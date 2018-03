Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin patru persoane au murit, trei fiind copii, iar alte cateva zeci au fost ranite in urma unui incendiu dintr-un centru comercial in Siberia, scrie BBC potrivit News.ro . Focul a izbucnit la etajul al patrulea al cladirii Winter Cherry din orasul Kemerovo, conform site-ului de stiri rus Sputnik…

- Mai mult de 300 de persoane au fost evacuate din Waterfront Manila Pavilion Hotel, unde incendiul continua sa faca ravagii la 10 ore dupa ce a izbucnit. Cele trei victime erau angajatii unui cazinou situat in hotelul de 22 de etaje si unde renovarile erau in curs, potrivit lui Erwin Margarejo,…

- Rusia a anuntat vineri ca a declansat o ancheta pentru 'tentativa de asasinat' asupra fiicei fostului agent dublu rus Serghei Skripal, victima a otravirii alaturi de tatal sau, la 4 martie, in Marea Britanie, informeaza AFP. 'O ancheta pentru tentativa de asasinat asupra cetatenei ruse Iulia Skripal…

- Luni dimineata, explozia unui colet a ucis un tanar de 17 ani si a ranit o femeie, intr-o locuinta din acelasi oras texan. Primul pachet capcana, lasat la intrarea intr-o casa din Austin, a explodat pe 2 martie si a omorat un barbat in varsta de 39 de ani.Politia nu a incadrat deocamdata…

- TRAGEDIE IMENSA: 16 oameni AU MURIT, dupa ce un fulger a lovit o biserica. Alte 140 de persoane sunt RANITE. Prima reactie a PRIMARULUI Cel putin 16 persoane si-au pierdut viata dupa ce un lacas de cult a fost lovit de fulger. Tragedia a avut loc in sudul Rwandei, dupa ce un lacas de cult apartinand…

- Cel putin 16 persoane si-au pierdut viata sambata in sudul Rwandei, dupa ce un lacas de cult apartinand Bisericii Adventiste de Ziua a Saptea a fost lovit de fulger, a declarat un responsabil local duminica, citat de AFP.Primarul districtului Nyaruguru, Habitegeko Francois, a declarat telefonic…

- Trei femei si un barbat inarmat care luase ostatici intr-un centru pentru veterani de razboi din statul american California au fost gasiti morti, sambata, in camera in care erau baricadati, potrivit politiei locale, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- La fata locului au sosit doua autospeciale de pompieri si o ambulanta SMURD. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta in interiorul unui dormitor și al unui hol pe o suprafața de aproximativ 60 mp. Femeia fost gasita carbonizata in dormitor, iar barbatul se afla in hol, in stop cardio-respirator,…

- Un front de aer polar a adus ger si viscol in cea mai mare parte din Europa, a cauzat cel putin zece decese in ultimele trei zile si a perturbat grav traficul aerian, rutier si feroviar, informeaza site-ul postului France 24.

- Peste 500 de oameni au murit in Siria, in ultimele 7 zile. ONU a decis incetarea focului pentru 30 de zile. Consiliul de securitate al ONU in unianimitate rezoluția care cere incetarea focului pentru 30 de zile in Siria pentru a da voie ajutoarelor sa soseasca in zona cu mancare și medicamente. In urma…

- Ministerul rus de Externe a declarat ca, in recenta batalie din provincia siriana Deir al-Zor intre forțele pro-guvernamentale sprijinite de Rusia și forțele conduse de Statele Unite, au fost raniți „cateva zeci” de cetațeni ruși și ai altor foste republici sovietice. In declarația Ministerului de Externe…

- Un accident grav a avut loc noaptea trecuta pe drumul national 7 din localitatea Santuhalm din Hunedoara. In urma impactului dintre doua autoturisme, un barbat a murit, iar alte cinci persoane au fost ranite.

- Cinci persoane au murit, iar cel putin alte cinci au fost ranite dupa ce un barbat a inceput sa traga asupra unor oameni care plecau de la biserica, duminica, in orasul rusesc Kizlyar, din republica Daghestan, republica majoritar musulmana, relateaza Reuters.

- Un atac armat a avut loc la un festival din Rusia, cel puțin cinci persoane decedand, iar alte patru fiind ranite. Un barbat a deschis focul asupra oamenilor aflați la festivalul ținut in orasul Kizlear, din provincia rusa Daghestan, au anuntat autoritatile locale. Atacatorul a fost impușcat mortal…

- O fetita de sase ani si-a pierdut viata intr-un accident in care au fost implicate doua autoturisme, vineri seara, la iesirea din Buzias spre Lugoj, pe DJ 592.In cele doua masini se aflau cinci persoane, dintre care trei adulti au ramas incarcerati iar un copil de sase ani a fost preluat de…

- Politia a demarat o ancheta dupa ce mai multe ambasade din Moscova au primit plicuri care contineau o substanta alba misterioasa, informeaza The Moscow Times.Cel putin trei ambasade care apartineau unor tari europene si din Orientul Mijlociu au primit plicurile, conform agentiei de stiri Interfax.…

- Prabusirea avionului Antonov An-148 în apropiere de Moscova a fost cauzata de înghetarea unui senzor care a determinat defectarea vitezometrului, au anuntat, marti, anchetatorii rusi, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Tragedia s-a produs dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, potrivit site-ul agentiei de presa Reuters. Citeste si Avionul care s-a prabusit langa Moscova a explodat cand a atins solul, nu a existat incendiu inainte…

- In timp ce autoritațile de la Moscova dezbat un cadru legislativ privind folosirea criptomonedelor, minerii de monede electronice iși vad neabatuți de treaba. Iar o ruta a acestui flux monetar duce spre o baza nucleara secreta din Rusia.

- Un avion cu 71 de persoane la bord s a prabusit in Rusia, dupa ce s a prabusit in afara Moscovei, scrie AFP. Cursa regionala a disparut de pe radare la scurt timp dupa ce a parasit aeroportul din Moscova catre orasul din apropiere de Muntii Ural, potrivit Romania TV. Trei cetateni straini si trei copii…

- Ceata face ravagii pe drumurile din Emiratele Arabe Unite. Un accident in lanț a fost surprins in jurul orei 08:00, pe o șosea din Abu Dhabi.In urma impactului violent peste 20 de persoane au fost ranite.

- Cel putin 11 persoane au murit, joi, in urma unui incendiu ce a izbucnit intr-un centru pentru persoane fara adapost din nordul Japoniei, a relatat presa nipona, citata de The Associated Press.

- Trei oameni au murit intr-un accident rutier petrecut sambata, la iesirea din municipiul Orastie. Printre victime se afla Darius Stan, un tanar de 19 ani, elev in clasa a XII-a la un colegiu din Orastie. Ceilalti doi oameni care au murit sunt un barbat de 60 de ani si o femeie in varsta de 59 de ani.…

- Cel putin 41 de persoane au murit si alte cateva zeci au fost ranite intr-un incendiu care izbucnit la un spital din orasul Miryang din Coreea de Sud, potrivit agentiei de presa Yonhap, scrie news.ro.Incendiul ar fi izbucnit in camera de urgente a spitalului Sejong, specializat in cardiologie,…

- Cel putin doua persoane au murit si alte 100 au fost ranite, dintre care zece se afla in stare grava, dupa ce un tren a deraiat in apropierea orasului italian Milano, informeaza BBC News Online.

- Cel putin doua persoane au murit si alte noua au fost ranite în urma unui incendiu ce a avut loc sâmbata seara într-un hotel din centrul capitalei Cehiei, Praga, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Incendiul a avut loc în hotelul Eurostars David, iar câteva…

- Un accident deosebit de grav a avut loc pe o sosea din Turcia. Un autocar a iesit de pe carosabil si s-a izbit puternic de copacii de pe marginea drumului. In urma impactului au murit 11 persoane.

- Un nou atac armat s-a produs la o școala in Rusia. Vineri dimineata, 19 ianuarie, in cartierul Sosnov Bor, din Ulan-Ude (capitala Buryatiei), un elev de clasa a IX-a i-a atacat pe colegii de scoala din clasa a șaptea, dupa care a dat foc școlii. Șapte persoane, inclusiv un profesor, au fost ranite.…

- Un bebelus de opt luni a murit si alte 15 persoane au fost ranite, dupa ce un vehicul a intrat in multime in zona plajei Copacabana, din Rio de Janeiro. Potrivit politiei, soferul ar fi suferit o criza de epilepsie.

- Aproximativ 200 de persoane au fost ranite dupa ce doua trenuri s-au ciocnit intr-o suburbie a orasului Johannesburg, a anuntat, marti, serviciul de urgenta ER24, relateaza The Associated Press. Potrivit ER24, nicio persoana nu a murit in urma accidentului ce s-a produs in dimineata zilei…

- Cel putin 29 de persoane au murit, iar altele au fost ranite în urma furtunilor produse în ultimele zile în Madagascar. Partea de est a Madagascarului a fost afectata grav în ultimele zile, ciclonul degajând rafale de vânt cuprinse între 140 si 190…

- Șoferul beat are doar 16 ani. El a lovit cu o camioneta, in localitatea Tureac, Bistrița Nasaud, un grup de persoane din care facea parte și tanara decedata la spital. Barbatul și-a continuat drumul inca aproximativ 5 km. A ranit 3 fetițe și o adolescenta in doua coliziuni.

- Cel putin patru persoane au decedat, iar alte 40 au fost ranite, joi, dupa ce un tren de pasageri din Africa de Sud a luat foc in urma unei coliziuni cu un camion, au informat echipele de salvare, relateaza site-ul postului BBC.

- Un necunoscut a deschis focul sâmbata seara, pe strada Nikolskaia, aflata la doar 300 de metri de Piata Rosie din centrul capitalei Rusiei, Moscova. Atacatorul a ranit doua persoane si a disparut, politia fiind acum în cautarea lui. Incidentul a avut loc în jurul orei…

- Atentat TERORIST de ultima ORA. Cel putin 40 de persoane au murit, iar alte 30 au fost ranite Cel putin 40 de persoane au murit, iar alte 30 au fost ranite, joi, in urma unui atentat sinucigas comis cu o bomba la un centru religios si cultural al siitilor, aflat in capitala afgana Kabul. Ministerul…