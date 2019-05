Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul-sef al DIICOT, Felix Banila, a informat miercuri ca, in prezent, nu exista niciun suspect in cazul plangerii formulate de fostul ministru al Apelor si Padurilor Doina Pana, precizand ca au fost audiate multe persoane si s-a efectuat si un raport de expertiza medico-legala. Intrebat…

- Șeful DIICOT, Felix Banila, spune ca în dosarul deschis de procurori în cazul Doinei Pana, care susține ca a fost otravita cu mercur, nu exista înca un suspect, cercetarile sunt facute in rem și au fost audiate multe persoane.Potrivit DIICOT, la începutul lunii februarie…

- Șeful DIICOT Felix Banila a spus marți, la sediul CSM, ca nu are informații privind dosarul deschis in rem dupa o plangere depusa de fostul ministru al Apelor si Padurilor, Doina Pana.„Daca aș fi știut ca ma interpelați, m-aș fi pregatit in mod special pentru chestiunea aceasta, insa va rog…

- Fostul ministru al Apelor și Padurilor, Doina Pana a anunțat recent in presa ca motivul demisiei sale din Guvernul Tudose a fost otravirea cu mercur. Intr-o intervenție telefonica la Antena 3, fostul ministru a povestit ca in urma unor analize toxicologice din 15 ianurie 2018 a aflat ca motivul pentru…

- Procurorii DIICOT au deschis un dosar in care a fost inceputa urmarirea penala in rem pentru savarsirea infractiunilor de tentativa de omor si grup infractional organizat, dupa ce Doina Pana, fost ministru al Apelor si Padurilor, a afirmat ca a fost otravita cu mercur. Potrivit unor oficiali ai DIICOT, dosarul…

- Vicepreședintele PSD Doina Pana a relatat cum a aflat in 2017-2018 ca este intoxicata cu mercur dupa ce a plecat din funcția de ministru al Padurilor in cabinetul Mihai Tudose. Fostul ministru a sugerat ca banuiește ca a fost otravita intenționat."Eram ministru al Padurilor in Guvernul Tudose,…

