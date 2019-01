Stiri pe aceeasi tema

- CES 2019, cea mai mare expozitie de electronice si tehnologie din lume, ce aduna sub acelasi acoperis gadget-urile si prototipurile momentului, a inceput in Las Vegas si se va desfasura pe parcursul a 6 zile, 6-11 ianuarie.

- Compania Apple este chemata in fata instantei intr-un proces in care este acuzata ca si-a indus intentionat in eroare clientii mintind sau ascunzand anumite detalii despre ecranele noilor modele de iPhone. In centrul procesului este ecranul OLED al modelelor iPhone XS si iPhone XS Max, mai…

- Campania de Black Friday desfașurata de evoMAG în acest an a generat, pâna în prezent, vânzari de 4, 64 milioane de euro. 3,5 milioane de euro a fost valoarea vânzarilor înregistrata în primele doua runde de Black Friday. Astazi, clienții evoMAG…

- Cu FlexPai anuntat si aproape gata de lansare in luna decembrie si cu noul smartphone pliabil de la Samsung deja prezentat intr-o maniera oficiala, modelul din aceasta gama de la Huawei ramane una dintre cele mai mari enigme. In ciuda faptului ca Huawei nu a vorbit decat fugitiv in public despre un…

- Utila pentru folosirea eficienta a bateriei, functia de ajustare automata a luminozitatii ecranului in raspuns la conditiile ambiante este dotare standard pentru majoritatea produselor smartphone, dar nu si la unele telefoane Samsung din gama de buget. Din considerente de reducere a costurilor, Samsung…

- Samsung a prezentat un telefon pliabil in cadul unei conferinte in San Francisco, apreciind ca ecranul Infinity Flex este „temelia smartphone-ului de maine” si ca intentioneaza sa inceapa productia in urmatoarele luni, informeaza BBC.

- Producatorul sud-coreean de electronice a mai lansat o noua tehnologie pentru ecrane flexibile destinate dispozitivelor mobile si a anuntat ca lucreaza impreuna cu Google la dezvoltarea acesteia. Telefoanele pliabile promit sa permita utilizatorilor sa efectueze activitati mai complexe, efectuate de…

- “Este cel mai mare avans in tehnologia ecranelor din ulimul deceniu, le va permite clientilor sa faca lucruri uimitoare. Nu e doar un nou ecran, este o noua experienta mobila. Utilizatorii vor putea rula pana la 3 aplicatii simultan”.