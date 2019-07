Stiri pe aceeasi tema

- ,,La ultimul punct de pe ordinea de zi a Senatului Universitații din Oradea, Sorin Curila a prezentat o informare la o adresa a domniei sale, in care s-a constatat ca se afla in incompatibilitate. Și ne-a cerut noua sa o aprobam. Noi i-am explicat domnului Curila ca nu avem ce sa votam, pentru…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca serviciul local de meteorologie - Meteo France - a anuntat un episod de canicula intensa in majoritatea regiunilor din aceasta tara incepand de luni pana la…

- Daca ar sti sa se ingrijeasca de sine, Romania n-ar mai pierde comunitati intregi in fiecare an. Peste 115.000 romani mor din cauze socio-medicale care puteau fi evitate sau prevenite – lasand la o parte accidentele rutiere sau de munca. „Totul pleaca de la educatie“, este parerea unanima a interlocutorilor…

- Inchiderea urnelor la ora 21 a declanșat un scandal de proporții la Ambasada Romaniei de la Haga, unde sute de romani așteptau sa voteze. Unii dintre ei au decis sa sara gardul Ambasadei pentru a putea ajunge mai repede la vot. In schimb, in Germania sau in Spania, romanii au fost ajutați de autoritați…

- Romanii cu pensii mai mici de 600 de lei primesc o veste nesperat de buna, in condițiile in care noua lege prevede ca aceasta categorie sa beneficieze de o indemnizație sociala, potrivit stiripesurse.ro. Astfel, din 2019, pensia minima va crește cu 10%, ajungand de la 640 de lei, la 704 lei. Potrivit…

- Primarii au fost somati de Guvern sa dea inapoi statului banii platiti pe cheltuielile sociale de la buget. Este vorba despre banii primiti in primele luni ale anului 2019, cand nu am avut buget. Potrivit legii care se aplica de cateva saptamani, acoperirea acestor cheltuieli revine primariilor.

- Scandal in fieful unui edil PNL. Primarul care are un tablou cu Nicolae Ceaușescu in birou este acuzat ca a batut cu pumnii și picioarele un polițist local.Citește și: Nervi in PSD, dupa ATACUL lui Vosganian: 'Domnule Vosganian, va sfatuiesc sa beți vreo doi litri de ceai de tei concentrat'…

- Statisticile Agentiei Europene de Siguranta a Aviatiei arata ca, la fiecare 3 ore, un pasager turbulent pune in pericol siguranta unui zbor din Uniunea Europeana, numarul incidentelor crescand anul trecut cu 34%, fata de cele petrecute in anul 2017.