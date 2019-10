Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai vizitate atractii turistice din Trasilvania i-a fermecat pe italieni! Vorbim despre Salina Turda, aflata la 30 de kilometri de Cluj- Napoca, Acolo, turistii gasesc un adevarat parc de distractii sub pamant iar 600 de mii de persoane vin sa il viziteze anual.

- Update: Barbatul era din Cluj si avea 39 de ani. Fusese preluat cu fracturi la ambele picioare, dar se pare ca zdruncinatura si loviturile i-au cauzat probleme interne incompatibile cu viata Update: Ambele victime sunt decedate. Din pacate nu au raspuns manevrelor de resuscitare. Starea barbatul pe…

- IPJ Galati, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, continua activitatea de recrutare si selectie a candidatilor pentru admiterea la Scoala de Agenti de Politie ”Vasile Lascar” Campina si Scoala de Agenti de Politie ”Septimiu Muresan” Cluj – Napoca, sesiunea 2019 – 2020.

Parcul de distractii Salina Turda, din municipiul Turda, judetul Cluj, si-a majorat in ultimii cinci ani de 13 ori profitul net, de la 470.000 lei in 2013, la 6,4 mil. lei in 2018, si de patru ori...

- Aceste vieți au fost curmate in patru accidente terifiante, petrecute pe DN 1 – E60. Tragediile rutiere s-au produs intre Aleșd și Oradea, pe sectoarele de drum ce leaga localitațile Urvind de Uileacu de Criș și de Tileagd. Incompetența autoritaților din București, tradusa prin lipsa…

- Cei noua jurnaliști și bloggeri din Dubai au continuat infotripul in țara noastra și au vizitat principalele obiective turistice din Sibiu, Alba Iulia, Cluj și București. Aceștia au fost impresionați

In decursul zilei de azi, 25 iulie 2019, Catalin Salagean, președinte USR Cluj a depus, in numele filialei, la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Naționala...

- Peste 100 de copii care au familii azi, la randul lor, s-au vindecat pe secția de Onco-Hematologie din Oradea. Parinții unui copil bolnav de cancer ne-au povestit despre calvarul prin care trec, ca urmare a faptului ca nu exista, și nu au putut beneficia de serviciile medicului oncolog din Oradea.…