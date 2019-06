Stiri pe aceeasi tema

- Un total de 2.453 de autovehicule, 19 cladiri ale unitatilor de invatamant, 34 de cladiri din domeniul public si 554 de constructii private au fost afectate de grindina de mari dimensiuni cazuta marti, la Zalau.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis in aceasta dupa amiaza o atentionare now casting Cod Rosu valabila in intervalul ora 15:20 pana la ora 16:00. Potrivit ANM, in judetul Salaj: Zalau, Jibou, Hereclean, Creaca, Mirsid, Criseni se vor semnala vant puternic cu aspect tornadic, GRINDINA de MARI…

- Motivul invocat de senator ar fi fost acela ca „nu a avut incredere” in diagnosticul medicilor suceveni. Mai mult, „nu a ținut cont de recomandarile medicilor suceveni, ba mai mult, le-ar fi vorbit urat și ar fi menționat in repetate randuri ca el nu va fi tratat aici, in provincie”, potrivit Obiectiv…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat vineri ca in maximum doi ani urmeaza sa fie acoperite posturile vacante din spitale cu medici specializati in medicina de urgenta. Sorina Pintea s-a aflat vineri, la Zalau, ea fiind intrebata ce masuri poate lua Ministerul Sanatatii pentru rezolvarea crizei…

- Un atelier cu peste 400 de echipamente tehnice dedicat elevilor din invatamantul profesional dual a fost inaugurat joi, 15 mai, la Liceul Tehnologic “Mihai Viteazul” din Zalau, in prezenta ambasadorului Frantei in Romania, Michele Ramis.

- Scene revoltatoare au fost surprinse la camera de garda a Spitalului Universitar de Urgența din București. Trei infirmiere au fost filmate în timp ce înjura și batjocoresc un pacient în vârsta.

- Penultima etapa din Liga Naționala de handbal feminin programeaza astazi, printre altele, meciurile SCM Rm. Valcea - CSM Slatina și CSM București - SCM Craiova. Echipa din Valcea are nevoie de o victorie pentru a caștiga titlul. Ambele partide vor incepe la ora 17.30 și vor fi transmise de TVR HD. Programul…

- Din cate se pare, totul s-a petrecut zilele acestea in Autogara Cento din Zalau. Un barbat in camașa albastra a lovit de mai multe ori cu o coada de matura o femeie cu un copil in brațe.