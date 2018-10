Stiri pe aceeasi tema

- Imagini ACCIDENT GRAV in Baia Mare in urma cu cateva minute.Doua PERSOANE INCARCERATE. Doua masini facute praf. Trafic blocat! Politistii au fost sesizati ca in Baia Mare pe strada Mihai Eminescu la intersectia cu strada Dumbravei a avut loc un accident de circulatie, in urma cu cateva minute. In evenimentul…

- O ploaie abundenta a inundat zeci de statii de metrou din New York. Calatorii au filmat adevarate perdele de apa care se revarsau din tavane si le-au postat pe retelele sociale ca sa faca de rusine...

- CHIȘINAU, 18 sept — Sputnik. O camera de supraveghere a surprins „zborul" unei Tesla Model S. Potrivit Departamentului de poliție al orașului Barrie, Canada, proprietarul unei Tesla Model S rula atât de repede încât nu a fost capabil sa observe la timp o…

- Primaria din Barlad se ghideaza dupa expresia „sa iti faci sanie vara si caruta iarna”. Altfel nu ne putem explica graba muncitorilor primariei de a monta luminitele de Craciun din primele zile ale lunii septembrie. Acestia au fost fotografiati chiar in momentul in care montau ghirlandele luminoase…

- Primarul PSD Ciolan Emilian din comuna Darmanești, județul Argeș, i-a luat la bataie pe cei de la USR care s-au dus sa depuna dosarele cu semnaturi pentru inițiativa #FaraPenali.Primarul s-a enervat foarte tare cand a vazut ca este filmat și a sarit la bataie. Cei de la USR au sunat la poliție…

- Liviu Dragnea a dezvaluit ce i-a spus Viorica Dancila, dupa discuția cu președintele Klaus Iohannis, de vineri. Conform lui Dragnea, Iohannis ar fi țipat la premier, iar acest episod nu e singular.”Nu plec in concediu. Mi-e teama sa nu ma conteste la CCR. Stau liniștit! Iohannis s-a facut…

- Primarul din Baia Mare i-a dat unui procuror DNA o punga de popcorn, la ultimul termen al procesului in care este judecat, anunța Antena 3. Totul dupa ce Cherecheș a fost acuzat de procurori ca ar fi primit bani de la un om de afaceri, bani denumiți codat popcorn."In toiul declaratiilor lui…

- Un filmulet desprins, parca, din filmele cu prosti, care surprinde momentul in care un cal reuseste sa scape de la caruta si sa fuga pe strada, a fost postat pe retelele de socializare. Fara animal, caruta a deraiat si s-a izbit de o masina parcata, spre disperarea carutasului. Imaginile…