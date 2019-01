Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Fondului de Mediu (AFM) invita astfel firmele de instalatori sa se inscrie, in perioada 25 ianuarie-1 martie, in programul de instalarea a panourilor fotovoltaice prin care 30.000 de persoane fizice pot primi o subventie de 20.000 de lei daca isi instaleaza un sistem fotovoltaic.

- Maramureșenii care aveau de primit de la stat banii platiți pentru timbrul de mediu mai aveau termen final de primire a banilor finele lunii martie. Acum insa aceștia, și nu numai, vor mai avea de așteptat cel puțin alte trei luni. Guvernul a venit cu propunerea de modificare a termenelor prevazute…

- Primaria Brașov va cumpara 52 de autobuze electrice și hibrid, valoarea contractului fiind de 137 de milioane de lei. Banii necesari achiziționarii autobuzelor vor veni in mare parte de la Administrația Fondului de Mediu. Contractul pentru cumpararea autobuzelor va fi semnat pana la sfarștiul anului,…

- Restituirea taxei auto – vechile taxe, care prin ordonanța de urgența trebuie inapoiate contribuabililor – ar putea sa se prelungeasca pana pe 30 iunie 2019. Data limita expira la sfarșitul acestui an, dar Executivul pregatește o alta ordonanța de urgența pentru modificarea termenelor. Actul normativ…

- Statul a sistat restituirea sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule, din moti...

- Șeful Comisiei de cultura a Camerei Deputaților Gigel Știrbu a declarat, pentru MEDIAFAX, ca directorul general al Societatii Romane de Radiodifuziune (SRR), Georgica Severin, a fost invitat la audiere in ședința de marți a forului legislativ, deocamdata acesta neconfirmand participarea.Citește…

- ANRE nu a facut si nu are in vedere o introducere a taxei pentru centralele individuale, o astfel de propunere excede competentelor sale de reglementare, informeaza miercuri autoritatea, ca raspuns la declaratiile unui oficial al ANRE facute in parlament.

- Ialomițenii care au platit taxele auto trebuie sa primeasca 23,4 milioane de lei. Administrația Fondului pentru Mediu a virat insa catre Fisc doar jumatate din aceasta suma. In conturile contribuabililor au ajuns pana acum doar 7,6 milioane de lei. Reprezentanții Administrației Județene a Finanțelor…