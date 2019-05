Stiri pe aceeasi tema

- Imagini incredibile surprinse in localitatea Nettuno (regiunea Lazio), acolo unde locuința improvizata a unor romani a sarit in aer. Momentul exploziei a fost surprins de un participant la trafic. In imaginile surprinse de un șofer șse vede construcția deja cuprinsa de flacari care sare in…

- Scene de necrezut au avut loc intr-o parcare din Germania, unde zilnic opresc penntru pauza legala, zeci de șoferi de TIR. In imaginile ajunse pe internet se vede cum un tirist beat crița, care abia se poate ține pe picioare, este ajutat de un coleg sa urce in cabina camionului și sa plece la drum.

- Un barbat orb a cazut pe șine, la o stație de metrou din statul american Maryland. Momentul a fost filmat de o camera de supraveghere.In imagini se vede cum barbatul orb se apropie de marginea peronului cu ajutorul bastonului sau și cade pe șine.

- Un barbat a trait momente cumplite atunci cand a descoperit ca soția sa il inșeala. Dorind sa aiba dovada suprema, omul a intalat camere de filmare prin casa și imagile fierbinți nu mai au nevoie de niciun fel de comentariu.

- Dragostea nu are limite si genereaza gesturi impresionante in fotbalul romanesc. La meciul din Liga 4, ACS CAO 1910 Oradea – CS Diosig 3-3, disputat duminica, spectatorii prezenti, dar si fotbalistii, au asistat la o cerere in casatorie chiar la mijlocul terenului. Protagonisti au fost cei doi tusieri, informeaza…

- Scene desprinse parca din filme s-au desfașurat in urma cu o seara la stația de metrou Basarab din Capitala. Un barbat și o femeie, posibil foști iubiți, s-au batut și și-au imparțit vorbe grele.