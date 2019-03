Stiri pe aceeasi tema

- Peste 4.800 de cazuri de dezinformare din Rusia au fost descoperite pana acum de echipa East StratCom, creata la nivelul UE pentru a identifica și demonta campaniile de dezinformare din Rusia, dar in același timp, știm ca media pro-Kremlin sunt foarte bine finanțate, a declarat joi intr-un interviu…

- Productivitatea muncii in Rusia ramane la un nivel care in țarile dezvoltate a fost atins cu 30-40 de ani in urma și ramane in urma fața de SUA de aproximativ trei ori, a declarat șeful Curții de Conturi a Rusiei, Alexei Kudrin, in sesiunea plenara a Forumului Internațional al Muncii din Sankt Petersburg.

- Aceste alegeri parlamentare au loc pe fondul unor ingrijorari cu privire la o coruptie endemica si eroziunea democratiei. Pragul intrarii in Legislativ este de sase la suta. Peste trei milioane de alegatori sunt asteptati la urne. Sectiile de votare s-au deschis la ora locala…

- Vladimir Putin ar putea fi din nou președinte al Rusiei, cu toate ca legea nu-i permite. Asta dupa ce președintele Belarusului a facut un anunț neașteptat.Citește și: Sorina Matei despica in patru dosarul lui Kovesi: 'Domnul Fota, domnul Toba, aveti de spus ceva pe Indoenzia?'. Imagini INCENDIARE…

- Pereții unei cladiri universitare s-au prabușit parțial, sâmbata, în Sankt Petersburg (nord-vestul Rusiei), mai multe persoane fiind prinse sub darâmaturi, dar serviciile locale de urgența au transmis ca nu s-au înregistrat victime, relateaza agențiile de presa ruse, citate de…

- Presa din Rusia scrie ca toaleta din zona americana a Statiei Spatiale Internationale (ISS) a refulat in urma cu o saptamana, iar astronautii au fost nevoiti sa stranga fluidele cu ajutorul prosoapelor. Mai mult, defectiunea a dus la eliminarea apei in mediul cu microgravitatie, in conditiile in…

- Campania de propaganda desfasurata de Rusia pe retelele sociale inainte de prezidentialele americane din 2016 a incercat sa ii determine pe afroamericani sa se abtina de la vot, iar dupa victoria lui Donald Trump a devenit tinta procurorul special Robert Mueller, potrivit unor rapoarte comandate…