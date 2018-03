VIDEO Rusia a testat noua sa racheta hipersonica Kinjal Rusia a testat duminica noua sa racheta hipersonica Kinjal (Pumnal, in limba rusa - n.r.), despre care sustine ca este capabila sa evite scutul antiracheta al SUA, tara pe care Kremlinul o acuza ca provoaca o noua cursa a inarmarii la nivel mondial, transmite agentia EFE, citata de Agerpres. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a testat duminica noua sa racheta hipersonica Kinjal (Pumnal, in limba rusa - n.r.), despre care sustine ca este capabila sa evite scutul antiracheta al SUA, tara pe care Kremlinul o acuza ca provoaca o noua cursa a inarmarii la nivel mondial, informeaza EFE. "Echipajul unui avion de vanatoare…

- Rusia a testat noua racheta hipersonica Kinjal (Pumnal, în limba rusa - n.r.), despre care sustine ca este capabila sa evite scutul antiracheta al SUA, tara pe care Kremlinul o acuza ca provoaca o noua cursa a înarmarii la nivel mondial.

- Rusia a testat cu succes racheta hypersonica, capabila sa transporte o incarcatura nucleara. Președintele Vladirmir Putin a transmis ca este "o arma ideala" cand a dezvaluit noile tehnologii militare ale Rusiei.

- Au asistat circa 80.000 de persoane pe stadionul Lujniki, din Moscova, iar peste 50.000 de simpatizanți ar fi urmarit discursul pe ecrane amplasate in afara stadionului. Echipa de hochei a Rusiei, care s-a intors cu medalia de aur de la Olimpiada de Iarna, a fost alaturi de ”țar”, la intrunire participand…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat intr-un interviu pentru NBC News ca dezvoltarea armamentului nuclear de catre Rusia nu reprezinta semnul inceperii unui nou Razboi Rece, dar a subliniat ca noul armament balistic si nuclear a fost testat cu succes si este operational.

- Elementele antibalistice instalate de Alianta Nord-Atlantica in Romania si Polonia au vulnerabilitati, a declarat joi dupa-amiaza Serghei Soigu, ministrul rus al Apararii, dupa ce presedintele Vladimir Putin a avertizat ca Rusia detine o racheta invincibila. "Se pare ca sistemul antiracheta (NATO -n.red.)…

- Kremlinul analizeaza retragerea din Conventia Europeana privind Drepturile Omului si sa incheie astfel cooperarea cu Curtea Europeana a Drepturilor Omului, pe motiv ca hotararile instantelor sunt “indreptate impotriva intereselor Rusiei”. “Cand sunt analizate plangerile impotriva Rusiei, politizarea…

- In adresarea sa anuala catre Adunarea Federala, Vladimir Purin a consacrat aproape o ora din discursul sau prezentarii noilor arme dezvoltate de Rusia. Putin s-a referit in special la racheta "Sarmat", nedetectabila de orice scuturi antiracheta, si la armele hipersonice si cu laser, precum "Kinjal"…

- Rusia a trimis patru avioane de lupta, Suhoi Su-57, invizibile pe radar, in Siria pentru a actiona „ca factor de mentinere a stabilitatii pe teritoriul Republicii Arabe Siriene si „pentru aeronavele din statele invecinate, care zboara periodic” pe teritoriul statului arab.

- Presedintele Vladimir Putin a semnat programul de achizitii de armament pentru Rusia pe perioada 2018-2028, a declarat luni vicepremierul Dmitri Rogozin. Pe lista se afla, potrivit acestuia, inclusiv "robotica, sisteme de spionaj, vehicule aeriene fara pilot pentru lupta si cercetare, mijloace…

- Suedia are nevoie sa-si majoreze de cel putin doua ori bugetul militar pana in 2035 pentru ca tara sa fie bine aparata, sustine un raport al armatei, care invoca lipsa de scrupule a Rusiei de a recurge la forta in scopuri politice, transmite Reuters. Potrivit documentului, ce va fi inaintat…

- Rusia a testat ''peste 200 de noi tipuri de arme'' in Siria, a afirmat joi un general rus aflat la conducerea unei comisii parlamentare de aparare, in timp ce Moscova este acuzata ca participa la raidurile sangeroase asupra bastionului rebelilor din Goutha Orientala, in apropiere de…

- Moldova trebuie sa fie un interlocutor pentru Federatia Rusa, nu sa stea cu capul plecat atunci cand este in proces de dialog cu Kremlinul. Mai mult ca atat, Moscova trebuie sa-și retraga trupele staționate ilegal in stanga Nistrului, sustin invitații emisiunii Fabrika de aseara.

- Achiziționarea de catre Rusia de obligațiuni de stat ucrainene a fost de fapt o schema de mituire a familiei fostului președinte al Ucrainei, Viktor Ianukovici, in urma careia șeful statului a refuzat sa semneze acordul de asociere cu UE, a declarat fostul deputat al Dumei de Stat din Rusia, Ilia Ponomarev,…

- Rusia a testat un nou interceptor din sistemul antiracheta destinat sa apere Moscova. Testul a fost efectuat cu succes in Kazahstan. Testul facut de armata rusa la poligonul Sary-Shagtan din stepa Kazahstanului a fost filmat si prezentat de Ministerul Apararii.

- Grigori Rodcenkov, omul care a provocat prin dezvaluirile sale scandalul de dopaj institutionalizat din Rusia, a aparut foarte sobru la primul sau interviu difuzat duminica de CBS, explicand ca in continuare se teme pentru viata sa, fiind sigur ca Moscova vrea sa-l faca sa taca definitiv. …

- Chris Terhes, presedinte al Coalitiei Romanilor din SUA, susține ca autoritațile de la Kremlin folosește aceeași retorica și argumente pentru susținerea campaniei anticorupție indreptata impotriva politicienilor ca și Kovesi.

- YouTube nu a descoperit nicio proba privind o posibila interferenta a Rusiei in referendumul asupra Brexitului in 2016, a declarat joi un director executiv al companiei, vorbind intr-o reuniune a unei comisii parlamentare britanice care ancheteaza cu privire la 'stirile false' ('fake news'), relateaza…

- Rusia și Kremlinul au început deja sa întreprinda tentative de a influența alegerile legislative de la mijlocul anului 2018. Declarația aparține Secretarului de Stat al SUA, Rex Tillerson, și a fost facuta în cadrul unui interviu pentru FoxNews. Tillerson mai spune…

- Alte țari nu ar trebui sa-și faca griji unde iși amplaseaza Rusia armele pe teritoriul sau, a declarat Kremlinul, dupa ce țara vecina Lituania a ridicat problema amplsarii de catre Moscova a rachetelor Iskander, capabile sa transporte focoase nucleare, langa granițele sale.

- Alte țari nu ar trebui sa-și faca griji unde iși amplaseaza Rusia armele pe teritoriul sau, a declarat Kremlinul, dupa ce țara vecina Lituania a ridicat problema amplsarii de catre Moscova a rachetelor Iskander, capabile sa transporte focoase nucleare, langa granițele sale.

- Alte țari nu ar trebui sa-și faca griji unde iși amplaseaza Rusia armele pe teritoriul sau, a declarat Kremlinul, dupa ce țara vecina Lituania a ridicat problema amplsarii de catre Moscova a rachetelor Iskander, capabile sa transporte focoase nucleare, langa granițele sale.

- Dupa ce Japonia a achiziționat sisteme anti-balistice americane, spre nemulțumirea liderului rus, Vladimir Putin, Kremlinul anunța o masura care ar putea crește dramatic tensiunile in arhipelagul nipon.

- Kremlinul a anuntat miercuri organizarea unei competitii pentru sportivii rusi exclusi de la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (9-25 februarie) din cauza scandalului de dopaj care a lovit Rusia, informeaza AFP.

- Kremlinul a calificat marti drept "defaimare" declaratiile fostului inalt responsabil al antidopingului rus, Grigori Rodcenkov, care l-a acuzat pe Vladimir Putin ca a jucat un rol crucial in organizarea dopajului sportivilor rusi la Jocurile Olimpice, informeaza AFP. "Este o noua defaimare,…

- Noile sanctiuni pe care Statele Unite intentioneaza sa le aplice contra Rusiei au scopul influentarii campaniei electorale prezidentiale, dar aceasta tentativa va esua, a anuntat luni Kremlinul, potrivit site-ului cotidianului Le Figaro.

- SUA acuza ca proiectul Nord Stream 2, o conducta de gaze din Rusia în Germania, este o amenintare pentru securitatea energetica a Europei. Secretarul de Stat al Statelor Unite ale Americii, Rex Tillerson, a declarat ca proiectul Nord Stream 2, un gazoduct care ar urma sa…

- Polonia, Ucraina si statele baltice se tem ca proiectul va creste dependenta Europei de gazul provenit Rusia si va ajuta Kremlinul sa obtina un venit aditional de cateva miliarde de dolari in plus."Ca si Polonia, Statele Unite se opun conductei de gaz Nord Stream 2. Percepem proiectul ca…

- O noua putere mondiala, India, a lansat cu succes o racheta balistica intercontinentala si a intrat intr-un club select de tari care dispun de astfel de arme. Testul vine intr-o perioada in care relatiile cu tarile vecine China si Pakistan sunt tensionate.

- Kremlinul a declarat joi ca raportul publicat de senatori democrati americani in care Rusia este acuzata de amestec in mai multe alegeri din Europa este daunator atat pentru relatiile bilaterale, cat si pentru Statele Unite, relateaza Reuters. Membrii democrati ai Comisiei pentru Relatii…

- Potrivit unor informații de ultima ora, Kremlinul s-ar fi folosit de preoti ortodocsi din Romania pentru a alimenta protestele impotriva fracturarii hidraulice indreptate impotriva companiei americane Chevron. E vorba de miscarea anti-gaze de sist de acum cativa ani.

- Kremlinul s-ar fi folosit de preoti ortodocsi din Moldova pentru a alimenta protestele impotriva fracturarii hidraulice. E vorba de miscarea anti-gaze de sist de acum cativa ani. Informatia vine chiar din Congresul american, care a facut publica una dintre cele mai ample cercetari ale ale sale pe tema…

- Nu trebuie sa exageram pericolul care vine din Rusia: economia ei se usuca și Kremlinul nu are cu ce sa sprijine pretenția de superputere, se arata intr-o analiza a revistei Forbes. Subiectul ”Rusia” in știrile americane a luat brusc dimensiuni alarmante, insa ingrijorarea generala este in unele privințe…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sarbatorit, sambata seara, Craciunul pe rit vechi, el fiind prezent la slujba religioasa la o biserica din Sankt Petersburg, unde a fost botezat tatal sau, a anuntat Kremlinul, informeaza AFP."Aceasta sarbatoare aduce fericire si speranta miilor de credinciosi…

- Acest atac de o virulenta extraordinara a fost o urmare a difuzarii unor fragmente dintr-o carte ce urmeaza sa apara saptamana viitoare, in care Steve Bannon afirma ca fiul presedintelui american, Donald Trump Jr., a comis o "tradare" intalnindu-se cu o avocata rusa care oferea informatii compromitatoare…

- Prim-ministrul Pavel Filip sustine ca relatiile guvernamentale moldo-ruse au devenit „mai proaste”, odata ce Igor Dodon a castigat alegerile prezidentiale din 2016. Potrivit premierului, anterior exista o comunicare intre Chisinau si Moscova, iar acum s-ar incerca „o monopolizare” a acestui dialog,…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului sau sirian, Bashar al-Assad, in mesajul de Anul Nou, ca Rusia va continua sa sustina Siria in incercarea de a-si apara suveranitatea, a anuntat Kremlinul, potrivit News.ro.

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului sau sirian, Bashar al-Assad, in mesajul de Anul Nou, ca Rusia va continua sa sustina Siria in incercarea de a-si apara suveranitatea, a anuntat Kremlinul.

- Adjunctul Ministrului de Externe din Rusia avertzeaza ca Moscova urmeaza sa ia masuri militare in fața amenințarii create de prezența sistemelor antiracheta instalate de SUA in Romania și Polonia.

- Presedintele rus Vladimir Putin a facut apel la o 'cooperare pragmatica' si la un 'dialog constructiv' între Rusia si SUA, într-un mesaj de felicitare de Anul Nou transmis omologului sau american Donald Trump, a informat sâmbata Kremlinul,

- Rusia va continua sa sustina eforturile Siriei de aparare a suveranitatii, i-a transmis presedintele rus, Vladimir Putin, omologului sau sirian, Bashar al-Assad, in mesajul de Anul Nou, a anuntat sambata Kremlinul.

- Presedintele rus Vladimir Putin a facut apel la o 'cooperare pragmatica' si la un 'dialog constructiv' intre Rusia si SUA, intr-un mesaj de felicitare de Anul Nou transmis omologului sau american Donald Trump, a informat sambata Kremlinul, potrivit AFP, EFE si DPA.Citește și: Lovitura pentru…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului sau sirian Bashar al-Assad intr-o felicitare de Anul Nou ca Rusia va continue sa sprijine eforturile Siriei de a-si apara suveranitatea, a anuntat sambata Kremlinul, potrivit Reuters. Putin a subliniat ca Rusia "va continua sa acorde…

- Kremlinul a aparat marti ''legitimitatea'' scrutinului prezidential din martie 2018, dupa ce Comisia Electorala rusa a respins luni candidatura principalului opozant al lui Vladimir Putin, Aleksei Navalnii, decizie despre care Uniunea Europeana a apreciat ca ''arunca un dubiu serios asupra pluralismului…

- Rusia este gata sa actioneze ca mediator între Coreea de Nord si SUA, daca cele doua parti vor dori un asemenea rol pentru ea, a anuntat Kremlinul marti, informeaza Reuters. Moscova îndeamna de mai multa vreme cele doua parti sa initieze negocieri menite sa reduca tensiunile cu privire la…

- Kremlinul, cel mai probabil, va raspunde prin masuri "in oglinda" la includerea liderului Ceceniei, Ramzan Kadirov, pe "lista lui Magnitki", a declarat Dmitri Peskov, secretarul de presa al presedintelui Federatiei Ruse. Potrivit RIA - Novosti , SUA au introdus astazi pe "lista de sanctiuni a lui Magnitki"…

- Vastele manevre militare derulate de Rusia in septembrie sub titulatura Zapad-2017 nu au constituit un "exercitiu antiterorist" si nu au avut un "caracter pur defensiv", cum sustine Kremlinul, ci un scenariu de "razboi conventional la scara larga impotriva NATO in Europa" si care includea capturarea…

- Rusia lucreaza la masuri defensive pentru a contracara posibile noi sanctiuni din partea Statelor Unite si a altor tari, a anuntat Kremlinul. Iesind in fata presei, purtatorul de cuvant al...

- Kremlinul a salutat, ieri, un „caz exemplar" de cooperare ruso-americana, dupa ce a anuntat ca informatii transmise Rusiei de CIA au contribuit la dejucarea unui atentat la Sankt Petersburg, in...

- CIA a ajutat Rusia sa dejoace un atentat planuit asupra unei catedrale din Sankt Petersburg si presedintele rus Vladimir Putin l-a sunat duminica pe omologul sau american Donald Trump pentru a-i multumi, a anuntat Kremlinul, potrivit Reuters.