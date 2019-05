Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile de frontiera din Ungaria au informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea, despre faptul ca astazi 06.05. a.c., incepand cu ora 8.30 (ora Romaniei),sistemul informatic al autoritaților ungare nu funcționeaza, sens in care nu pot fi efectuate formalitațile de frontiera…

- Un accident rutier s-a produs, in aceasta dupa-amiaza, pe șoseaua de centura a Focșaniului, zona Sima Beyer. Potrivit primelor informații, in acest eveniment rutier au fost implicate 3 autoturisme, iar doua persoane ar fi fost ranite ușor. Este vorba de un copil și mama sa, care au ajuns la spital,…

- Autoritatile judetene au tratat cu nepasare situatia soselei spre Sarmizegetusa Regia si nu au luat masuri de consolidare a marginilor drumului, astfel ca in zona in care in vara anului trecut drumul a fost distrus de alunecarile de teren, o alta portiune din carosabil s-a surpat.

- Comuna Runcu va fi legata de statiunea montana Straja, judetul Hunedoara, pana anul viitor printr-un drum asfaltat. Este promisiunea facuta de primarul din Runcu, Adi Campeanu. Acesta a precizat ca pana in prezent a fost asfaltat un tronson de 10 kilometri din drumul respectiv care are o lungime de…

- Un accident teribil petrecut vineri seara a curmat viața unui tanar de 28 de ani. Alex Acosteoaie, pasionat de motoare și de viteza, a intrat cu viteza intr-un zid denumit de localnici "Zidul Morții", pentru numarul mare de accidente inregistrate acolo. Acul de pe bordul mașinii lui Alex s-a oprit la…

- Anul acesta vor fi dati in trafic la nivel national 180 de kilometri de autostrada, au afirmat joi ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, si directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga.

- Drumul național 76, cel care face legatura cu Oradea a fost declarat ca fiind drum calamitat. Prefectura județului Bihor a declarat drumul dintre Criștioru de Jos și Varfuri pe DN 76 ca fiind zona calamitata. Șoseaua este afectata și de alunecarile de teren din ultima perioada. Autoritațile vor cere…

- S-a implinit un an de cand cladirea garii municipiului Hunedoara a fost pusa sub lacat si de cand niciun tren nu a mai plecat din statia CFR. Situatia garii este din ce in ce mai dramatica.