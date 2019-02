Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Paraschiv, unul dintre cei mai cunoscuți și talentați make-up artiști din Romania, și soțul ei, Alex Anton, iși uneau destinele și erau cei mai fericiț acum cateva luni. Invitata la o emisiune tv, Raluca Paraschiv a dezvaluit ca trece printr-o perioada agitata, care a facut-o sa piarda 9 kilograme.…

- Brigitte Sfat a facut dezvaluiri total neasteptate despre Claudia Pavel, cum ca aceasta s-ar fi culcat cu primul ei sot, iar acum sustine ca aceasta s-a culcat si cu Catalin Cazacu. Mai mult, Brigitte Sfat a acuzat-o si pe Carmen Negoita ca s-a culcat cu prezentatorul TV de la Kanal D! "Suntem…

- Nimeni nu le-a dat nicio sansa, dar dupa multe certuri si impacari au aruncat bomba: vor sa ramana impreuna! Ea s-a intors in Romania, iar el sta in America. Cu toate acestea, Madalina Apostol a "scapat" cateva detalii uimitoare despre relatia ei cu Nick Radoi. Ce nu-i convine si ce-i place la nebunie,…

- Dezvaluiri explozive in scandalul momentului! Bomba a fost detonata, printr-o intervenție telefonica, in emisiunea moderata de catre Rareș Bogdan, „Jocuri de Putere”.Informațiile care arunca in aer subiectul momentului au fost dezvaluite de catre... Citește AICI ce BOMBA a fost detonata in…

- In urma cu cateva zile, ruptura dintre Bogdan si Hannelore, unii dintre cei mai controversati concurenti ai emisiunii "Insula Iubirii", soca showbiz-ul autohton. Acum insa, Bogdan a facut un live pe internet si a raspuns mesajelor primite de la curiosi. In sfarsit, toata lumea stie cand s-a despartit…

- Invitata la emisiunea "Agentia VIP", Nico, celebra ispita de la "Insula Iubirii", a facut o dezvaluire socanta. Se pare ca frumoasa blondina este intr-o relatie de 3 luni, cu un cetatean strain. Nu a oferit prea multe detalii, insa... destul pentru moment!

- Soacra Biancai Rus a adus noi informatii in scandalul dintre fiul sau si artista. Magdalena Gottschling spune ca artista ar fi indragostita de un coleg de breasla si ca de la Antonio isi dorea doar banii.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti ca referatul in baza caruia se solicita inceperea urmaririi sale penale se intemeiaza pe acuzatii care au fost obtinute "probabil sub presiune" si pe care le-a etichetat drept "bazaconii", scrie Agerpres."Ca sa va dovedesc cum…