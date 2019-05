VIDEO Roxana Costas, jurnalista la TVR Iasi, lovita de unul dintre manifestantii de la mitingul PSD

Stiri pe aceeasi tema

- Noi imagini virale de la mitingul anti-PSD din Iași erau distribuite intens vineri pe rețelele sociale. Mesajul unei cafenele din capitala Moldovei care a anunțat ca inchide intre orele 15,00 și 17,00, cu mesajul „Aparam Nordul”, era distribuit de peste 1.100 de ori. O alta filmare, in care un barbat…

- Asa cum ne-au obisnuit dupa aproape fiecare miting organizat de PSD, sustinatorii partidului au lasat si azi in urma lor, la evenimentul de la Iasi, mormane de gunoaie. Pancarte, pungi, ambalaje, sticle de apa sau suc, pahare, cutii si sticle de bere, pachete de tigari - toate acestea se puteau vedea…

- O jurnalista de la TVR Iasi afirma ca a fost agresata joi de unul dintre manifestantii veniti la mitingul regional al Partidului Social Democrat. Jurnalista Roxana Costas a povestit pe pagina sa de socializare ca a fost nevoita sa intrerupa in timp ce filma cu telefonul mobil momentul in care soseau…

- Aproximativ 6.000 de persoane s-au strans joi seara in Piata Unirii din Iasi, la scurt timp dupa ce participantii la mitingul regional al PSD au parasit zona. Adunati in jurul statuii domnitorului Alexandru Ioan Cuza, protestatarii au scandat lozinci impotriva lui Liviu Dragnea si a PSD.…

- Deputatul Marius Bodea, a declarat ca mitingul PSD de la Iasi programat in 9 mai este o greseala majora facuta de Liviu Dragnea, explicand ca „nu te duci intr-un oras unde s-a dovedit ca atmosfera iti este ostila decat daca vrei sa provoci”. „Liviu Dragnea si PSD-ul se joaca cu focul, atunci cand spun…

- Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, Mihai Tudose condamna PSD, in varf cu președintele Liviu Dragnea, pentru legaturile pe care Romania le-a legat cu Ungaria. „Opriți Guvernul PSDragnea/Dancila!!!! Ieri in ședința de guvern au fost adoptate doua hotarari care aloca peste 50 mil lei in vederea inchiderii…

- Echipa Antena 3 a fost alungata, duminica seara, din Piata Victoriei. Zeci de oameni i-au huiduit si au scandat „Antena 3, niste derbedei” si „Sclavilor!”.Manifestantii s-au enervat cand au aflat ca, in timpul protestului, Antena 3 difuza informatii conform carora ar fi platiti de Soros. Angi Serban,…

- Teodor „Tedi” Emi, motociclistul care a avut nevoie, saptamana trecuta, de cinci secunde pentru a-l trimite in lumea viselor pe Mircea Badea a trecut, acum patru ani, printr-un moment asemanator. Unul care, la acea vreme, l-a bucurat teribil pe realizatorul Antenei 3. In 2015, la putin timp dupa ce-l…