- Cu o saptamana inaintea Paștilor, duminica, pe 1 aprilie, creștinii ortodocși sarbatoresc Floriile sau Duminica Stalparilor, cum mai este cunoscuta in popor. Aceasta este cea mai importanta sarbatoare care vestește Invierea Domnului, aducandu-ne aminte de intrarea lui Iisus in Ierusalim. Totodata, in…

- CALENDAR ORTODOX 2018: Traditia spune ca in sambata dinainte de Duminica Floriilor credinciosii duc ramuri de salcie la mormintele celor dragi, care nu mai sunt printre noi. Cunoscuta ca si Sambata lui Lazar, in aceasta zi Biserica face pomenirea invierii lui Lazar de catre Domnul Iisus Hristos infaptuita…

- La raspantie de ulite, cocotata pe un delusor si cu vedere larga de pe prispa inalta, casa octogenarei Paraschiva Cinghinau, zisa Pachita, din satul Serbesti, pare ca rade spre soare cu ferestrele ei inalte, stralucind de curatenie! O casa batraneasca, dar dichisita de mesteri priceputi, o casa cum…

- Administrația Naționala de Meteorologie au anunțat cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani (26 martie- 08 aprilie), in acest interval regasindu-se doua pari sarbatori ale romanilor, Floriile și Paștile....

- Nu a durat prea mult pana a pus pe roate aceasta afacere • Banii au inceput sa curga destul de repede, iar reteta parea sa fie una perfecta • La finalul saptamanii trecute, judecatorii de la Tribunalul Iasi l-au condamnat pe unul dintre golanii din Pacuret care vindeau fete in Italia pentru prostitutie…

- Patroana magazinului „Lumea Copiilor“, din vecinatatea Pieței Moldovei din Focșani, Camen Manole (fosta Stoenescu), a murit, la numai 48 de ani. Ea a fost fiica cunoscutului afacerist Traian Stoenescu, care a deținut Capșa, și a cosmeticienei Coca Stoenescu. Carmen Manole a decedat…

- Sute de credinciosi, persoane care au suferit in temnitele comuniste, urmasi ai acestora si militari au participat la slujba de sfintire a unei troite ridicate cu sprijinul Asociatiei Fostilor Detinuti Politici din Galati, se arata intr-o informare transmisa de biroul de presa al Arhiepiscopiei Dunarii…

- Presedintele a semnat: Vinerea Mare, zi nelucratoare Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala nelucratoare. „Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri înaintea Pastelui si, astfel, ultima…

- Am mai trait, o spun cu umilința, Unic partid c-o unica voința Azi, iar, pe post de Dumnezeu sau vraci Se afla-n varf o copie carmaci E un sperjur, expert in lașitate Reia rețeta, dar pe jumatate Poporu-a disparut, el este tot Și-o pletora de dame in capot Ce-l pupa ne-ncetat, in fund și-n ...

- Andreea Cosma se afla in Italia, acolo unde s-a vehiculat ca s-ar afla și fratele și tatal sau , și așteapta in biserica pronuntatea unei sentinte in dosarul acestora. In asteptarea unei solutii definitive in dosarul lui Vlad si Mircea Cosma, Andreea Cosma a precizat, pentru MEDIAFAX , ca asteapta…

- Deputatii au decis, miercuri, ca acorde inca o zi libera romanilor, aproband un proiect de lege care prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala nelucratoare. Vinerea Mare, zi nelucratoare| PSD: Vremea lozincilor ca totul se rezolva prin munca trebuie sa treaca „Vinerea Mare sau Vinerea…

- Vinerea Mare, zi libera. Solomon, PSD: Vremea lozincilor ca totul se rezolva prin munca trebuie sa treaca Deputatii au decis, miercuri, ca acorde inca o zi libera romanilor, aproband un proiect de lege care prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala nelucratoare. "Vinerea Mare…

- Vremea rea de afara le-a facut pe vedetele noastre sa plece departeee de Capitala! Care sunt destinatiile alese si cum au petrecut acestea in timp ce altii se lupta cu nametii de zapada de afara.

- Ca o manușa ii vine Festivalului Internațional de Teatru „Scena ca o strada“ acest spectacol al Teatrului Act București regizat de Alexandru Dabija in care strada, ca decor, devine scena ce readuce la viața personajele poveștii lui Ion Creanga, textul fiind adaptat dupa „Ivan Turbinca“. Marcel…

- Mircea Radu (44 ani) urmeaza sa revina pe micile ecrane de la 1 martie, in emisiunea “Ie, Romanie”, de la Antena 1. Recent, vedeta TV a dezvaluit ca indiferent cat de aglomerat este programul sau, sau unde se afla, reușește sa țina toate posturile de peste an cu ușurința. Mircea Radu ține toate posturile…

- Jurnalistul Sorin Avram s a stins din viata. Vestea a fost confirmata pe Facebook de fratele geaman al acestuia, jurnalistul Liviu Avram. Prieteni, din pacate e adevarat: geamanul meu, Sorin Avram, s a stins. Dumnezeu sa l aiba in paza este mesajul transmis de jurnalistul Liviu Avram pe contul sau de…

- Prima sambata din Postul Mare este cunoscuta sub denumirea de Sambata Sfantului Teodor Tiron sau a colivelor. Cu aceasta zi incep pomenirile din Postul Mare pentru cei trecuți la cele vesnice. Aceste pomeniri se vor face in fiecare sambata din Postul Mare, pana in Sambata lui Lazar sau a Floriilor.…

- In contextul manifestarii religios-culturale ''Icoana - Fereastra spre Dumnezeu'', parintele a vorbit despre importanta icoanelor, dar a raspuns si intrebarilor despre post, relatiile interumane sau rolul Bisericii. "Postirea in sine este poate cel mai frumos atelier de croitorie pe care il…

- Ziua lui Dragobete, zeul tineretii, al veseliei si al iubirii are origini stravechi. Dragobete este un personaj preluat de la vechii daci si transformat ulterior intr-un protector al tinerilor si patron al iubirii. Urmand firul anumitor legende populare, se pare ca Dragobete (numit si "Cap de primavara",…

- Locuitorii unui sat timișean au stramutat vatra satului pentru a fi mai aproape de Dumnezeu. Se intampla prin secolul al VIII-lea, cand oamenii... The post Oamenii care pot schimba lumea. Locuitorii unui sat timișean au stramutat vatra satului pentru a fi mai aproape de Dumnezeu appeared first on Renasterea…

- Horoscop pe zi de naștere. Persoana nascuta pe 22 februarie are multe calitați. Este altruista, idealista și dedicata, insa are o mare problema: se neglijeaza pe ea insași, iar acest lucru ii poate aduce multe lacrimi. Lumea ei poate fi complicata, dar sentimentele ii sunt profunde.

- CHIȘINAU, 20 feb — Sputnik. Anul acesta, din 19 februarie, intram în Postul cel Mare. Unii vor încerca sa parcurga patruzeci de zile în înfrânare, în rugaciune si savârșind mai multe fapte bune. Frumos ar fi ca tot mai multi crestini sa…

- Mesaje de Dragobete. Declaratii de dragoste, felicitari si SMS-uri pe care le poti trimite de ziua indragostitilor la romani De Dragobete, ziua indragostitilor la romani,este momentul potrivit pentru a surprinde persoana iubita cu SMS-uri, felicitari si mesaje de dragoste. Fie ca este vorba despre…

- Preotul Necula, la inceputul postului: Nimic din ce incercam sa facem pentru sufletul nostru nu e lipsit de sens Preotul Constantin Necula, consilier misionar-pastoral si de imagine al Mitropoliei Ardealului, a declarat luni, ca Postul Sfintelor Pasti este un bun prilej ca "sa ne dam seama daca suntem…

- Intrebat ce ne poate oferi Postul Sfintelor Pasti, preotul Necula a raspuns: "O aventura de Har. Ne putem cunoaste limitele, dincolo de parerea despre noi insine. Poate ca acesta este cel mai important exercitiu legat de postire. Sa ne dam seama daca suntem ok ca oameni, pentru ca Postul cel Mare…

- Ucigasul nu s-a oprit si a mai ranit alte cateva persoane. Conform sursei citate, alte patru persoane au fost impuscate la biserica din Kizlyar, Daghestan. Un martor a declarat ca erau foarte multe persoane inauntru, mame cu copii, persoane in varsta. "Cred ca pe noi ne-a salvat Dumnezeu ca…

- CHIȘINAU, 14 feb — Sputnik. Începând de luni, 20 februarie, creștinii ortodocși din Republica Moldova au intrat în "Saptamâna Alba", perioada în care nu trebuie sa mai consume carne, iar în zilele de miercuri și vineri din aceasta saptamâna se…

- Potrivit randuielii bisericesti, inainte de inceperea Postului Mare, parcurgem o saptamana pregatitoare, de trecere, numita in popor Saptamana branzei. Incepand de astazi, in aceasta saptamana nu se mai consuma carne si se face dezlegare la oua, lapte, branza si peste, inclusiv in zilele de miercuri…

- MIRACOL….La Institutul de Cardiologie din Iasi s-a petrecut o minune, sambata seara. Un pacient adus in coma profunda, de la Vaslui, a dat primele semne de viata. Cel care a uimit pe toata lumea, cu dorinta sa de a trai, este coordonatorul fanfarei Rotaria, profesorul Romeo Talmaciu. Atunci cand toata…

- Cunoscutul prezentator de televiziune și director al postului de televiziune Antena 3 a fost filmat, cu ani in urma, pe vremea cand ținea discursuri despre Dumnezeu. Mihai Gadea este cunoscut publicului telespectator din postura de prezentator de televiziune la Antena 3. Insa, acesta este absolvent…

- Femeile au crescut copiii in respect fața de Biserica, in frica de Dumnezeu, indiferent de epoca, de conducere, de ideologii. Femeile, prin abnegatia lor, prin grija lor fata de prunci si fata de viitorul familiilor lor, i-au infrant si pe Stalin, si pe Dej, si pe Ceausescu… Dictatorii conjuncturali…

- De peste un deceniu, praznicul Intampinarii Domnului din data de 2 februarie este considerata Ziua Internaționala a Tineretului Ortodox. Anual, cu acest prilej, bisericile celebreaza in mod deosebit tinerii. Prin cuvantarile lor duhovnicești, preoții ne amintesc rolul noii generații in istoria Bisericii…

- Din toate construcțiile care au fost in satele pe care se intinde acum Lacul Bicaz, singura ramasa in picioare este – poate nu intamplator – un simbol al credintei: biserica din Izvorul Muntelui. O cladire masiva și supla in același timp, construita din piatra, cu brauri din caramida, in stil ștefanian.…

- Sambata, la Melbourne, s-a disputat finala Australian Open intre romanca Simona Halep, numarul unu mondial, și daneza Caroline Wozniacki, numarul doi mondial, pe o caldura torida, cu un joc insuflețit și echilibat. Primul set a fost caștigat, la limita de Caroline Wozniacki, (7)-6. Setul doi a revenit,…

- Motto: Canta, mai frate, romane, graiul si limba ta si lasa cele straine ei a le canta! Parohiile ortodoxe din toata tara au oficiat, miercuri, slujbe de pomenire pentru cei care au contribuit la infaptuirea Unirii Principatelor Romane. O asemenea slujba de pomenire a inaintasilor luptatori pentru unitatea…

- 2018 va fi anul in care nu le va lipsi nimic. Vor fi mai fericiți ca niciodata, vor fi admirați, vor iubi și nu vor fi nicio clipa stramtorați financiar. Ba mai mult, din ceea ce primesc, vor darui cu placere mai departe.

- Recital la Centenar In anticiparea evenimentelor pe care Opera Naționala Romana din Cluj-Napoca dorește sa le dedice publicului cu prilejul Anului Centenarului, soliștii Veronica Fizeșan, Iulia Merca, Liliana Neciu, Andrada Ioana Roșu, Cristian Mogoșan și Cristian Hodrea au pregatit cateva lieduri reprezentative…

- Lumea gimnasticii constantene este indoliata. Elena Frincu, Ilie Floroiu si colegii de la CS Farul Constanta sunt alaturi de profesoara Olga Didilescu, reputat antrenor emerit si arbitru international de gimnastica, in aceste momente triste, pricinuite de decesul mamei sale. Dumnezeu sa o odihneasca…

- Incepatorul vieții de obște, Sfantul Teodosie s-a nascut in Capadocia și a primit cu mult drag cuvintele Sfintei Scripturi, citindu-le in Biserica oamenilor și dorind sa le urmeze. A renunțat la oricare alte planuri și, calauzit de Dumnezeu, a mers la Sfantul Simeon Stalpnicul, in ...

- Parintele Calistrat Chifan rupe tacerea: ”Sa nu crezi in preot, nici in pictura de pe pereții de la biserica! Tu te-ai desparțit de Dumnezeu și nu te mai unește nimeni niciodata! (...) Trebuie sa fim aparatorii propriei noastre credințe! Nu a Bisericii!

- 6 ianuarie, sarbatoarea inchinata Botezului Domnului. Zi de aleasa bucurie pentru localnicii din satul Roșu, comuna Chiajna, și din imprejurimi. Peste o mie de pelerini de toate varstele au venit la sarbatoare, la biserica pastorita cu multa dragoste de parintele paroh Ion Ciuca, inca de la primele…

- Hoții au dat spargerea la o biserica din Iclod. Poliția a fost anunțata marți seara despre faptul ca in biserica ortodoxa Sf. Nicolae din Iclod, aflata chiar langa șoseaua Gherla – Cluj, ar fi patruns persoane necunoscute, care ar fi sustras o icoana. Furtul ar fi fost fost observat marți dupa-amiaza,…

- Parintele Calistrat rupe tacerea: Sa nu crezi in preot, nici in pictura de pe pereții de la biserica! Tu te-ai desparțit de Dumnezeu și nu te mai unește nimeni niciodata! Cine vrea Anormalitatea… la Gradina Zoologica, sunt cuști suficiente! Sa se duca sa și-o caute! in Societatea Normala trebuie sa…

- Zona in care este așezata comuna Fardea și satele aparținatoare, aflata in partea de rasarit a județului Timiș, este una dintre cele mai frumoase ale acestuia. Comuna se afla intr-o depresiune la poalele munților Poiana Rusca, langa lacul Surduc, și este inconjurata de dealuri, unele mai abrupte, altele…

- *** Numai cine are pe Dumnezeu drept Tata si pe Biserica drept Mama poate cunoaste ce inseamna sa fie un bun parinte pentru copilul sau. * Crestinii stiu ca, atunci cand sunt intr-o situatie dificila, trebuie sa se roage lui Dumnezeu si sa se ghideze dupa principiul: "Oare dragostea ce-ar face in situatia…

- Mulți dintre noi spunem bogdaproste atunci cand primim ceva de pomana, conform tradiției, insa puțini știu care este, de fapt, semnificația acestui cuvant. Tradiția spune ca atunci cand primim ceva de pomana sa spunem bogdaproste. Cu toate acestea, nu mulți cunosc care este senificația acestui cuvant.…