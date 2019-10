Scarile rulante din pasajul de la Hala Centrala nu functioneaza. Oamenii care isi fac cumparaturile la piata sau care au de traversat dintr-o parte in alta sunt nevoiti sa urce cu greu pe treptele de piatra. Autoritatile locale sunt rugate, prin intermediul unor afise lipite in dreptul scarilor, sa ia masuri si sa dea dovada de respect fata de ieseni punand in functiune scarile rulante.