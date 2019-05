Stiri pe aceeasi tema

- 15 veterinari din Statele Unite ale Americii au venit la Chisinau pentru a ajuta la sterilizarea maidanezilor din oras. Acestia au fost invitati de edilii Capitalei, care le-au pus la dispozitie un cabinet mobil in incinta Necropolei de animale, a intreprinderii Regia Autosalubritate.

- Conflictul a fost surprins de camerele de supraveghere de pe o strada din Turcia. Conform imaginilor, pisica a reactionat imediat cand a fost incoltita de cinci caini, sarind agresiva pe cei din apropiere. In imagine mai apare si un al saselea caine, care nu scapa nici el furiei felinei. Clipul…

- O pisica a infruntat singura o haita de șase caini. Felina a reușit sa-i pune pe fuga pe dulai. Totul a fost surprins de o camera de supraveghere, amplasata pe o strada din Turcia.In timp ce pisica se odihnește, cei șase caini dau semne ca vor sa o atace.

- Descoperire socanta pe un grup de socializare din Satu Mare, dedicat adoptiilor de animale. Administratorul a sesizat mai multe anunturi în care diverse persoane se ofereau sa cumpere pui de animale, precizând, explciit, ca vor sa-i dea ca hrana unor serpi

- In aceasta dimineata mai multi caini fara stapan au atacat in cartierul Viisoara o turma de capre. Jandarmii au fost solicitati sa intervina in zona, de catre un vecin, prin intermediul Numarului Unic pentru Apeluri de Urgenta 112, dar cand au ajuns la fata locului acestea au fost conduse spre casa…

- Astazi este Ziua internaționala a animalelor fara stapan. Cu aceasta ocazie Centrul de gestionare caini fara stapan Cluj-Napoca a organizat Ziua Porților Deschise. Clujenii sunt invitați sa viziteze adapostul și chiar sa-și aleaga spre adopție caței din cei 280 care sunt gazduiți de centru. Programul…

- Inca un animal a fost sfasiat de caini. De data aceasta un caprior a fost omorat in Iadara, in zona numita Pe deal, la Goroni. Doi caini de talie mica au fost suficienti pentru a haitui si a prinde un caprior tanar. “Am totuși o intrebare pentru cei de la protecția animalelor, dumneavoastra lucrați…

- Primaria Baia Mare vrea sa achizitioneze terenuri aflate in imediata vecinatate a Adapostului de caini fara stapan. Motivul este reprezentant de dorinta municipalitatii de a extinde actualul adapost. “Municipiul Baia Mare solicita, in vederea realizarii unor investitii publice conform Hotararii Consiliului…