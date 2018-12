VIDEO / Săpunaru, gol și scandal la Kayserispor Fundașul Cristi Sapunaru, 34 de ani, a marcat pentru a doua consecutiv pentru Kayserispor, in egalul cu Erzurumspor, 1-1, de duminica. Sapunaru a deschis scorul pentru Kayseri in minutul 32: a preluat o minge in careu, la 7 metri de poarta, și a șutat puternic, invingandu-l pe portarul Sehici. Momentul de bucurie al echipei lui ”Sapun” s-a transformat intr-o incaierare generala intre jucatorii celor doua formații. Romanul a fost unul dintre protagoniști. El l-a impins pe un adversar și a primit un ”galben”. VIDEO, AICI . Este a doua reușita a lui Sapunaru in tricoul lui Kayserispor. Erzurumspor… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Sapunaru (34 de ani) a marcat primul sau gol in campionat pentru Kayserispor in egalul cu Erzurumspor, in minutul 31. Scorul final a fost 1-1. Fundașul roman a primit o pasa din partea stanga și apoi a șutat printre picioarele unui fundaș advers. Imediat dupa gol, Sapunaru a sarit la bataie…

- Fundașul Cristi Sapunaru, 34 de ani, a marcat pentru a doua consecutiv pentru Kayserispor, in egalul cu Erzurumspor, 1-1. Fundașul central Cristi Sapunaru a deschis scorul pentru Kayseri in minutul 32. Acesta a preluat o minge in careu, la 7 metri de poarta, și a șutat puternic, invingandu-l pe portarul…

- Moți și Keșeru au marcat pentru Ludogoreț, 2-0 in derby-ul cu Slavia Sofia, echipa cu care se afla la egalitate din punct de vedere al numarului de titluri luate (7). Cosmin Moți a deschis scorul in minutul 37, dupa un corner. A fost al 29-lea gol al lui Moți pentru echipa bulgara, pentru care a strans…

- Ludogoreț a terminat la egalitate meciul din deplasare cu rivala ȚSKA Sofia, scor 1-1. Oaspeții au deschis scorul in minutul 29, prin Keșeru, insa gazdele de la ȚSKA au egalat in minutul 67 prin Despotov. VEZI AICI VIDEO CU REUȘITA LUI CLAUDIU KEȘERU! Claudiu Keșeru a reușit un nou gol pentru echipa…

- Ludogoreț a caștigat partida din deplasare cu Etar Veliko Tarnovo, scor 4-1, cu o evoluție senzaționala a lui Claudiu Keșeru, care a bifat un hattrick. Romanul a deschis scorul in minutul 21 cu o scarița peste portar, iar Marcelinho a majorat diferența 4 minute mai tarziu. Gazdele au revenit in joc…

- Mii de trandafiri albi au fost aruncati in teren, in minutul 8 al meciului dintre Universitatea Craiova si FCSB, de catre suporteri, in memoria fostului international Ilie Balaci, care a murit, duminica, in locuinta sa din Craiova. Momentul a fost umbrit de un autogol al echipei din Banie.

- Connect-R și Misha au impreuna o fiica, pe nume Maya. La un post de televiziune, artistul a vorbit despre mai multe subiecte și a ținut sa precizeze ca va face tot posibilul in așa fel incat copilul sau sa aiba un trai liniștit și sa nu-i lipseasca absolut nimic. (VEZI AICI: MISHA S-A PUS PE […] The…

- Razvan Marin a fost omul meciului in partida cu liderul si campioana en-titre, Club Brugge. Internationalul roman a marcat un gol si a oferit o pasa decisiva in partida din etapa cu numarul zece. Razvan Marin i-a pasat decisiv lui Carcela-Gonzalez, in minutul 37, cand marocanul a deschis scorul.…