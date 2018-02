Stiri pe aceeasi tema

- "Atatea semne ca tragatorul din Florida era un dezechilibrat mintal, chiar dat afara din scoala pentru proasta purtare. Vecinii si colegii lui de clasa stiau ca (respectivul) reprezinta o mare problema. De semnalat intotdeauna autoritatilor, iar si iar!", a transmis Trump pe Twitter, joi dimineata.Liderul…

- Suspectul, identificat drept Nikolas Cruz, in varsta de 19 ani, a fost elev la acest liceu, fiind exmatriculat din motive disciplinare nespecificate. Șeriful a explicat ca suspectul a folosit o pușca și avea “nenumarate incarcatoare”. Foto: foxnews.com © Cel puțin 14…

- Un barbat si-a intalnit sotia la o petrecere. Acesta si-a facut curaj si a invitat-o la o cafenea, femeia acceptandu-i invitatia, informeaza unica.ro. La prima intalnire, barbatul a facut o gafa, dar nu i-a marturisit acest lucru femeii decat in biletelul de adio.

- Liceul New Trier din statul american Illinois a intrat in Cartea Recordurilor datorita celor 44 de perechi de gemeni și o familie cu tripleți care studiaza aici. Școala a devenit unitatea de invațamant cu cei mai mulți gemeni și cei mai mulți multiplii din lume, anunța școala pe site-ul sau. Cu 44 de…

- Soc in lumea sportului mondial! Un cunoscut atlet a incetat din viata la doar 33 de ani in conditii suspecte. Este vorba despre atletul australian Jarrod Bannister care s-a stins din viata subit. Tanarul a fost gasit mort in propria casa.Citește și: Surpriza de proportii: Andra si Delia vor…

- Luni seara, profesorul Teodor Nicolau, fost director al Colegiului Național ”Zinca Golescu” din Pitești, a incetat din viața. Acesta a suferit un stop cardio-respirator in timp ce se afla in stația de autobuz Kaufland – Exercițiu. Teodor Nicolau, unul dintre cei mai apreciați profesori de matematica…

- Un elev din Șimleu Silvaniei i-a salvat viața unui profesor, zilele trecute, dand dovada nu doar de prezența de spirit, ci și de cunoștințe temeinice medicale de prim ajutor. Alex Campan, elev al Colegiului Național “Simion Barnuțiu” din Șimleu Silvaniei a dat dovada, zilele trecute, nu doar de prezența…

- Care a fost ultima dorința a lui Neagu Djuvara. Neagu Djuvara a fost una dintre cele mai indragite personalitati culturale ale Romaniei. La implinirea a 100 de ani de viața, Neagu Djuvara primea ”Steaua Romaniei”, cea mai inalta decoratie a Romaniei, in semn de inalta apreciere pentru daruirea cu care…

- O noua lovitura primita in randul Politiei Romane, dupa ce tanara Alina Cosovliu a pierdut lupta cu cancerul. O alta politista a fost diagnosticata cu cancer la creier si are nevoie de ajutor pentru a lupta cu temuta boala. Elena Cernica, o politista de 30 de ani, mama a doi copii, a fost…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov revine cu precizari legate de barbatul lovit de un tramvai pe Soseaua Viilor din Capitala, afirmand ca acesta a fost resuscitat si transportat la spital. Initial, ISU anuntase ca barbatul "a suferit rani incompatibile cu viata". Reprezentantii…

- Pentru a putea moderniza batrana scoala, primarul Ilie Boboescu a batut la usa Ministerului Dezvoltarii. De aici nu a plecat cu unul, ci cu doua proiecte. Asa se face ca, nu doar scoala va intra in reparatii si modernizari, ci si sediul Primariei, pentru care ministerul a aprobat suma de…

- A murit actrița Jessica Falkholt din serialul Home and Away. Familia acesteia a decis sa opreasca aparatele care au ținut-o in viața in ultimele doua saptamani, dupa ce a suferit un grav accident in urma caruia i-au murit parinții și sora, scrie libertatea.ro.

- O fetita de doar sapte luni si-a pierdut viata, in urma unui accident deosebit de grav, care a avut loc in Chichester, in Anglia. Un baietel de 5 ani se afla in stare grava la spital, iar medicii sunt rezervati in privinta sanselor sale de supravietuire.

- Accident de groaza in Capitala. Un barbat se afla in stare extrem de grava la spital, iar pasagerul acestuia a decedat, dupa ce mașina in care se aflau s-a ciocnit violent cu un alt automobil.

- Ultimele clipe de viata traite de Monalisa Pandelea. Monalisa Maria Pandelea, tanara de 26 de ani din Pitesti, doborata de cancer, a lasat in urma ei multa durere si multa uimire. O femeie care a impartit acelasi salon cu Monalisa, o artista din Pitești, care a murit la numai 26 de ani din cauza unei…

- Kira Hagi a fost premiata in Los Angeles și a reușit sa termine cu brio Academia de Teatru și Film „New York" din L.A. In prezent, Kira traiește visul american. Recent, ea a fost premiata in Los Angeles, pentru filmul de scurt metraj pe care l-a realizat, "Fragile" și a primit vești cat se…

- Actorul Jon Paul Steuer, cunoscut publicului din serialul de televiziune „Star Trek: Next Generation”, a incetat din viața la varsta de 33 de ani. Lumea artistica internaționala este in doliu dupa moartea lui Jon paul Steuer, la varsta de doar 33 de ani. Jon Paul Steuer era cunoscut din serialul „Star…

- Potrivit antena3.ro, un barbat in varsta de 32 de ani s-a stins din viața, iar o alta persoana a fost ranita in urma unui accident rutier care a avut loc miercuri seara in județul Brașov, in apropierea Padurii Bogații. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, accidentul a…

- Artista a facut public anuntul printr-o postare pe Facebook in care isi exprima durerea si regretul fata de cel care a crescut-o, tatal ei, scrie spynews.ro. Citeste si Crina Abrudan a imbracat rochia de mireasa. Imagini de la nunta fostei prezentatoare de stiri "Anul acesta de Craciun…

- Cel puțin cinci persoane au murit, dupa ce un avion cu doua motoare s-a prabușit pe un aeroport din Florida. Cauza accidentului este inca necunoscuta, noteaza The Sun. UPDATE 25 decembrie: Autoritațile americane au anunțat ca bilanțul accidentului aviatic a crescut la cinci morți. Printre persoanele…

- Cel puțin patru persoane au murit, dupa ce un avion cu doua motoare s-a prabușit pe un aeroport din Florida. Cauza accidentului este înca necunoscuta. Accidentul a avut loc la aeroportul Bartow Municipal, aflat în apropiere de Tampa Bay și care a fost anterior folosit ca o baza…

- Venus Williams, cvintupla campioana la Wimbledon, nu va fi pusa sub acuzare ca urmare a accidentului de circulatie in care a fost implicata in apropierea casei sale din Florida, in luna iunie a acestui an, anunta Sky Sports.

- Un grav accident de circulatie s-a produs, sambata, pe Drumul National 11, la intrarea in localitatea Harman, judetul Brasov, fiind implicate patru autoturisme. Doi adulti si un copil au murit, iar o alta persoana este resuscitatta la fata locului. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru…

- Studenta de 22 de ani care a fost accidentata de o mașina chiar in fața facultații a incetat din viața. Universitatea de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a facut public astazi ca tanara Cerasela Tatarciuc a pierdut lupta pentrru viața.

- Alex Chipciu (28 de ani) trece prin cea mai neagra perioada din viata sa! Tatal sau a incetat din viata, luni, dupa o lunga suferinta. Mijlocasul a primit teribila veste la doar cateva zile dupa...

- Un șofer de microbuz școlar din județul Vaslui a fost prins baut la volan de catre polițiști, miercuri, in timp ce transporta la școala 15 elevi. Cu o alcoolemie de 0,41 la mie in aerul expirat, barbatul va fi cercetat penal pentru conducere sub influența alcoolului. Viața a 15 elevi din localitatea…

- O mama de 32 de ani a murit de „sindromul inimii frante” la cateva saptamani dupa ce fiul ei de 10 ani și bunicul ei și-au pierdut viața la interval de 24 de ore unul de celalalt. Ashley Tomlin a murit luni din cauza „sindromul inimii frante“, boala care este declanșata de obicei de evenimente traumatice…

- Ce poate fi mai placut decat sa iti strangi prietenii si familia in jurul unui foc care trosneste si sa depeni povesti minunate din tinuturi indepartate? Știm deja ca șemineul este vedeta in sezonul rece și cel care ne poate indeplini aceste dorințe. Șemineul reprezinta mai mult decat simplul obiect…

- Nici nu s-a racit bine Regele, ca deja diverse bidiganii au inceput sa se hraneasca, precum capusele, din sangele regal ( a se citi prestigiu, onoare, demnitate, capital de respect). In Parlament, PNL si USR s-au repezit sa ceara scoaterea de pe ordinea de zi a legilor justitiei, motivand ca nu se…

- Acum 11 ani, intr-una din vizitele sale in Romania, dupa ce in trecut i s-a interzis sa iși vada țara, Regele Mihai a rostit o prelegere impresionanta. Discursul a fost rostit in 2006, la Palatul Cotroceni, cu ocazia condamnarii comunismului, regim care a dus la inlaturarea Majestatii Sale si la instaurarea…

- Alteța Sa Regala Margareta, Principesa Moștenitoare a Romaniei (jure sanguinis), este moștenitorul Șefiei Casei Regale a Romaniei și ramane Custode al Coroanei Romaniei, dupa decesul Majestații Sale Regele Mihai I.

- Fostul suveran al Romaniei s-a stins din viața marți, la reședința in Elvetia. Regele Mihai avea 96 de ani, iar in urma cu un an s-a retras din viața publica, dupa ce a fost diagnosticat cu o boala crunta. Casa regala a anunțat decesul marți, la ora 13. Trupul neinsuflețit urmeaza sa fie adus in …

- Regele Mihai I a murit marti 5 decembrie, la ora 13.00, la locuinta sa din Aubonne (Elvetia), la varsta de 96 de ani. Ultimele fotografii cu Regele Mihai au fost facute publice de Casa Regala in ianuarie 2016. Ultimele imagini cu Regele Mihai au fost publicate in luna ianuarie 2016, cu doua luni inainte…

- Regele Mihai I - ultimul monarh din tarile Europei de Est ramas in viata - s-a retras din viata publica la inceputul lunii martie 2016, cand Casa Regala a anuntat ca acesta a fost diagnosticat cu carcinom epidermoid metastazant si leucemie cronica si a fost supus unei interventii chirurgicale la o clinica…

- Shashi Kapoor, simbol al Bollywood-ului si fratele celebrului Raj Kapoor, a murit la varsta de 79 de ani, dupa o lunga suferinta, informeaza romaniatv.net. La fel ca si fratele sau, decedat in 1988, Shashi Kapoor a fost o vedeta a cinematografiei indiene.

- In dimineața zilei in care a implinit 21 de ani, Bailey Sellers, a primit ultimul buchet de flori de la tatal sau care a murit de cancer in urma cu patru ani. Mike Sellers a murit dupa ce s-a imbolnavit de cancer pancreatic. Pe cand Bailey avea doar 16 ani, tatal sau a platit in avans ca in…

- Fiul celebrului scriitor Camil Petrescu a incetat din viața. Acesta era baiatul cel mare al renumitului autor. Camil Aurelian Petrescu, fiul cel mare al scriitorului Camil Petrescu, a incetat din viața . Decesul lui Camil Aurelian Petrescu a fost anuntat, pe Facebook, de Doina Uricariu, fost director…

- Monica Pop a vorbit despre suferinta nestiuta a Cristinei Stamate. Medicul oftalmolog a dezvaluit ce a omorat-o de fapt pe regretata actrita, care trecuse cu bine peste operatia pe cord deschis.

- Dupa moartea Stelei Popescu, o alta actrița consacrata a teatrului românesc s-a stins din viața.Actrița Cristina Stamate a murit, luni dimineața, la Spitalul Floreasca, la vârsta de 71 de ani.Îndragita artista a fost internata la spital în urma cu trei…

- Stela Popescu a murit în data de 23 noiembrie 2017, la ora 15:32 în apartamentul sau dupa ce a suferit un atac de cord. Toata viața și-a dedicat-o scenei și puține povești sunt știute. Stela Popescu a fost una dintre cele mai iubite si apreciate actrite din România.…

- Ironia vieții a facut ca dupa zeci de ani traiți pe scena, inconjurata de mii de oameni, Stela Popescu sa iși dea ultima suflare, acasa, in momentul in care era singura. Nu a știut nimeni ce suferința o apasa, nu a știut nimeni daca o doare ceva. Și-a jucat rolul vieții cu capul sus, pana cand cortina…

- „Nu am niciun secret, dar sunt doua lucruri importante in viața unui om: moștenirea genetica și dragostea de viața. Daca faci o profesie care te satisface, nu mai conteaza atat de tare banii. Daca ești foarte bun, atunci ceea ce iți vine de acolo ii ajunge sa supraviețuiești. Nu vreau avion personal,…

- Un barbat de 38 de ani eliberat in 2010 din Coreea de Nord datorita interventiei fostului presedinte american Jimmy Carter a fost gasit mort, cu corpul in flacari, in apropiere de San Diego, in sud-vestul Statelor Unite, au anuntat marti autoritatile.

- David Cassidy, cantareț și vedeta a serialului american de televiziune al anilor ''70 'The Partridge Family'', a murit marți in Florida la varsta de 67 de ani, in urma unei insuficiențe hepatice, a declarat agentul sau citat de AFP.

- Trimis in judecata, saptamana trecuta, de DNA pentru abuz in serviciu, fostul director al Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale (CNADNR) Dorin Gavril Debucean s-a stins din viața la doar 50 de ani. Dorin Debucean a murit duminica seara dupa ce a suferit un infarct in locuinta din…

- Janusz Wojcik, fost selectioner al Poloniei, a incetat din viata la 64 de ani. El a condus nationala poloneza la castigarea medaliei de argint la Jocurile Olimpice din 1992.Janusz Wojcik a antrenat echipa de tineret a Poloniei in perioada 1989 - 1992 si nationala de seniori intre 1997 si 1999,…

- Charles Manson, celebrul ucigaș care și-a învațat urmașii sa comita crime îngrozitoare și care a omorât numeroase personalitați, printre care și pe actrița Sharon Tate, s-a stins din viața la 83 de ani. Manson a ajuns joia trecuta la Spitalul Bakersfield din California,…

- O familie a pierit, sambata dupa-amiaza, dupa ce a fost implicata intr-un grav accident rutier produs pe DN 59, in dreptul localitatii Stamora Germana. Din primele cercetari ale politistilor aflati la fata locului reiese ca soferul unui autoturism a patruns pe contrasens, unde s-a izbit de un tir. Impactul…