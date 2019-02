Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua echipe ale celui mai vizionat concurs de televiziune, ”Razboinicii” și ”Faimoșii”, au ramas fara antrenorii Vladimir Draghia și Giani Kirița, iar spiritele s-au incins repede de la plecarea acestora. Ultimul scandal, in ultima ediție a competiției, a avut loc intre Costin Gheorghe și Nicoleta…

- Razboinicii și Faimoșii de la Exatlon au ramas fara antrenori. Iar scandalurile au inceput sa explodeze și intre coechipieri, fiindca nu mai are cine sa potoleasca orgoliile concurenților! Costin Gheorghe și Nicoleta Lunca s-au "aprins" și s-au luat la cearta. Costin s-a enervat cand Nicoleta a venit…

- Exatlon Romania 26 februarie: Zi plina de tristete la Exatlon Romania! Faimosii si Razboinicii au primit o veste la care nu se asteptau. Antrenorii Vladimir Draghia și Giani Kirița au plecat din Republica Dominicana, ”stalpii” echipei Faimoșilor și, respectiv, Razboinicilor de la Exatlon luandu-și ”Adio”…

- Giani Kirița face ce face și iese in evidența cu un derapaj comportamental. Mai nou, in ediția de azi a Exatlon a facut-o pe o concurenta "urata" și a ținut sa se laude ca el a avut femei frumoase la viața lui. La scorul de 9 la 6 pentru Razboinici, in meciul dintre Andreea Arsine și Nicoleta Lunca…

- EXATLON ROMANIA 23 FEBRUARIE 2019 LIVE VIDEO KANAL D: Razboinicul Alex Stoica a rupt tacerea, spunand fara menajamente care este concurentul pe care nu-l suporta deloc. „Din echipa Faimosilor as vrea sa dau peste Costin, fotbalistul ala, sa-l mananc. Mi-e foarte antipatic, nu-l suport deloc,…

- Razboinica a simțit ca se intampla ceva dinainte sa deschida ochii, scrie libertatea.ro. Ea le-a marturisit colegilor ca a simțit ca pun ceva la cale dupa liniștea subita din baraca. Citeste si EXATLON ROMANIA 11 FEBRUARIE 2019: Mesajul emotionant al antrenorului Giani Kirita din Republica…

- EXATLON ROMANIA 4 FEBRUARIE 2019. Catalina Șeicaru din echipa rosie s-a lovit la cap si in cele din urma si-e pierdut cunostinta pentru cateva momente. Aceasta a fost urcata in salvare, in timp ce colegele sale plangeau. Din fericire, accidentarea nu a fost una grava si faimoasa s-a putut intoarce…

- Mariana Nenu este o femeie incercata de soarta, puternica si ambitioasa, care vrea sa demonstreze ca poate face lucruri marete si la varsta de 45 de ani, scrie wowbiz.ro. Maratonista a aratat la Exatlon ca are o vointa de fier, e sufletista si stie sa le dea si coechipierilor din efervescenta, determinarea…