VIDEO Scandal în Piața Victoriei cu un candidat la prezidențiale: Mihail Neamțu, huiduit de protestatari în timp ce strângea semnături Mihail Neamțu a fost apostrofat, sambata, in Piața Victoriei, in timpul manifestației ce marcheaza un an de la protestele din 10 august 2018. Acesta strangea semnaturi pentru candidatura sa la prezidențialele din toamna, potrivit Mediafax. Mihail Neamțu strange, sambata, semnaturi pentru candidatura sa la prezidențiale in Piața Victoriei din București, in timpul manifestației care marcheaza un an de la protestele din 10 august 2018. El a fost huiduit de unele persoane de acolo, in timp ce discuta cu protestatari. In jurul lui Neamțu se aflau persoane ce purtau tricouri cu… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sute de oameni s-au adunat, sambata dupa-amiaza, in Piata Victoriei din Capitala, in fata Guvernului, reeditand protestul diasporei de anul trecut, care a avut loc la aceeasi data. Oamenii poarta pancarte cu diverse mesaje si steaguri, cer demisia Guvernului, au fluiere si vuvuzele.…

- Jandarmeria imparte, sambata, in Piața Victoriei din București, pliante cu 6 sfaturi pentru manifestați.„Nu uita care este scopul protestului și sancționeaza orice incercare de confiscare a mesajului tau sau deturnare a acestuia din partea altor manifestanți”, este unul din sfaturile Jandarmeriei…

- Cu un cinism greu de inchipuit, Iohannis s-a urcat pe valul protestului anuntat astazi in Piata Victoriei si l-a folosit, asa cum ne-a obisnuit, in scop personal. Vorbind despre incidentele de anul trecut, cand protestatarii au cazut victimele jandarmilor, Iohannis a acaparat evenimentul cu…

- Klaus Iohannis a ajuns, sambata, in Piata Universitatii la campania de strangere de semnaturi pentru sustinerea candidaturii sale la alegerile prezidentiale. "Va multumesc foarte frumos ca ati venit, sper sa obținem numarul suficient de semnaturi. PNL este foarte, foarte hotarat sa faca o actiune ca…

- Liberalii anunța ca vor demara sambata, 10 august, campania de strangere de semnaturi pentru candidatura lui Klaus Iohannis la alegerile prezidențiale. Potrivit unui anunț transmis de PNL, strangerea de semnaturi incepe sambata, de la ora 11.00, in Piața Universitații. Acolo, vor fi prezenți și vor…

- Peste 500 de persoane s-au adunat, sambata seara, in Piața Victoriei din București, pentru a participa la marș ”pentru Alexandra”, un protest fața de modul in are a fost gestionat cazul de la Caracal. Participanții au anunțat pe Facebook ca intenționeaza sa mearga in marș spre sediul MAI. Manifestația…

- Scandal de proportii intr-un avion de pe Aeroportul Otopeni. Trei persoane au fost evacuate cu forta din avion. Totul a avut loc, zilele trecute, intr-un avion care mergea pe ruta Amsterdam-Cairo, dar care facuse o escala la Bucuresti.

- Aproximativ 1900 de membri si simpatizanti PNL Prahova au fost dusi cu microbuze si autocare la mitingul PNL ce are loc astazi, in Piata Victoriei din Bucuresti. Potrivit surselor noastre din interiorul partidului, au fost mobilizate 40 de autocare si 5 microbuze, in care au fost transportate 1900 de…