratament cosmetic, insa, de aceasta data șocul nu a fost masca, cat mesajul transmis de vedeta. Este…

- Autorul Dan-Silviu Boerescu vorbește in cartea sa „Viața amoroasa a lui Nicolae Ceaușescu și a familiei sale politice” despre amorurile și intrigile din familia fostului dictator, atingand puncte sensibile, precum amanții Elenei Ceaușescu.

- Ioana Tufaru a slabit 25 de kilograme intr-un timp record. Anul trecut, aceasta ajunsese la 160 de kilograme și abia se mai putea deplasa. Fiica Andei Calugareanu a luat o decizie radicala. Anul trecut, in luna octombrie, ea a trecut prin cea de a doua intervenție la stomac și a luat masuri. Mai mult,…

- Un cuplu din California a trecut printr-o experiența incredibila în timp ce se plimba cu mașina. Automobilul în care se aflau a fost luat de un torent de noroi și nu au mai putut avea control asupra lui. Barbatul a povestit ca nu credea ca mai are vreo șansa sa scape cu viața…

- Mate 10 Pro, cel mai nou flagship Huawei, un dispozitiv revoluționar care aduce capacitațile Inteligenței Artificiale consumatorilor de pretutindeni, a fost desemnat "Smartphone-ul anului" de catre apreciata publicație "Android Authority" în clasamentul "Cel mai bun…

- Mircea Badea a vorbit in versuri la postul de televiziune Antena 3. El i-a facut o dedicație cu totul aparte. Mircea Badea, care formeaza un cuplu cu vedeta de televiziune Carmen Bruma , demonstreaza ca se pricepe la facut rime. La postul de televiziune Antena 3, Mircea Badea, al carui salariu a fost…

- Vineri, 29 decembrie, se implinesc patru ani de la teribilul accident suferit de septuplul campion mondial al Formulei 1, Michael Schumacher, pe o partie de schi din Alpii francezi. Informatiile privind starea de sanatate a lui "Schumi" sunt foarte putine, cele mai multe - infirmari ale unor prognoze…

- Povestea incredibila a doi americani face inconjurul lumii. Alan Robinson și Walter Macfarlane sint prieteni de 60 de ani, iar anul acesta au sarbatorit ceea ce ei numesc „un miracol de Craciun”. Cei doi au aflat de curind ca sint frați, relateaza presa din Hawaii. Alan și Walter s-au nascut și au crescut…

- Cunoscutul medic japonez Shigeaki Hinohara, care a pus bazele medicinei moderne asiatice, a dezvaluit intr-un interviu pentru Japan Times care este secretul unei vieti lungi si sanatoase. Expert in longevitate,...

- Primaria Municipiului Baia Mare organizeaza concurs de recrutare in vederea ocuparii unor functii publice de executie vacante din cadrul Structurii Arhitectului Sef. Conditiile specifice de participare la concurs: Serviciul Dezvoltare Urbana: 1. Inspector debutant: studii universitare de licenta absolvite…

- World Class Romania se dedica incurajarii activitatii fizice in randul romanilor, iar cu fiecare acord semnat isi duce misiunea mai departe. Astazi, liderul in sanatate si fitness din Romania, World Class, anunta parteneriatul strategic si de lunga durata cu Under Armour – unul dintre cei mai importanti…

- – Se spune ca medicul panseaza rana și Dumnezeu o vindeca; medicul nu poate lecui decat atat cat ingaduie Dumnezeu… – Medicul trateaza, Dumnezeu da viața, da durata vieții. Medicul are doar puterea tratamentului. Din pacate, tratamentul medicului este ingradit de scheme terapeutice cuprinse in ghidurile…

- 'Mintea alergatorului de cursa lunga' - povești care salveaza spuse de ultra-maratonistul Andrei Gligor pentru cauza copiilor cu autism ATCA (Asociația de Terapie Comportamentala Aplicata) va invita la 'Povești care salveaza: Mintea alergatorului de cursa lunga' al caror protagonist este ultra-maratonistul…

- ”Crima de aseara din stația de metrou Dristor1 ne privește pe noi toți! Viața noastra este un numar limitat de de secunde: Tic-Tac-Tic-Tac..... Intre Tic și Tac este o mica pauza, dar aseara frumusetea aceea de fata de 25 de ani n-a mai avut parte de Tac. Dupa Tic a urmat o mare tacere....Totul…

- Ce spune Hagi despre arbitrajul video. ”Regele” a declarat ca arbitrajul video, care va fi implementat din sezonul viitor in Liga I, este un lucru pozitiv deoarece in acest fel i se da posibilitatea centralului sa iși schimbe decizia in cazul unei greșeli. ”Din punctul meu de vedere este bine ca se…

- O noua saptamana, așadar, aduce pe pagina de Facebook a VIVA! o noua emisiune Oana punct Roman. O jumatate de ora in care vedete spune totul despre culisele lumii mondene pe care, evident, o cunoaște ca pe propriul buzunar! Astazi, de la ora 15.oo, pe pagina de Facebook a revistei VIVA!, Oana Roman…

- Totuși, majoritatea oamenilor care il vad spun ca aud o bufnitura de fiecare data cand stalpul atinge pamantul. Cum este insa posibil? Faptul ca auzim un GIF are de a face cu felul in care simțurile noastre funcționeaza, potrivit lui Christopher Fassnidge, doctorand in psihologie la…

- Acum 11 ani, intr-una din vizitele sale in Romania, dupa ce in trecut i s-a interzis sa iși vada țara, Regele Mihai a rostit o prelegere impresionanta. Discursul a fost rostit in 2006, la Palatul Cotroceni, cu ocazia condamnarii comunismului, regim care a dus la inlaturarea Majestatii Sale si la instaurarea…

- Shashi Kapoor, simbol al Bollywood-ului si fratele celebrului Raj Kapoor, a murit la varsta de 79 de ani, dupa o lunga suferinta, informeaza romaniatv.net. La fel ca si fratele sau, decedat in 1988, Shashi Kapoor a fost o vedeta a cinematografiei indiene.

- Accidentul violent, in urma caruia Claudiu si Denisa si-au pierdut viata, a socat o tara, dupa ce informatia a aparut in presa. In varsta de 35 de ani, tanarul a murit pe loc, iar fata si-a dat ultima suflare sub privirle celorlalte doua tinere, de 17 ani si 14 ani, care au supravietuit.

- Un barbat, de 35 de ani, si o tanara, de 17 ani, au murit, in timp ce alte doua fete, de 14 si 17 ani, au fost ranite si transportate la spital, sambata, in urma unui accident rutier care a avut loc in zona centrala a municipiului Galati, dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un stalp de electricitate.

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Un accident grav a avut loc in Galati, soldat cu decesul a doi tineri. Masina in care se aflau a derapat si a intrat direct intr-un stalp, impactul fiind foarte puternic, din cauza vitezei mare pe care o avea.

- Necazurile se tin lant in viata lui Calin Geambasu. Dupa ce a facut publice problemele si discutiile amare pe care le-a avut cu parintii sai, cantaretul a fost pus la grea incercare chiar inainte de sarbatorile de iarna. Un prieten bun s-a stins din viata, dupa o lunga suferinta, iar el a scris un mesaj…

- Comandantul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Arad, lt.col. Cristian Garbau, a prezentat miercuri reprezentantilor mass-media noul modul de cautare-salvare de ultima generatie, care va permite pompierilor militari sa intervina in situatii de urgenta de lunga durata.Potrivit…

- În ultimele doua decenii, media de vârsta a clujenilor a fost în creștere, cu excepția perioadei 2000-2002 când a scazut 0.06 procente în comparație cu perioada 1999-2001, ajungând de la o medie de 71,81 ani, la 71,75 ani. Femeile traiesc mai mult decât…