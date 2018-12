Stiri pe aceeasi tema

- In pragul sarbatorilor de iarna, locuitorii raionului Nisporeni au parte de o atmosfera de poveste. In localitate a fost amenajat un Orașel de Craciun. Copiii vor avea parte de multe surprize. Aici au fost instalate tobogane cu saniuțe, carusele, dar si un patinoar.

- In prag de sarbatori, Gabriela Cristea le-a transmis tuturor celor care o urmaresc, un mesaj emoționant, in cadrul emisiunii de la Antena Stars. „Mi-aș dori tare mult sa avem parte de sarbatori linistite, fara cearta, fara scandal, fara tensiuni inutile. Sa fie totul așezat sa vina frumos și lin! Asta…

- De aproape o luna, prezentatoarea TV a ramas fara emisiune. Mirela Vaida iși petrece acum mult mai mult timp alaturi de copii ei, iar cei mici se bucura din plin. Bebelușul cu numarul trei este pe drum, iar Mirela Vaida spune ca este cea mai ușoara sarcina din toate, pentru ca nu simte oboseala și…

- Kanal D le-a pregatit telespectatorilor, in prag de Sarbatori, editii speciale ale celor mai indragite emisiuni ale anului care este pe cale sa se incheie. In seara de Craciun, marti, 25 decembrie, de la ora 20:00, Teo Trandafir da startul unei editii spectaculoase si pline de emotie “Vrei sa fii milionar?”,…

- Potrivit paginii de Facebook a Primariei Constanta, Municipalitatea a achizitionat 31.500 de pachete, pentru a le oferi copiilor din gradinitele si scolile constantene, in valoare de peste 1.000.000 de lei.Cadourile de Craciun sunt alese in functie de varsta: gradinita, clasele 0 IV si V VIII.Cei mici…

- Angajatii Autoritatii de Supraveghere Financiara si-au primit deja darurile de Craciun de la conducerea institutiei. Toți cei peste 500 de salariati au încasat prima anuala, care nu este deloc de neglijat, ci se ridica la nivelul unui salariu.

- Mirela Vaida va aduce pe lume in primavara anului viitor cel de-al treilea copil. Vedeta se simte bine, are energie, iar asta ii permite sa aiba un program incarcat: emisiune live la Antena 1, spectacole la Teatrul Constantin Tanase, plus doi prichindei care abia o așteapta acasa, la joaca. In agenda…

- Priveam cu jind, dar și cu o nestapanita amaraciune, saptamana trecuta, cum in Cluj se instalau primele casuțe și elemente de mobilier pe platoul generos din Piața Unirii, in vederea organizarii evenimentelor specifice Sarbatorilor de Iarna și a mult-așteptatului Targ de Craciun. Trecatorii zambeau,…