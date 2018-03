Stiri pe aceeasi tema

- Un fotbalist a murit pe teren, dupa ce a fost lovit cu mingea in piept . Jucatorul echipei NK Marsonia, Bruno Boban, a incetat din viata... The post Un fotbalist a murit pe teren, dupa ce a fost lovit cu mingea in piept / VIDEO appeared first on Renasterea banateana .

- Locotenent-colonelul de jandarmerie care s-a oferit pe sine in schimbul eliberarii unui ostatic in timpul atacurilor comise vineri, in sud-vestul Frantei, a murit, a anuntat sambata ministrul francez de Interne, Gerard Collomb, transmite AFP. „Locotenent-colonelul Arnaud Beltrame ne-a parasit. Mort…

- A fost bataie la primaria Ștefanești din Argeș. Intre femei. Secretara instituției a fost luata cu ambulanța dupa ce a lesinat. Ar fi fost lovita, spune ea, de consiliera pe cultura și evenimente a edilului localitații.

- Trei dintre cei cinci romani care și-au pierdut viața, luni, in urma unui accident terifiant, pe o șosea din Olanda, sunt din Caracal. Adina plecase la munca impreuna cu soțul și fratele ei. Tinerii casatoriți doreau sa iși poata cumpara, astfel, o locuința, in timp ce fratele Adinei, Cosmin, urma sa…

- Andrei Gheorghe a murit la 56 de ani, luni (19 martie) Realizatorul radio-TV a fost gasit mort in baie. Descoperirea a fost facuta de administrator, la cerința fostei sale soții, care nu mai dadea de el. Omul de radio a fost gasit cu fața in jos, in locuința sa din Pipera. Barbatul ar fi murit […] The…

- Moartea fulgeratoare a lui Andrei Gheorghe a șocat opinia publica dar și lumea artistica. Bunul sau prieten și coleg Florin Calinescu a fost siderat sa afle, luni seara, trista veste. Florin Calinescu a recunoscut ca nu de puține ori na avut discuții in contradictoriu cu Andrei Gheorghe. BREAKING NEWS!…

- Un organizator de spectacole, membru al asociatiei ce gestioneaza Centrul Cultural „Urania Palace” din Cluj-Napoca, a trait clipe de coșmar la un concert hip-hop. In noaptea de sambata spre duminica, in timpul unui concert al lui „Dragonu` AK 47”, barbatul a trait o experienta terifianta: in timp ce…

- O știre falsa, potrivit careia Silvana Riciu ar fi murit, a aparut pe internet. Informația i-a ingrozit pe fanii și apropiații artistei, iar Silvana Riciu este foarte suparata pentru ce s-a intamplat. Prima reacție a indragitei cantarețe de muzica populara a fost sa se amuze, insa dupa aceea Silvana…

- Stephen Hawking a murit astazi dupa o lupta cu scleroza laterala amiotrofica ce a inceput in 1963. Marele om de știința avea 76 de ani. A fost diagnosticat cu ALS in 1963 și ar fi trebui sa moara cațiva ani mai tarziu. Doctorii i-au spus la momentul respectiv ca mai are doar doi ani de […] The post…

- Cel putin 16 persoane si-au pierdut viata sambata in sudul Rwandei, dupa ce un lacas de cult apartinand Bisericii Adventiste de Ziua a Saptea a fost lovit de fulger, a declarat un responsabil local duminica, citat de AFP.Primarul districtului Nyaruguru, Habitegeko Francois, a declarat telefonic…

- Forma dezastruoasa a lui West Ham i-a impins pe fanii "ciocanarilor" sa recurga la gesturi extreme. Exasperați de jocul favoriților din meciul de azi cu Burnley, pierdut cu 0-3 pe teren propriu, huliganii englezi au patruns pe teren pentru a se rafui cu propriii jucatori. Extrem de nervoși, fanii au…

- Maistrul se afla in sala de clasa, iar la un moment dat unul dintre elevi a lovit puternic o pila de un banc. Aceasta a ricosat si l-a lovit pe elevul de 17 ani in cap. Maistrul a sunat la 112, iar la fata locului a sosit imediat un echipaj medical. Baiatul a fost transportat de urgenta la…

- Anastasia Cecati a fost inmormantata miercuri, in fața unor rude și prieteni impietriți de durere și cu lacrimi pe obraji. Mama actriței care a jucat și in Las Fierbinți și-a jelit fiica și a implorat Cerul sa o ia pe ea in locul celei ucxise cu sange rece chiar de soț. ”Doamne, ia-ma pe mine!”, […]…

- Muncitorii de la Calafat – Dolj, dovedesc inca o data ca sunt cei mai „buni” specialisti in plombarea gropilor. Acum au astupat mai multe „cratere” din municipiu, iar, dupa cateva ore, ploaia a spalat bitumul. “Buna dimineața! Calafat – Dolj, bulevardul Tudor Vladimirescu (strada principala). Avem…

- Un sportiv de la clubul de kickboxing condus de luptatorul Daniel Mocanu a murit marți la doar 23 de ani. Gheorghe Stelian s-a stins din viața in condiții suspecte. Acesta a mancat, a ieșit in curte și, dintr-o data, a cazut la pamant. Medicii au venit imediat sa-i acorde…

- Doi tineri si-au pierdut viata, duminica seara, dupa ce autoturismul in care se aflau a lovit un copac de pe marginea drumului, in comuna Botoroaga, judetul Teleorman, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Cei doi tineri au petrecut impreuna acasa la unul dintre ei pana cand au ajuns la o discutie despre o fata pe care amandoi o iubesc. Pentru ca bausera mult, spiritele s-au incins rapid. Unul dintre tineri a scos o sabie si si-a injunghiat prietenul. Scena a fost filmata de agresor cu telefonul mobil,…

- Un adolescent in varsta de 16 ani a murit, iar doi adulti au fost raniti, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce masina in care se aflau a iesit in afara partii carosabile si a lovit o teava de gaz, in Alba, peste 2.000 de persoane ramanand fara gaz. Un adolescent in varsta de 16 ani a murit, iar…

- Liderul a deschis scorul în min. 33, prin fundasul brazilian Paulo Vinicius, în urma unei faze confuze: portarul Andrei Vlad a iesit gresit la o centrare înalta, Damjan Djokovic a lovit mingea cu capul, iar apoi a atins-o si cu mâna, George Tucudean a reluat balonul spre poarta,…

- Un adolescent din Iasi a ajuns la spital dupa ce a fost injunghiat, in aceasta seara in autobuz de un barbat suparat ca minorul manca seminte. Potrivit Realitatea.net, din primele informatii agresorul, un barbat de 43 de ani s a apropiat de minorul de 16 ani si i a infipt un cutit in piept.Soferul autobuzului…

- Cantaretul de muzica populara Nelu Sarbu a murit la varsta de 61 de ani. Nona Anton, fiica interpretului a facut declarații cumplite despre ultimele clipe din viața acestuia. Nona Anton, fiica artistului, a povestit ca acesta s-a simtit rau, iar sotia sa a sunat de urgenta la Ambulanta. Nelu Sarbu a…

- Au fost scene socante in Bucuresti! O femeie a fost injunghiata in fata unei gradinite din sectorul 3 al Capitalei. Incidentul a avut loc in urma cu scurt timp."Prin apel 112, in jurul orei 12.20 a fost sesizata o agresiune asupra unei femei. Cercetarile au fost preluate de Parchetul de pe…

- O femeie de 32 de ani, recent eliberata din penitenciar, unde executase o pedeapsa pentru tentativa de omor deosebit de grav, a fost arestata preventiv pentru tentativa de omor calificat, dupa ce a injunghiat in spate un barbat in varsta, pe o strada din Bucuresti.Potrivit unui comunicat al…

- Scene teribile la protestul de aseara din Piata Universitatii. Un jandarm a lovit in repetate randuri un batran fara ca vreun coleg al batausului sa intervina in vreun fel. Politistul blogger, Marian Godina, a facut public filuletul scandalor pe facebook.Vezi și: Ești incapațanat? Cum te-ar…

- Sase fotbalisti cunoscuti din Liga 1 au fost martorii unor evenimente desprinse, parca, din filmele cu gangsteri. Sub privirile lor, mai multe persoane s-au incaierat, iar cutitele nu au lipsit din tabloul de groaza. Din fericire, jucatorii nu au avut de suferit. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania…

- Arbitrul Pavel Zeman a incercat sa se fereasca de bila de metal aruncata de un tanar sportiv, insa nu a reusit. Medicii au incercat sa il resusciteze timp de aproximativ 50 de minute, fara succes. Potrivit cotidianul As, arbitrul avea 76 de ani. Concursul a fost suspendat si politia a deschis…

- Un puști de 15 ani a murit, dupa ce medicii l-au diagnosticat cu o forma ușoara de gripa și l-au trimis acasa. Sean Hughes, din Dublin, fusese adus la spital saptamana trecuta, iar medicii i-au dat...

- Un arbitru a murit in timpul unui concurs regional de atletism desfașurat in Praga. Barbatul a fost lovit in piept cu bila de la aruncarea greutații. Arbitrul Pavel Zeman a incercat sa se fereasca de bila de metal aruncata de un tanar sportiv, insa nu a reusit, conform cbc.ca . Barbatul a fost resuscitat…

- Medicii ieseni au intervenit la un caz de-a dreptul halucinant. Un barbat de 47 de ani a fost ridicat din strada dupa ce un caine de lupta i-a atacat barbatia si l-a lasat fara un testicul. Cazul a ajuns la Politie.

- Un barbat din Abrud, in varsta de 63 de ani, si-a pierdut viata, vineri, intr-un accident petrecut pe DN75, la Vartop-Arieseni, in Apuseni. A fost lovit de un ATV. Accidentul s-a petrecut vineri dupa amiaza, in jurul orei 13.00. ATV-ul era condus de un tanar din judetul Arad, spre Arieseni, dinspre…

- Un tanar s-a spanzurat intr-o padure din Iasi. Adolescentul de 18 ani a fost descoperit de catre localnicii. Medicii chemati de urgenta la fata locului l-au resuscitati, dar baiatul nu a mai putut fi readus la viata.

- Sfarsit dramatic pentru o batrana din Targoviste. Femeia de 91 de ani a murit dupa ce a cazut de la etajul II al unui bloc din municipiu. Un vecin a fost cel care a dat alarma. Femeia a supravietuit impactului si a fost preluata de o ambulanta, insa, in ciuda eforturilor medicilor, a murit la spital.…

- Polițiștii din Giurgiu au pornit o ancheta, dupa ce un barbat în vârsta de 70 de ani, care era internat la Spitalul Județean de Urgența Giurgiu, a cazut de la etajul al treilea al cladirii și a murit.

- Stare de urgența la metrou dupa ce un barbat a fost impins pe șinele metroului. Intreg episodul s-a petrecut ieri dimineața in celebrul cartier Brooklyn din New York. Autorul este un adolescent, care in prima faza l-a lovit pe barbatul ucis dupa care l-a aruncat pe șine. Culmea, victima, Jacinto Suarez,…

- Un tânar de 16 ani, care studia la Academia Militara din Tver, la 110 mile de Moscova, și-a pierdut viața dupa ce a jucat Ruleta Ruseasca în fața celor care faceau cumparaturi în preajma sarbatorilor de Craciun. Adolescentul a murit pe loc, iar trupul sau a fost gasit…

- Scene de coșmar in prima zi a Noului An, in județul Bihor. Polițistul de frontiera Silviu Florin Daraban a murit pe loc intr-un accident in Oradea, dupa ce a pierdut controlul mașinii pe care o conducea și s-a izbit violent de o un stalp de inalta tensiune. O femeie de 32 de ani, pasagera in autoturism,…

- S-au petrecut clipe infioratoare in Iasi. O femeie s-a aruncat in aceasta dupa-amiaza de la etajul al optulea al unui bloc de pe Splai Bahlui, in apropiere de biserica lipoveneasca. Un echipaj SMURD s-a chinuit zeci de minute sa o resusciteze, dar fara succes.

- Dan Ciprian Sfichi, polițistul sucevean, lovit cu sabia in cap de un suspect in timpul unor perchezitii la Radauti care au avut loc acum trei saptamani, va fi externat dupa sarbatori. Medicii spun ca starea lui este buna chiar daca nu iși poate mișca mana si piciorul stang. Cu toate acestea, sunt optimiști…