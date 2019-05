(VIDEO) „Say Something”

Stiri pe aceeasi tema

- Si trei circuite propuse de peste 30 de entitați din comunitațile creative bucureștene Romanian Design Week , eveniment multidisciplinar dedicat industriilor creative locale, ajuns deja la cea de-a șaptea ediție, va avea loc in București in perioada 17-26 mai 2019. Din dorința de a aduce in prim plan…

- Herbalife Nutrition a inregistrat, in anul2018, pe piața din Romania o creștere a cifrei de afaceri anuala neta cu peste 20% comparativ cu anul 2017. Circa 90% din aceste venituri au provenit din comercializarea produselor pentru nutritie, gestionarea greutatii, energie si fitness, precum și a suplimentelor…

- BUCURESTI, 20 apr – Sputnik, Doina Crainic. Bârsana, Sucevita, Sapânta sunt câteva dintre satele frumoase ale României care înca pastreaza traditii populare autentice si unde va puteti bucura de peisaje încântatoare. Puteti alege sa va petreceti…

- Liderul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova Vladimir Voronin i-a mulțumit in limba franceza președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, pentru ca nu l-a invitat pe șeful statului, Igor Dodon, la București in Romania. Declarația a fost facuta aseara la emisiunea „Punctul pe azi” de la TVR Moldova.

- Sambata, 23 martie, vremea va fi in continuare in general frumoasa, iar valorile termice vor fi, in cea mai mare parte a tarii, mai ridicate decat in mod normal la aceasta data. Temperaturile maxime se vor incadra, in general, intre 11 si 20 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse intre -4…

- Oamenii nu ar trebui sa protesteze pentru ca Guvernul sa-si faca treaba si sa construiasca autostrazi, mai ales ca are acces si la fonduri europene. O spune secretarul general al PPE, Antonio Lopez Isturiz, care marturiseste ca protestul din Romania e unic. Antonio Lopez Isturiz a acordat…

- Alegeri în Rep. Moldova În România sunt funcționale 12 secții de votare ce vor fi deschise pentru alegerile parlamentare de duminica: doua în București, iar restul în alte zece orașe.

- Reprezentantul Romaniei la Eurovision 2019 si piesa prezentata in acest concurs ce se va desfasura in luna mai, la Tel Aviv, vor fi votate duminica, in cadrul show-ului selectiei nationale. Spectacolul de la Sala Polivalenta din Bucuresti va fi transmis in direct la TVR 1, TVR Moldova, TVRi, TVR HD…