Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de salvare de la ISU Galati, sesizate prin 112, au „periat” ore in sir lacul Brates, cerand in acest scop si sprijin aerian. In cele din urma nu au reusit sa gaseasca nimic, motiv pentru care politistii il cauta pe cel care a facut gluma proasta.

- Un pilot de linie de la Turkish Airlines ii multumeste profesorului sau, pe care il are ca pasager. Un gest emotionant, care denota profundul respect fata de cel care i-a modelat viata. YouTube si Facebook

- Oana Roman a avut parte de o surpriza extrem de neplacuta in momentul in care a ajuns in parcare, la mașina sa. Vedeta s-a trezit fara una dintre oglinzile laterale de la mașina. Oana Roman a povestit, pe rețelele de socializare cum și-a descoperit mașina in momentul in care a ajuns in parcare. "Surprize-surprize!…

- Oana Roman a avut astazi parte de momente neplacute atunci cand a iesit din casa cu gandul sa mearga sa isi rezolve treburile. Vedeta a trait un soc atunci cand a ajuns in parcare si si-a vazut masina.

- Mierucuri dimineata, in prima runda a probei masculine de dublu din cadrul turneului Australian Open, Horia Tecau si olandezul Jean-Julien Rojer, cap de serie numarul 9, au fost invnsi de cuplul Marcelo Arevalo (El Salvador)/Jamie Cerretani (SUA)

- Cine zice ca viața de mamica este una ușoara, inseamna ca nu a trait-o deloc așa cum trebuie! Andreea Popescu este o femeie extrem de fericita de cand a nascut, dar fiul sau, Ioachim, i-a facut o „surpriza” de proporții!

- Horoscop marți, 8 ianuarie. In timp ce unele zodii au parte de o surpriza neplacuta ori de o revedere emoționanta, altele au ocazia sa iși ceara iertare pentru ceva ori sa faca mișcare. Nativii unei zodii sunt privilegiați astazi, avand noroc atat in dragoste, cat și in plan financiar.

- Gigi, e mijlocaș! Becali a anunțat achiziționarea lui Iulian Cristea, "un fundaș care va juca in echipa naționala", doar ca fotbalistul de la Gaz Metan a evoluat in general pe alt post. Gigi le-a interzis lui Dica și lui Mihai Stoica sa mai recruteze fundași, de cand a ajuns la concluzia ca Balașa…