Stiri pe aceeasi tema

- Anuntul privind acest nou grup de migranti survine la o saptamana dupa ce nava Sea-Watch, apartinand tot unui ONG german, a debarcat 40 de migranti pe insula italiana Lampedusa dupa ce comandantul acestei nave, Carola Rackete, a sfidat interdictia data de guvernul italian si a fortat intrarea in…

- "Am hotarat sa intru in portul Lampedusa. Stiu ce risc, dar cei 42 de naufragiati de la bord sunt epuizati. Ii duc la loc sigur", a anuntat pe Twitter tanara femeie capitan a navei germane, Carola Rackete, lansand astfel o confruntare cu ministrul italian de Interne de extrema dreapta. "In 14 zile,…

- Maurizio Sarri este aproape sa primeasca primul transfer de top. Starul olandez Matthijs De Ligt dorit de Ronaldo s-ar putea transfera in curand la campioana Italiei, cu care ar semna pe cinci sezoane, potrivit De Telegraaf. Nu degeaba i-a facut curte Ronaldo la finalul finalei Nations League. ...

- Doua tinere activiste, susținatoare ale drepturilor persoanelor LGBT, au ales sa protesteze fața de politicile ministrului de Interne al Italiei printr-un photobomb. Gaia Parisi și Matilde Rizzo participau la un protest in Sicilia chiar cand ministrul de Interne Matteo Salvini se afla și el la un eveniment…

- In Sri Lanka este interzis, de luni, portul valului islamic. Masura a fost luata de autoritați in numele „securitații naționale” dupa atentatele de saptamana trecuta care au ingrozit o lume intreaga. Interdicția a fost adoptata de șeful statului, a anunțat duminica presedintele Maithripala Sirisena.…

- Giuseppe Ciarrapico avea 85 de ani, el fiind nascut pe 28 ianuarie 1934, la Roma. El era bolnav de mai multa vreme si fusese internat la clinica Quisisana, din cartierul Parioli al capitalei Italiei. Din 2008 in 2013, Ciarrapico a fost senator, din partea partidului Poporul pentru Libertate.…

- Annegret Kramp-Karrenbauer, liderul Uniunii Creștin-Democrate (CDU), a afirmat vineri ca divergențele din cadrul coaliției de guvernare de la Berlin pe tema obiectivului NATO privind bugetul alocat apararii submineaza credibilitatea Germaniei în plan mondial, informeaza cotidianul The New York…