- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sfantul Apostol Andreildquo; a semnat cu doua societati care si au adjudecat contractul "Furnizarea si instalarea urmatoarelor echipamente medicale: echipament fix de radiologie cu sistem de digitalizare, patru aparate hemodializa si microscop binocular cu cameraldquo;.…

- Primaria Orasului Pucioasa va semna miercuri, contractul de finantare pentru proiectul „Infiintare Centru social pentru persoane varstnice prin reabilitare cladire P+2, str: Randunelelor, Pucioasa, jud. Dambovita”. Este vorba despre Programul Operational Regional 20142020, AXA PRIORITARA 8 – Dezvoltarea…

- Primarul din Campulung Moldovenesc, Mihaita Negura, a semnat contractul de finantare pentru reabilitarea, modernizarea si dotarea Muzeului „Arta Lemnului" din acest municipiu. Contractul a fost semnat de Mihaita Negura si directorul Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord-Est, Vasile ...

- Presedintele PSD Dambovita, Adrian Tutuianu, a declarat ca este necesar Congresul PSD pentru adoptarea unui document programatic pentru perioada 2018 - 2020 si si-a exprimat regretul ca atentia este orientata catre candidaturi. In cele prinse in rezolutia de la Congres vor fi teme pe zona de Justitie.

- La Consiliul Județean Timiș s-a semnat marți contractul de finanțare pentru proiectul „Modernizarea DJ 691: largirea la patru benzi a sectorului... The post A fost semnat contractul pentru drumul spre autostrada prin Dumbravita appeared first on Renasterea banateana .

- Postarita care împarte corespondenta în comuna dâmboviteana Contetesti a devenit celebra dupa ce a facut un live pe Facebook în care îi certa pe asistatii social ca nu ies la deszapezit.

- Uniunea Crestin-Democrata germana (CDU), partidul cancelarului Angela Merkel, a aprobat luni acordul de guvernare cu social-democratii (SPD), ceea ce o aduce pe Merkel cu un pas mai aproape de al patrulea mandat de sefa a guvernului de la Berlin, transmit Reuters si AFP. ''Contractul de coalitie…

- Gabi Enache (27 ani) a fost inlocuit la pauza, la scorul de 2-1. Partida, ultima de pregatire pentru Rubin, s-a incheiat cu victoria formatiei ruse, cu scorul de 4-1. Inaintea acestei intalniri, antrenorul Kurban Berdiev a declarat ca Enache va semna cu Rubin daca lucrurile "vor merge bine"."Am…

- Simona Halep, noul numar 1 mondial al tenisului feminin, a rupt ințelegerea cu Adidas la finele anului trecut și a semnat cu Nike. Noul acord valoreaza 2 milioane de euro. Simona Halep a debutat saptamana trecuta in echipamentul Nike, la turneul de la Doha, iar hainele noului sponsor i-au purtat noroc.…

- Proiectul ce vizeaza Centura municipiului Targoviște, este un proiect vital, de importanța strategica atat pentru municipiul Targoviște dar și pentru județul Dambovița dar care de ani buni nu se mai mai finalizeaza. Administrația condusa de edilul Cristian Stan a facut și face tot ce se poate …

- Gabriel Dodoi nu mai este jucatorul echipei Pandurii. Contractul dintre cele doua parti a incetat cu data de 13 februarie, dupa cum a stabilit comisia de litigii a Federatiei Romane de Fotbal. Potrivit unor surse, jucatorul a semnat deja...

- Italianul Alessandro Masella s-a desparțit pe cale amiabila de Foresta in aceasta iarna, dupa ce evoluase un și jumatate pe Areni. Fundașul central in varsta de 21 de ani iși va continua insa cariera in Romania, urmand sa joace din nou sub comanda lui Cristi Popovici, un antrenor cu care a mai ...

- Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Start la antreprenoriat, creștem ocuparea in zona urbana. ANTUR”. USV a transmis, printr-un comunicat, ca proiectul se va derula pe o perioada de 36 de luni, in parteneriat cu firma „Addvances Strategic Solutions”.…

- Dupa ce a impus cu succes „Legea Colectiv”, deputatul PMP Ionuț Simionca incearca sa modifice și Legea privind venitul minim garantat: „S-ar crea astfel premisele pentru creșterea stimei de sine a celor mai defavorizați membri ai comunitații care traiesc din ajutor social”, considera deputatul bistrițean.

- Consiliul Județean Vrancea a semnat pe data de 1 februarie 2018, contractul cu Imprimeria Naționala in vederea tiparirii atestate de producator, documente necesare producatorilor locali pentru comercializarea produselor agricole. In acest sens, Consiliul Județean Vrancea a trimis…

- Primaria Zlatna a semnat recent un contract in valoare de 10,3 milioane lei pentru modernizarea unor strazi. Banii provin din bugetul Ministerului Dezvoltarii, prin PNDL. Potrivit primarului Silviu Ponoran, este vorba despre un contract de finantare pentru dezvoltarea orasului Zlatna – modernizare de…

- Consiliul Județean Dambovița a semnat astazi, 30 ianuarie 2018, ultimele doua contracte de finanțare pentru obiectivele de investiții din totalul celor 21 aprobate pentru județul Dambovița in cadrul celei de-a doua etape a Programului Național de Dezvoltare Locala (PNDL), finanțate de Ministerul Dezvoltarii…

- Prefectul de Suceava, Mirela Adomnicai, a declarat astazi, in ședința Colegiului Prefectural, ca primariile din județ au semnat contracte de finanțare prin 115 proiecte care for fi realizate in etapa a doua a Programului Național de Dezvoltare Locala. Mirela Adomnicai a spus ca pentru implementarea…

- Dupa cum am mai postat pe www.gazetaph.ro, atacant al FC Petrolul im sezonul trecut al Ligii A Prahova și, respectiv, in turul ediției 2017-2018 a campionatului Seriei a III-a din al treilea eșalon, Adrian Vintila a fost disponibilizat in aceasta iarna de catre condeucerea clubului gazarilor. Imediat,…

- Deputatul PSD Dambovita, Claudia Gilia, presedinte OFSD Dambovita, saluta decizia privind numirea europarlamentarului Viorica Dancila in functia de premier al Romaniei. Social-democrata Claudia Gilia ...

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene MDRAPFE va aloca suma necesara pentru reabilitarea si modernizarea Drumului Judetean 223 din Constanta. Reprezentantii MDRAPFE au semnat contractul de finantare pentru proiectul de modernizare a DJ 223 pe tronsonul Cernavoda…

- Dupa ce anul trecut UTI a castigat contractul de mentenanta al semafoarelor din Ploiesti, contractul trebuie acum prelungit prin semnarea unor documente subsecvente. Directia Tehnic Investitii a primariei a transmis deja documentația catre firma UTI. Contractul cu SC UTI Grup a fost semnat la Ploiești…

- Nicușor Stanciu este de azi oficial jucatorul celor de la Sparta Praga. Mijlocașul de 24 de ani a semnat pe 3 ani și jumatate, iar belgienii vor primi 4,5 milioane de euro. Pe langa suma de transfer, Anderlecht va mai primi bonusuri substanțiale și 15% din viitorul transfer. Anamaria Prodan, agentul…

- Luni, la Ministerul Transporturilor a fost semnat contractul pentru unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructura ale Romaniei - proiectarea si executia obiectivului „Pod suspendat peste Dunare”. Valoarea proiectului este de aproximativ 500 de milioane de euro.

- Astazi, la ora 14.00, la Ministerul Transporturilor a fost semnat contractul pentru unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructura ale Romaniei proiectarea si executia obiectivului "Pod suspendat peste Dunare". Valoarea proiectului este de aproximativ 500 de milioane de euro.In prezenta…

- Locuitorii orasului Bacau nu vor mai suferi de lipsa apei potabile, a dat asigurari vicepremierul Paul Stanescu. El a semnat, astazi, in prezenta autoritatilor locale, contractul de finantare pentru proiectul „Rezerva de apa a municipiului Bacau”, investitie finantata prin Programul National de Dezvoltare…

- La inceputul acestei saptamani, primarul Cristian Stan a semnat contractul de finantare pentru realizarea a patru statii de incarcare pentru vehicule electrice in Targoviste. Valoarea investiției este de 600.000 lei si a fost obtinuta de la Ministerul Mediului prin „Programul privind reducerea emisiilor…

- Contractul de achizitie a 227 de transportoare blindate Piranha V a fost semnat vineri in prezenta premierului Mihai Tudose, a viceprim-ministrului Marcel Ciolacu si a ministrului Apararii, Mihai Fifor. Premierul Mihai Tudose si ministrul Apararii au declarat ca acest contract va duce…

- Ministerul roman al Apararii a semnat cu firma Iveco un contract pentru achizitionarea a 173 de vehicule militare, a anuntat joi compania italiana. Compania Iveco Defence Vehicles a anuntat joi semnarea in decembrie 2017 a doua contracte pentru vanzarea de vehicule militare logistice,…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman (AM POCU) a semnat trei contracte de finantare, in valoare totala de aproximativ 93,7 milioane euro, in cadrul apelului de proiecte de tip non-competitiv Romania Start-Up Nation, potrivit unui comunicat al Ministerului Dezvoltarii…

- Bitdefender a anunțat semnarea unui parteneriat de licențiere a tehnologiilor cu producatorul american de echipamente pentru rețele Netgear, care va include in produsele sale soluțiile de securitate pentru dispozitive smart, dezvoltate in Romania, sub denumirea Netgear Armor. „Integrarea soluțiilor…

- Premierul Tudose și ministrul Sanatații Florian Bodog s-au intalnit, ieri, la Palatul Victoria cu 19 șefi de Consilii Județene, printre care și Petre Emanoil Neagu.Evenimentul a fost prilejuit de semnarea contractelor pentru mai multe zeci de aparate medicale de inalta tehnologie. Directorul Spitalului…

- Vești bune pentru locuitorii din Bezdead. La sfarșitul anului trecut, in luna Decembrie, primarul localitații, Teodora Anghelescu, a semnat contractul Post-ul Vești bune la Bezdead! S-a semnat contractul pentru proiectul „Extinderea și modernizarea rețelei de apa potabila” apare prima data in Gazeta…

- Contractul a fost semnat de vechea conducere a unitatii medicale. In plus, noile patuturi au grilaje prea mari, prin care copii de 2-3 ani se pot strecura usor. Iar muchiile drepte ii pot rani pe bebelusi. Atanasoaie Cristina, manager al Spitalului Neamt: „Este vorba de un proiect mai vechi, de reabilitare…

- Consiliul Judetean Suceava si Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene au semnat contractul pentru acordarea finantarii nerambursabile in vederea implementarii proiectului „Fazarea proiectului Sistemului de Management Integrat al Deseurilor". ...

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SJU) Craiova a semnat contractul de finantare europeana a proiectului „COLOREC: Dezvoltarea competentelor personalului medical specializat si al medicilor de familie in domeniul preventiei, diagnosticarii si tratamentului chirurgical al cancerului colorectal“. Potrivit…

- Recent, la București, la sediul Ministerului Dezvoltarii Regionale, a fost semnat contractul de finanțare pentru modernizarea Strazii Parcului, municipiul Campina fiind reprezentat de primarul Horia Tiseanu. Modernizarea Strazii Parcului este o investiție finanțata de la bugetul de stat prin Programul…

- Ministerul Apararii nu a semnat contractul cu americanii de la General Dynamics pentru achizitia transportoarelor blindate Piranha V, desi ministrul Mihai Fifor declarase ca tranzactia se va parafa pana la finalul anului, anunta TVR. Cele mai recente informatii de la Minister arata ca nu s-au incheiat…

- Saptamina trecuta, Consiliul Județean Suceava și Ministerul Dezvoltarii au incheiat contractul de finanțare pentru „Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor in județul Suceava”. Potrivit unui comunicat postat pe site-ul CJ, valoarea totala a contractului este de peste 20 de milioane…

- Consiliul Județean Dambovița a semnat astazi, 27 decembrie 2017, cel de-al 19 –lea contract de finanțare pentru obiectivele de investiții Post-ul DAMBOVIȚA: CJD a semnat contractul de finanțare pentru cel mai mare obiectiv de investiții din cadrul PNDL 2 apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Cu toate ca abia au trecut sarbatorile de iarna, primarul Municipiului Campia Turzii, Dorin Nicolae Lojigan a semnat miercuri, 27.12.2017 un nou contract de finantare prin Programul National de Dezvoltare Locala in valoare de 217.744,93 lei. Read More...

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Uniunea Europeana (UE), Banca Europeana de Investitii (BEI) si Banca Mondiala ofera un pachet de finantare in suma de 270 de milioane de euro pentru a asigura interconectarea permanenta intre retelele electrice din Moldova si Romania.

- Astazi, 18.12.2017, Palatul Victoria a fost gazda semnarii, in cadru festiv, de catre Operatorul Regional Compania de Apa Arieș S.A. și Ministrul delegat pentru Fonduri Europene – Marius Nica, a

- FCSB a jucat duminica seara ultimul meci din acest an, 2-0 cu Viitorul pe Arena Naționala, iar Catalin Golofca este primul fotbalist care a decis sa-și rezilieze contractul cu gruparea roș-albastra. ...

- In acest sens, pentru proiectul „Restaurare, consolidare si integrare turistica catedrala veche romano-catolica «Adormirea Maicii Domnului» din Iasi" s-a semnat contractul de finantare pe 14 decembrie 2017. La eveniment a participat Vasile Asandei, director general al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala…