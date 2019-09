Stiri pe aceeasi tema

- La Școala nr.13 „Matei Basarab” din Targoviste sunt in plina desfașurare lucrarile care vizeaza cel mai mare proiect de reabilitare, modernizare și extindere a unei unitați de invațamant implementat vreodata in municipiul Targoviște, din fonduri nerambursabile. Este un proiect care va schimba radical…

- La aceasta data, in Municipiul Targoviste sunt in curs de implementare 11 proiecte de reabilitare si extindere a unor institutii de invatamant preuniversitar, finantate din mai multe surse. La un calcul sumar, primarul Cristian Stan a apreciat ca investitiile sunt de aproximativ 100 de milioane de lei,…

- Lucrarile de reparație desfașurate pe parcursul anului 2019, in instituțiile de invațamant preuniversitar din capitala, precum și in cele de educație timpurie, sunt in stadiu avansat de realizare, de circa 99 %, despre asta scrie Primaria municipiului Chisinau intr-un

- Primaria municipiului Chisinau informeaza ca lucrarile de reparație desfașurate pe parcursul anului curent in 252 de școli și gradinițe din capitala, sunt la un stadiu avansat de realizare, de peste 70-80%.

- In perioada 8-12 iulie 2019, Universitatea Valahia din Targoviște a organizat cursul intitulat: “Online Editor to Program Interactive Scenarios”. Acest Post-ul Curs de instruire la UVT, organizat in cadrul proiectului “IoT in Education – We Are the Makers!” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- S.C. PROMOART S.R.L., cu sediul in str. Calea Unirii, nr. 31A (incaperea nr. 1, parter), loc. Suceava, judetul Suceava, Romania, finalizeaza proiectul cu titlul "Extinderea capacitatii avansate de realizare a activitatilor de tiparire in scopul cresterii competitivitatii societatii PROMOART ...

- NOUTATE…A fost ridicata pe SICAP licitatia pentru executia lucrarilor de constructii in vederea implementarii proiectului „Infiintare centre sociale (centru de zi, cantina sociala si unitate de ingrijire la domiciliu) in comuna Tutova, judetul Vaslui”. Valoarea estimata a lucrarilor este de 2.726.198,12…

- Primarul municipiului Turda, Cristian Matei, a anunțat ca in curand se va da startul lucrarilor din cadrul proiectului european de modernizare a celor 4 coridoare de mobilitate urbana Turda, lucrari...