Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul dintre Culița Sterp și Carmen de la Salciua ia amploare! Artista lanseaza un atac dur la adresa celui care ii este inca sot, dupa ce a fost acuzata de infidelitate! Iar intreg taraboiul s-ar putea muta, curand, din online.direct in sala de judecata!

- Scandalul dintre Culița Sterp și Carmen de la Salciua ia amploare! Cantareața nu mai vrea sa-i fie terfelita imaginea in public, astfel ca vrea sa iși dea in judecata soțul pentru afirmațiile pe care le considera calomnioase.

- La doar doua zile dupa ce Culita Sterp a facut acuzații grave la adresa fostei lui sotii, Carmen de la Salciua a decis sa rupa tacerea. Citește si: Poza de colecție cu Carmen de la Salciua! Cum arata indragita artista, in urma cu 10 ani! ”Am luat o decizie radicala” Culita Sterp acuza ca inca sotia…

- Culița Sterp a decis sa depașeasca desparțirea de Carmen de la Salciua și chiar daca nu sunt oficial divorțați, barbatul a aparut alaturi de noua lui iubita, așa cum Cancan.ro, site-ul nr 1 v-a dezvaluit in exclusivitate. (Vezi AICI imaginile). Cantareața se focuseaza in continuare pe cariera artistica,…

- Astazi, a ieșit la lumina faptul ca in viața lui Culița Sterp existpa o alta femeie. Deși nu s-a pronunțat divorțul dintre el și Carmen de la Salciua, se pare ca artistului i s-au aprins calcaiele dupa o bruneta focoasa, care apare alaturi de el, in cel mai recent videoclip pe care l-a lansat.

- Dupa ce s-a aflat ca nu au divortat, Culita Sterp si Carmen de la Salciua se razboiesc din nou. De aceasta data, indirect, insa. Muzica este cea care i-a facut sa-si arunce mici sageti.

- Carmen de la Salciua este foarte afectata de dezvaluirile celui care i-a fost sot, Culita Sterp. Mai mult decat atat, de cum a auzit ca el o acuza de infidelitate, frumoasa cantareata nu se mai poate opri din plans, considerand ca barbatul nu doar a tradat-o, ci vrea sa ii distruga si imaginea, din…

- Carmen de la Salciua si Culita Sterp vor fi impreuna de Craciun, mai exact pe 26 decembrie, atunci cand vor canta amandoi in cadrul unui eveniment care are loc in Serbia. Carmen de la Salciua, goala in pat! Cantareata n-a mai rezistat si a dat hainele jos FOTO Anuntul a fost facut pe…