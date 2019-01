Stiri pe aceeasi tema

- Adriana Bahmuteanu a mers, asa cum a spus in direct la Xtra Night Show, sa faca testul antidrog. Vedeta a facut public rezultatul testului pe care a trebuit sa il faca in contextul noului conflict cu fostul sot, Silviu Prigoana.

- Prezentatoarea de televiziune Adriana Bahmuțeanu a anunțat ca a facut testul antidrog. Ea a decis sa faca acest lucru dupa ce a fost acuzata de fostul sau partener de viața, Silviu Prigoana, ca se afla sub influența substanțelor interzise. Cei doi se afla in plin scandal din cauza celor doi copii pe…

- Adriana Bahmuteanu trebuia sa mearga astazi sa faca testul antidrog, asa cum i-a fost solicitat, totul in contextul noului conflict cu fostul sot, Silviu Prigoana, insa vedeta nu a mers la medicul specialist.

- In urma problemelor aparute in relatia cu copiii lor, Adriana Bahmuteanu si Silviu Prigoana au fost supusi unei expertize psihologice. Rezultatul expertizei a fost prezentat, in direct, la "XNS".

- Silviu Prigoana și Adriana Bahmuțeanu se afla in plin scandal. Cei doi iși fac reciproc acuzații dure, iar in momentul in care au inceput sa aiba un dialog, au ieșit scantei in platoul Xtra Night Show.

- E scandalul momentului, un scandal care a zguduit intreaga tara. Personajele principale sunt Adriana Bahmuteanu si fostul ei sot, Silviu Prigoana. Cei doi vin cu acuzatii tulburatoare unul impotriva celuilalt.

- Zilele trecute, Bianca Rus și-a acuzat soțul ca a batut-o, la doar o luna de cand s-au casatorit. Dupa reacția venita din partea barbatului, bruneta vine acum cu prima declarație. Aceasta acuza ca soțul ar fi batut-o, apoi ar fi fugit in lume cu tot aurul vedetei. „Asta este viata, cu bune si cu rele,…

- A ajuns la capatut puterilor! La patru ani de la divortul de Silviu Prigoana, Adriana Bahmuteanu nu reuseste sa schimbe doua vorbe cu fostul sot legate de cresterea si educatia copiilor. Suparata ca omul de afaceri a tarat-o atata timp prin tribunal, in tot felul de procese, vedeta de televiziune este…