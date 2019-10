Avocatul personal al lui Donald Trump, Rudy Giuliani, s-a dezlantuit împotriva "presei idioate", în timpul celui mai recent interviu televizat despre ancheta privind punerea sub acuzare. Fostul primar al New York-ului s-a rastit chiar la moderatorul Howard Kurtz pentru ca a îndraznit sa contrazica afirmatiile sale cu privire la principalul rival, Joe Biden, al presedintelui SUA pentru 2020, potrivit The Independent, citat de Rador.

"Shhhh, shhhh, asteapta înainte sa ma întrerupi", a spus el. "Stiu ca vrei sa-l aperi cu tarie, dar este patetic,…