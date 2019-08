VIDEO. “Sbor la Gorgota”,o sărbătoare reuşită şi anul acesta A devenit traditie, ca in fiecare an, satul Gorgota din comuna damboviteana Razvad sa imbrace haine de sarbatoare pe 6 august, cand biserica praznuieste Schimbarea la Fata. Cu mic, cu mare, si anul acesta ,localnicii din satul Gorgota si din intreaga comuna Razvad au petrecut alaturi de oaspetii lor, de Ziua satului Gorgota, sarbatoare pastrata […] Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

