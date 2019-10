Stiri pe aceeasi tema

- CFR nu prea a contat în meciul de pe Celtic Park, scoțienii impunându-se cu 2-0 dupa un meci pe care l-au controlat cu autoritate. Edouard ’20 și Elyounoussi ’59 au punctat pentru gazde, iar campioana României a suferit prima înfrângere din faza grupelor din…

- Paul Pogba (26 de ani) a pus presiune pe conducerea lui Manchester United și solicita un contract imens pentru a nu pleca de pe „Old Trafford”. Mijlocașul francez vrea un salariu de 600.000 de lire sterline pe saptamana (dublu fața de actualul), adica peste 35 de milioane de euro anual, mai mult decat…

- Formatia Manchester City a invins, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 3-1, echipa Everton, intr-un meci din etapa a saptea a campionatului Angliei, potrit news.roGolurile invingatorilor au fost marcate de Jesus ’24, Mahrez ’71 si Sterling ’84. Pentru Everton a inscris Coleman,…

- Formatia Liverpool a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 1-0,echipa Sheffield United, intr-un meci din etapa a saptea a campionatului Angliei potrivit news.roGolul a fost marcat de Wijnaldum, in minutul 70. Partidele Bournemouth – West Ham, Aston Villa - Burnley, Chelsea – Brighton,…

- Joi seara au avut loc cele 24 de partide din prima runda a grupelor Europa League. CFR Cluj a reușit sa se impuna contra lui Lazio, scor 2-1, in grupa E, iar Claudiu Keșeru a realizat o tripla pentru Ludogoreț in meciul cu rușii de la ȚSKA Moscova, scor 5-1, in grupa H.De asemenea, Dorin Rotariu…

- Prima etapa a grupelor Champions League continua miercuri, printre protagoniste aflându-se multe dintre favoritele actualei ediții a competiției. Unul dintre cele mai interesante meciuri ale serii se anunța a fi cel dintre Real Madrid, deținatoarea recordului de trofee (13), și PSG. Pe Wanda Metropolitano…

- ​O noua ediție de Champions League va pleca marți la drum, iar prima zi din faza grupelor aduce un duel de cinci stele: Borussia Dortmund vs Barcelona. Tot în aceasta seara va intra în scena și deținatoarea trofeului, Liverpool urmând sa evolueze pe San Paolo contra lui Napoli. De…

- Echipa Arsenal Londra a debutat cu victorie in noul sezon din Premier League, dupa ce a invins, cu scorul de 1-0, formatia Newcastle, potrivit news.ro. Pierre-Emerick Aubameyang a fost singurul marcator al meciului, in…