- Un sunet inspaimantator a fost inregistrat la Palatul Culturii din Iași (vezi atasat), in timpul cutremurului de sambata noaptea, informeaza Romania TV. Citeste si UPG Ploiesti, lovita puternic de cutremur. Structura de rezistenta a fost afectata. 6000 de studenti, in PERICOL VIDEO Undele…

- Cat de tare s-a miscat pamantul in timpul cutremurului de 5.8 grade care s-a produs in noaptea de sambata spre duminica in Romania? La putin timp dupa seism, in mediul online au inceput sa fie postate inregistrari VIDEO. Pe imagini se poate vedea cat de puternica a fost miscarea.

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,8 grade pe scara Richter s-a produs în aceasta noapte în România, potrivit datelor publicate de Institutul National pentru Fizica Pamântului (INFP).

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,8 grade pe scara Richter s-a produs in aceasta noapte in Romania, potrivit datelor publicate de Institutul National pentru Fizica Pamantului (INFP). Cutremurul a avut loc in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, la o adancime ...

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,8 pe scara Richter a avut loc duminica dimineata, in zona Vrancea. Seismul s-a resimtit puternic in multe regiuni din Romania, dar si in Bulgaria, Republica Moldova si la granita cu Ucraina.

- Cutremurul de sambata noaptea a fost surprins pe camerele de supraveghere. Un internaut a postat pe Facebook momentul in care s-a produs seismul. La minutul 0.41 incepe sa se miste camera video montata pe un bloc. Clipul video a fost postat de pagina internautului Marin Adrian . Tot el a postat un cli…

- Imagini de graoza au fost surprinse in timpul cutremurului care s-a produs pe 28 septembrie, pe insula Sulawesi din nordul Indoneziei.In imagini se vede cum pamantul a devenit brusc lichid in timpul seismului si a inceput sa se crape.

- Au fost momente de panica pe Stadionul Gloria in timpul meciului din UEFA Region’s cup dintre Romania si Anglia. Un fotbalist britanic a fost lovit in timpul meciului si scos cu ambulanta de pe teren.