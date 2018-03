Stiri pe aceeasi tema

- Trei barbati au ajuns in arestul Inspectoratului de Politie al Judetului Gorj dupa ce au fost implicati intr-un scandal la sfarsitul saptamanii trecute. Este vorba de un barbat, de 35 de ani, banuit de savarșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, amenințare, distrugere și tulburarea ordinii…

- Scandal uriaș in mass-media, PROTV fiind acuzata ca a mițint intenționat intr-o știre in centrul careia se afla Laura Codruța Kovesi. Titlul respectivei știri este cel dezbatut, in conținut fiind vorba despre declarațiile șefei DNA.

- Ieri, 5 martie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au luat masura retinerii, pentru o perioada de 24 de ore, fata de un barbat de 44 de ani, din Alba Iulia, ce este cercetat pentru comiterea mai multor infracțiuni de lovire, amenintare si tulburarea…

- Anglia se poate retrage de la Campionatul Mondial Rusia 2018, in cazul in care Kremlinul va fi gasit responsabil pentru presupusa tentativa de asasinare a unui fost spion rus. Sergei Skripal (66 de ani), un fost spion rus refugiat in Marea Britanie, și fiica acestuia se afla in stare critica dupa ce…

- La cateva zile dupa scrisoarea trimisa clubului Dinamo Bucuresti de parintii juniorilor echipei de baschet Under 13, in care faceau acuze grave la adresa vicepresedintelui Dinamo, Marian Stefan, un nou caz a iesit la iveala la inceputul acestei saptamani. Cel care-l acuza de aceasta data pe Stefan este…

- Politistii din Alba Iulia au luat masura retinerii fata de un barbat din municipiu, ce ar fi provocat un scandal si l-ar fi amenintat si agresat pe un concetatean. Va fi prezentat in fata procurorilor, pentru dispunerea masurilor legale. Potrivit IPJ Alba, la data de 5 martie, politistii de investigatii…

- Politistii din Cugir l-au retinut pe un barbat de oras care a provocat scandal la un local public, a amenintat mai multi cetateni din oras, a distrus usa unui imobil si patruns, fara drept, intr-o locuinta. La data de 4 martie a.c., politistii de investigatii criminale din Cugir au luat masura retinerii,…

- Comportamentele abuzive ale profesorilor continua sa ajunga pe primele pagini ale ziarelor. De data aceasta, evenimentele de la școala Gimnaziala „Vasile Goldis” din Alba Iulia au dus la o ancheta.

- Ieri dupa-amiaza, in jurul orei 18.00, politistii din Somcuta Mare au fost sesizati prin SNUAU 112 ca pe raza localitatii Satulung s-a produs un accident de circulatie soldat cu vatamarea corporala a unei persoane iar soferul a parasit locul faptei. La fata locului politistii au identificat victima,…

- Cinci persoane au fost arestate in cadrul unei investigatii secrete lansate de politia argentiniana in legatura cu descoperirea a aproape 400 de kilograme de cocaina la ambasada rusa din Buenos Aires la...

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei orasului Cugir au luat masura retinerii, pentru o perioada de 24 de ore, fata de un barbat de 31 de ani, din Cugir, ce este banuit de comiterea infracțiunilor de distrugere si tulburarea ordinii si linistii publice. Acesta ar fi provocat, in seara…

- Un tanar de 31 de ani din Cugir a fost retinut, joi, de politisti, in urma unui scandal pe care acesta l-a provocat la un local din oras. Nu este la prima problema cu legea, a mai fost cercetat de Politie si anul trecut. Potrivit IPJ Alba, Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei orasului…

- 10 responsabili politici sunt suspectati ca au primit mita din partea gigantului farmaceutic Novartis. Parlamentul grec a aprobat o Comisie de ancheta, iar compania elvetiana a anuntat ca va coopera cu autoritatile si ca declanseaza si propria investigatie. Raportul procurorilor are 2500 de pagini.

- Parlamentul grec urmeaza sa aprobe miercuri seara crearea unei comisii de ancheta in legatura cu presupusa mita platita de grupul farmaceutic elvetian Novartis unui numar de zece responsabili politici el...

- Treisprezece soferi romani si patronul firmei pentru care lucrau au fost condamnati, vineri, la inchisoare, de o instanta din Rennes, fiind gasiti vinovati de furtul a aproximativ 700 de roti de camion.

- Cantarețul Mihai Traistariu este acuzat de fapte grave. Mihai Traistariu s-a inscris la Eurovision Romania 2018 cu o alta piesa decat cea care fusese compusa de o echipa special pentru cantareț."Pana in momentul lansarii pe YouTube a piesei pentru Eurovision 2018, echipa de compozitori credea…

- Dorin Chirtoaca isi da demisia din functia de Primar al Chisinaului, afirmand ca este "legat de mani si de picioare de dictatura de astazi", anunta Deschide.md. El a precizat alegerile anticipate ar urma sa aiba loc in luna mai."Eu am primit mandatul de la cetateni si nu de la Plahotniuc,…

- Politistii au dat, miercuri, amenzi in valoare totala de aproape 2,2 milioane de lei, dupa ce au desfasurat mai multe actiuni de control in toata tara pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice si au intervenit la aproape 2.300 de evenimente. In plus, aproape…

- Tensiuni in cadrul ședinței extraordinare de astazi din Consiliul Local Bistrița. Dupa ce unui cetațean i-a fost taiat microfonul in timp ce critica bugetul local pentru 2018, alții din sala au intervenit. A fost chemata Poliția Locala.

- Polițiștii au incercat sa opreasca o mașina, dar șoferul a accelerat, trecand chiar pe roșu și incalcand toate regulile de circulație. In cele din urma a pierdut controlul autoturismului, a lovit doua mașini și a ranit grav o persoana care a fost transportata de urgența de Smurd la spitalul…

- Un barbat din Gugești a postat public vineri pe pagina sa de Facebook un film despre care a scris „Arestare in forța in mijlocul comunei Gugești“. In film se vede cum doi polițiști tarasc un tanar pana la mașina de Poliție. Acesta injura și nu se lasa bagat in autoturism. El striga de mai…

- Razvan Burleanu, 33 de ani, președintele FRF, a fost chemat astazi la Secția 9 a Poliției Capitalei, ca urmare a unei plângeri penale intentate de patru foști angajați ai FRF, Dumitru Mihalache, fostul director de competiții al FRF, dar și Marin Bucurescu, Alexandru Stici

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a criticat dur, joi, pe seful politiei din tara sa dupa ce un comisar israelian a afirmat ca oameni 'cu putere' au trimis anchetatori privati într-o încercare evidenta de a-i discredita pe ofiterii judiciari care

- Ministrul Tudorel Toader nu este lasat sa vorbeasca in plenul Parlamentului European acolo unde va avea loc o discutie tocmai despre justitia din Romania. De altfel, membrii partidului popular european nu au dorit nici sa aiba o discutie cu oficialul roman inaintea plenului, desi Tudorel Toader…

- Ieri, 31 ianuarie 2018, in jurul orei 15.00, politistii din Cugir au fost solicitati sa intervina pentru solutionarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, produs intr-o parcare de pe strada Alexandru Sahia. Politistii au constatat ca un barbat de 59 de ani, din Cugir, in timp ce incerca…

- Uriaș scandal in Germania, dupa ce s-a aflat ca marii constructori auto au finanțat teste cu gaze toxice pe oameni și pe maimuțe. Mai exact, aceștia erau expuși la gaze de eșapament de la mașini Diesel ... pentru a cerceta efectele poluarii.

- Scene șocante au avut loc luni seara, in plina strada, la Targu-Jiu. In jurul orei 20.00, in apropierea stației de taxi de la Paralela 45, dupa o urmarire in trafic, mai multe persoane s-au coborat din doua mașini și au inceput sa-și sparga reciproc parbrizele. Avariate au fost un autoturism…

- Deputatul Andreea Cosma a facut plangere penala pe numele procurorului Mircea Negulescu. Ea spune ca a fost pur si simplu ruinata dupa ce i-a fost confiscata toata arhiva notariala, in timpul perchezitiilor. Timp de peste doi ani nu a mai avut nici un fel de client la biroul notarial. Astfel, activitatea…

- Primarul comunei Slivilesti, Sorin Bucurescu, a facut scandal, in noaptea de sambata spre duminica, la Unitatea de Primiri Urgente din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targu Jiu, pe motiv ca fiica sa nu a primit ingrijiri medicale.

- Soferii a nu mai putin de 40 de autoturisme au fost implicati intr-un scandal, in noaptea de 27 spre 28 ianuarie, pe strazile din Timisoara. Totul ar fi inceput din zona Complexului Studentesc, unde cativa taximetristi s-au incaierat cu soferi de la Uber. In incercarea de a-si face dreptate, taximetristii…

- Seven Sport, un site din Australia, a facut o analiza cu privire la time-out-ul cerut de Halep in setul 2. La 3-2 pentru ea, romanca a acuzat probleme fizice, asta și din cauza caldurii sufocante de...

- Conducerea Politiei din Slatina le cere oamenilor legii cate doi lei lunar, pentru serviciile de curatenie. Un anunt in acest sens, afisat la sediul Politiei, a fost fotografiat si trimis sindicatului Europol, care l-a dat mai departe ministrului de Interne, Carmen Dan. "Nu e vorba de o suma…

- Pedrera, o localitate din Andalucia cu 5.000 de locuitori, sta pe un butoi cu pulbere. In urma unui altercații in trafic, mai mulți romani au agresat doi localnici. Spaniolii s-au strans in fața primariei, pentru a protesta, trei zile la rand. La un moment dat, starostele urbei, Antonio Nogales, vorbind…

- O petrecere dintr-un club din comuna gorjeana Borascu s-a transformat intr-un veritabil scandal, dupa ce un agent de paza a fost batut. Politistii au pus in aplicare sapte mandate de aducere si au dispus retinerea a doua persoane implicate in ...

- Romania a fost condamnata la CEDO, care a stabilit ca statul roman nu a facut o ancheta efectiva pentru a descoperi si pedepsi vinovatii in cazul unui barbat care a fost ridicat de acasa de politisti si dus la sectie, unde ar fi fost batut pe motiv ca a refuzat sa se legitimeze.Potrivit APADOR-CH,…

- Fosta campioana a Romaniei sta pe un butoi de pulbere la inceput de 2018! Alexandru Ionița este dorit de CFR Cluj, iar oficialii de la Dunare nu aduc niciun jucator cu care Edward Iordanescu sa atace reluarea sezonului competițional. ...

- George Cosac, președintele Federației Romane de Tenis, a fost dat in judecata, fiind acuzat de reprezentanții unor cluburi sportive de fals, uz de fals, exces de putere și abuz in funcție. Mai mult, contestatarii acestuia vor ca rezultatele alegerilor din 17 noiembrie, cand Cosac a obținut un nou mandat,…

- Mai multe fragmente din carte au ajuns in presa și au iscat un conflict intre președinte și fostul sau consilier, Steve Bannon. Acesta din urma este acum luat in vizor de avocații Casei Albe, pentru incalcarea confidențialitații și defaimarea președintelui.

- Preotul englez inca sot al lui Florin Marin, alaturi de care nu mai traieste insa, a dezvaluit ca romanul l-a adus la sapa de lemn. Astfel, acesta a ajuns sa traiesca din mila oamenilor.A

- Un tanar a murit, iar alti doi au fost raniti, marti, in urma unui accident provocat de un baiat in varsta de 18 ani, care se afla la volanul unui autoturism desi nu avea permis si era sub influenta alcoolului. El a intrat cu masina intr-un grup de patru persoane, intr-o localitate din judetul Salaj.…

- Bataie intr-un club din Baia Mare: Un bodyguard a fost injunghiat Scandal monstru intr-un club din Baia Mare. Un bodyguard a fost injunghiat de un barbat pe care a refuzat sa-l lase sa intre in club deoarece acolo avea loc o petrecere privata. Pe fondul unor replici dure bodyguard-ul un tanar de 24…

- Consiliul director al Miss America Organization a votat suspendarea lui Sam Haskell din functia de conducere in urma dezvaluirii de catre Huffington Post a unor e-mail-uri in care CEO-ul companiei facea comentarii vulgare la adresa concurentelor la titlu.Sam Haskell trimitea unor membri ai…

- Polițiștii din Mehedinți au fost sesizați azi noapte despre faptul ca pe DN 67, in afara localitatii Meris, a avut loc un accident rutier. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar in urma verificarilor efectuate au stabilit ca un tanar, in ...

- Șeful unei structuri din SRI a fost implicat intr-un accident rutier pe DN 1. Accidentul a avut loc raza localitații Tancabești, județul Ilfov, iar o femeie și-a pierdut viața, lovita de autoturismul condus de șeful serviciului secret. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa.

- Dupa efectuarea cercetarii la fata locului, politistii din cadrul Serviciului Rutier au stabilit urmatoarele: un barbat in varsta de 43 de ani, din comuna Bogdanesti, conducea o autoutilitara la care avea atasata o semiremorca, pe DN 2F, din directia Dragomiresti catre Bacau. La un moment dat, acesta…