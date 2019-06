VIDEO Rusia: Doi morți într-un accident de avion Doi membri ai echipajului au murit și 43 de pasageri au supraviețuit când avionul în care se aflau s-a izbit de o cladire joi, în timpul unei aterizari de urgența în Siberia, au spus sursele oficiale locale, relateaza AFP.

Micul avion An-24, care a venit din orașul Ulan-Ude, a depașit pista de aterizare cu câteva sute de metri și a intrat într-o cladire din aeroportul din Nijneangarsk, în estul Siberiei, au spus autoritațile regionale din Buriatia.

&"Avionul a luat foc&", au spus pe contul lor de Instagram.

Un copil se afla printre cei 43 de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin doua persoane și-au pierdut viața, joi, și alte 7 au fost ranite, dupa ce avionul im care se aflau s-a prabușit, in urma unei aterizari de urgența eșuate. Tragedia s-a petrecut in Siberia. In cadere, avionul a lovit o cladire și a luat foc.

- Doi piloti au fost ucisi si sapte pasageri au fost raniti dupa ce un avion Antonov An-24 a efectuat o aterizare de urgenta joi dimineata pe un aeroport regional din republica autonoma rusa Buriatia, in Siberia, informeaza agentia oficiala de presa rusa TASS si Reuters. La bord se aflau 46 de persoane,…

- Doi piloți au fost uciși și șapte pasageri au fost raniți dupa ce un avion Antonov An-24 a efectuat o aterizare de urgența joi dimineața pe un aeroport regional din republica autonoma rusa Buriația, in Siberia, informeaza agentia oficiala de presa rusa TASS si Reuters,

- Doi piloti au murit si sapte pasageri au fost raniti dupa ce un avion Antonov An-24 a efectuat o aterizare de urgenta joi dimineata pe un aeroport regional din republica autonoma rusa Buriatia, in Siberia, informeaza agentia oficiala de presa rusa TASS, citata de rt.com.

- Cel puțin doua persoane și-au pierdut viața, joi, și alte 7 au fost ranite, dupa ce avionul s-a prabușit, în urma unei aterizari de urgența eșuate. Tragedia s-a petrecut în Siberia. În cadere, avionul a lovit o cladire și a luat foc.

- Doi piloti au fost ucisi si sapte pasageri au fost raniti dupa ce un avion Antonov An-24 a efectuat o aterizare de urgenta joi dimineata pe un aeroport regional din republica autonoma rusa Buriatia, in Siberia, informeaza agentia oficiala de presa rusa TASS si

- Cel puțin doua persoane au murit, iar alte șapte au fost ranite, dupa ce un avion de pasageri Antonov An-24 a efectuat joi o aterizare de urgența pe un aeroport din republica autonoma rusa Buriatia, aflata in Siberia, au informat autoritațile, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax.Radu…

- Incidentul a avut loc sambata, pe aeroportul Newark, unul din cele trei care deservesc metropola New York. Avionul companiei United Airlines a iesit de pe pista, fara ca incidentul sa fi facut victime. "Zborul United Airlines 627 a aterizat la ora locala 13:00 pe pista 22 a aeroportului international…